北海道の旅の思い出を彩る、新土産「ハイチュウ＜北海道ヨーグルト味＞」2月3日（火）北海道・千歳空港にて先行発売「ハイチュウ＜夕張メロン味＞」2月上旬リニューアル発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社(東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也)は、日本各地の名産を使用した地域限定シリーズ「おみやげハイチュウ」から、「5本ハイチュウ＜北海道ヨーグルト味＞」を2月３日（火）より北海道新千歳空港売店にて先行発売し、3月3日（火）より北海道の土産物ルートで発売いたします。また、「5本ハイチュウ＜夕張メロン味＞」を２月上旬よりリニューアル発売いたします。

このたび発売する＜北海道ヨーグルト味＞は北海道産牛乳を、＜夕張メロン味＞は夕張メロン果汁を使用しています。パッケージは、北海道の旅の思い出が蘇るような広大な大地を印象的に描き、２つの商品を並べるとイラストがつながるデザインにリニューアルしました。さらに、近年「ハイチュウ」が訪日外国人観光客の方からも非常に人気が高いため 、パッケージに「HI-CHEW」ロゴを大きく配置することで、国内旅行客に加え、訪日外国人観光客の皆さまにも分かりやすいデザインにしました。

北海道ならではの味わいと、旅のワクワク感を楽しめる商品の発売で、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

■商品特長

5本ハイチュウ＜夕張メロン味＞

香り高い北海道産夕張メロン果汁を使用したハイチュウです。

5本ハイチュウ＜北海道ヨーグルト味＞

北海道産牛乳を使用し、ヨーグルトのまろやかなコクと爽やかな酸味が楽しめるハイチュウです。