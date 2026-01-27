±þÊçÁí¿ô3Ëü·ïÄ¶¡ª¥Ä¥à¥éÂè1²ó¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½
¡Ú·Ý¿Í¡¦ÃæÀî²È ¿³ºº°÷¾Þ¡Û ¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë ¸ÞÊ¬Á°¤è¤ê ¸ÞÇ¯Á°¡×
¡È¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡É¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ë¤â¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÃû¸õ¡©
ÉâÀ¤ÀîÌø²È¡¦¤ªÄá»á¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ëÀìÌç²È¡¦ÈÓÅç¾¡ÌðÀèÀ¸¤Î¿³ºº°÷¾Þ¤Ê¤É¤â·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥à¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÃÆ£¾ÈÏÂ¡¢°Ê²¼¥Ä¥à¥é¡Ë¤Ï¡¢Áá´ü¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë(*1)ÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¤ò·¼È¯¤¹¤ë¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2·î1Æü¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¾Þ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÎð¤Ë¤è¤êÂÎÎÏ¡¦µ¤ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¨¤Ð·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢50Âå¤«¤é¤ÎÁá´üÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¶ÚÎÏÄã²¼¤äÈèÏ«´¶¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÃû¸õ¤ò¤¢¤ë¤¢¤ëÀîÌø¤È¤·¤ÆÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þÊç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ò¡Ö¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Î»ö¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«¤é¤Î¿´¿È¤ÎÊÑ²½¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊçÁí¿ô31,937·ï¡ª
ÂÎÎÏ¶ÚÎÏÄã²¼¡¦¿ä¤·³è¡¦²ÈÂ²¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ò±Ó¤ó¤ÀºîÉÊ¤¬Â¿¿ô
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï½é³«ºÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿¿ô¤Î±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥¤¥ëÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±ÉÍÜ¡×¡Ö±¿Æ°¡×¡Ö¼Ò²ñ»²²Ã¡×¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó´ó¤»¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¡¦¶ÚÎÏÄã²¼¤Ø¤Î°Õ¼±¡Ê±¿Æ°¡Ë¤ä¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¿©»ö¡Ê±ÉÍÜ¡Ë¡¢¿ä¤·³è¤Ë¤è¤ë³°½Ð¤ä²ñÏÃ¡Ê¼Ò²ñ»²²Ã¡Ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¼Â¤Ï¥Õ¥ì¥¤¥ëÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤ä»Å»ö¤ËË»¤·¤¤50Âå¤¬¡¢¼«¿È¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¿´¿È¤ÎÊÑ²½¤ä¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢ÉâÀ¤ÀîÌø²È¤Î¤ªÄá(¤Ä¤¦)»á¤Ë²Ã¤¨¡¢°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¥Õ¥ì¥¤¥ëÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç³Ø¹âÎð¼Ò²ñÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¶µ¼ø¡¦µ¡¹½Ä¹ ÈÓÅç¾¡ÌðÀèÀ¸¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÃæÀî²È¤Î¤ªÆó¿Í¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¿³ºº°÷¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÃû¸õ¤ò¤¤¤«¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò½Å»ë¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(*1)¥Õ¥ì¥¤¥ë¤È¤Ï¡§¡Ö²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦Í½È÷Ç½ÎÏÄã²¼¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÉüÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¡×¤òÉ½¤¹¡Èfrailty¡É¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ¤È¤·¤ÆÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñ¤¬Äó¾§¤·¤¿ÍÑ¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ï¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë»ê¤ëÁ°ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¿ÈÂÎÅªÀÈ¼åÀ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀº¿À¡¦¿´ÍýÅªÀÈ¼åÀ¤ä¼Ò²ñÅªÀÈ¼åÀ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Î©¾ã³²¤ä»àË´¤ò´Þ¤à·ò¹¯¾ã³²¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¾õÂÖ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É 