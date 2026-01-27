リソースクリエイション、4年連続で「ベストベンチャー100」に選出

株式会社リソースクリエイション

SNS採用マーケティング「エアリク」の運営会社、株式会社リソースクリエイション（本社：東京都港区、代表取締役：高田 桂太郎 以下 当社）は、イシン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西中 大史）が運営する2026年「ベストベンチャー100」に選出されたことをお知らせします。今回で4度目の選出となります。

■「ベストベンチャー100」とは

「ベストベンチャー100」とは、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスです。エントリーした企業の中から、厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。

サービス概要や審査内容については下記をご参照ください。

＜ベストベンチャー100について＞

https://best100.v-tsushin.jp/about/

＜エントリーについて＞

https://best100.v-tsushin.jp/judge/

■当社の取り組み

当社では「関わるすべての人を幸せに」をビジョンに掲げ、社員一人ひとりが自らの可能性を最大限に発揮できるような環境づくりに取り組んでおります。

＜取り組みの一部＞

・社員の成長を促す評価制度の導入

年次や職種に関わらず成果に応じた評価を行うことで、社員一人ひとりの成長を後押しする組織づくりを進めています。

また、社員が自身の志向に応じたキャリアを選択できるよう、明確な給与テーブルを備えたキャリアパス制度を導入しています。具体的には、役職に就きマネジメントを担う「マネジメントコース」と、役職に就かず専門性を高める「プロフェッショナルコース」の2つのキャリアパスを設けています。

本制度により、社員は自身の強みや将来像に応じたキャリア形成が可能となり、それぞれの役割や成果に応じた評価・処遇を受けることができます。

・充実した福利厚生

ワークライフバランスを重視し、社員が安心して働ける環境づくりに取り組んでいます。

社員の声をもとに、当社独自の福利厚生として「おしゃれ手当」や「エンタメ制度」を導入しており、今年度4月からはキャリアの見つめ直しや自己啓発を目的とした長期休暇制度「ブレイクシフト」を新たに施行予定です。

また、年末年始休暇では16連休を設けているほか、帰省費用の片道分を会社が負担する「ホムカミ制度（帰省手当）」も導入しています。

今後も、社員が働きがいを感じながら成長できる環境づくりを継続してまいります。

▼当社の紹介は下記よりご確認いただけます。

https://best100.v-tsushin.jp/company/rc-group/

■会社概要

会社名 ：株式会社リソースクリエイション

代表者 ：高田 桂太郎

URL ：https://rc-group.co.jp/

本社 ：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 1階、3階、4階、5階

設立 ：2015年4月

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：人材ソリューション事業/SNS事業/マーケティング事業/クリエイティブ事業

Instagram ：https://www.instagram.com/rc.group0401/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@yuika.hiroshi