2018 Ç¯ÈÇ¡×¡ÊÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñ¡¿¹ñÎ©Ä¹¼÷°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¢2018¡Ë
³ÆÉôÌç¼õ¾ÞºîÉÊ
¡ü¥°¥é¥ó¥×¥ê
´Ñ¸÷¤Ë Íè¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë ¥«¥Õ¥§¤Ï¤·¤´¡¡¡Êºë¶Ì¸© 50Âå ¤¿¤±¤Á¤ó¡Ë
¡ü½à¥°¥é¥ó¥×¥ê
¿ä¤·³è¤Ç ¼«Î§¿À·Ð ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¡¡¡ÊÊ¡²¬¸© 40Âå ¤¢¤ä¤¤¤Á¤í¡Ë
¡ãÉôÌç¾Þ¡ä
¡ü¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÆþ¸ý¤«¤â¡©ÉôÌç
¤Þ¤À£±»þ ¼¡¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï ¤¿¤Ö¤ó4»þ¡¡¡ÊÀÐÀî¸© 50Âå ¥Ï¥°¥í¥È¥ó¥Ü¡Ë
¡üÂÐºö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿ÉôÌç
¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç ¼Ñ¿æ¤¸«¤Ê¤¬¤é ¤«¤«¤È¾å¤²¡¡¡ÊÂçºåÉÜ 50Âå ¥Ï¥¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ë
¡ü¤¤Å¤«¤¤ÉôÌç
¤è¤¯³ú¤ó¤Ç ÁÄÊì¤Ë¸À¤¤¤Ä¤Ä Éã¤Ë¸À¤¦¡¡¡ÊÀÐÀî¸© 40Âå ¥ß¥ä¥³¡Ë
¡ã¿³ºº°÷¾Þ¡ä
¡üÃæÀî²È¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¾Þ
³Ð¤¨¤Æ¤ë ¸ÞÊ¬Á°¤è¤ê ¸ÞÇ¯Á°¡¡¡Ê°¦ÃÎ¸© 40Âå ¤µ¤´¤¸¤ç¤¦¡Ë
¡ü¿³ºº°÷¾Þ¡¡ÉâÀ¤ÀîÌø²È¡¡¤ªÄá¡¡
³Á¤ò¸«¤Æ Íü¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë ¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¡¡¡Ê°ñ¾ë¸© 60Âå ¸æ²ÀÁð»Ò¡Ë
¡ü¿³ºº°÷¾Þ¡¡ÈÓÅç¾¡Ìð
¥´¥ê¥é´é °ã¤¦¤Î¤³¤ì¤Ï Àå²ó¤·¡¡¡ÊÀéÍÕ¸© 50Âå ¤¢¤¤Î¤½¤é¡Ë
¡ã²Âºî¡ä
¡ü¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÆþ¸ý¤«¤â¡© ÉôÌç
¥Ï¥¤¥Òー¥ë Ê¿¶ÑÂæ¤Ë ¾è¤ëµ¤»ý¤Á¡¡¡Êºë¶Ì¸© 50Âå ²Ú¡Ë
¿ä¤·³è¤Î ³«±éÁ°¤Ë ÎÏ¿Ô¤¡¡¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 50Âå ¤·¤ª¤·¤ª¡Ë
¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È 50²á¤®¤¿¤é ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é ¡ÊÀÅ²¬¸© 60ºÐ°Ê¾å ¥´¥ó¥´¥ó¡Ë
Å¸Í÷²ñ ºîÉÊ¤è¤ê¤â ¥¤¥¹Ãµ¤¹ ¡Ê°¦ÃÎ¸© 60ºÐ°Ê¾å ¤æ¤²¡Ë
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹ ¿¬¤¬ÄÀ¤ó¤Ç µ¯¤¤é¤ì¤º ¡ÊÂçºåÉÜ 50Âå ¥¸¥å¥¦¥À¥¤¡Ë
¥è¥Ã¥³¥é¥·¥ç 3ÅÙ¤â¶«¤ó¤Ç ¥Ñ¥ó¥ÄÍú¤¯ ¡Ê²¬»³¸© 60ºÐ°Ê¾å ²Ö¾Ð¤ß¡Ë
»¶Êâ¤¹¤ë ²¶¤òÄÉ¤¤È´¤¯ »°ÎØ¼Ö ¡ÊÀéÍÕ¸© 40Âå ¤Ó¤Ã¤°¤Ù¤¤¤Óー¡Ë
Çã¤¦Êª¤ò Ëº¤ì¤¿»ö¤ò Ëº¤ì¤Æ¤¿ ¡ÊÊ¼¸Ë¸© 50Âå ¤á¤Ã¤Á¤ã°ÂÀ¾¡Ë
¥³¥ó¥µー¥È 1¶Ê½ª¤ï¤ë ¤¿¤ÓºÂ¤ë ¡ÊÉÙ»³¸© 60ºÐ°Ê¾å ¤æ¤ë¤æ¤ë¥´¥à¡Ë
ÀîÌø¤ò ±þÊç¤·¤¿¤«¤ò ³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤ ¡Ê¹Åç¸© 50Âå ¤¼¤Î¤³¡Ë
¤Û¤È¤ó¤É¤Î Æ»¹Ô¤¯¿Í¤Ë ÄÉ¤¤È´¤«¤ì ¡ÊÅìµþÅÔ 60ºÐ°Ê¾å ºö¡¹¡Ë
Ãó¼Ö¾ì »ä¤Î°¦¼Ö ÊÖ»ö¤·¤Æ ¡ÊÀÅ²¬¸© 40Âå ¤ß¤«¤ó¤¤¤í¡Ë
¶Ú¥È¥ì¤Î Æ°²è¸«¤Æ¤ë¤È Èè¤ì½Ð¤ë ¡ÊÊ¼¸Ë¸© 60ºÐ°Ê¾å ¤·¤å¤¦¤Á¤ó¡Ë
¤È¤ê¤¢¤¨¤º ¥Óー¥ë¤Î¸å¤¬ Â³¤«¤Ê¤¤ ¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 60ºÐ°Ê¾å ¤Ò¤Ç¡Ë
Æ±Áë²ñ ÉÂÌ¾¤À¤±¤Ç À¹¤ê¾å¤¬¤ë ¡ÊÀéÍÕ¸© 40Âå TN¡Ë
ÆüËÜ¸ì¤Ç ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë Ä°¤¼è¤ì¤º ¡ÊÀÅ²¬¸© 50Âå ¤³¤³¤Þ¤ë¡Ë
¡üÂÐºö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿ÉôÌç
°¦¸¤¤Ë Ï¢¤ì¤é¤ì»¶Êâ Í§¤â½ÐÍè ¡ÊÊ¼¸Ë¸© 60ºÐ°Ê¾å ¥¬¥ó¥â¡Ë
¥Þ¥Þ¤Á¤ç¤Ã¤È ¥è¥¬¤Ç½÷¿À¤Ë ¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤ë ¡ÊÅìµþÅÔ 50Âå ¤ß¤¨¤³»³¡Ë
¥¦¥©ー¥¥ó¥° É÷¤ò´¶¤¸¤Æ Ä«ÆüÍá¤Ó ¡ÊÄ¹Ìî¸© 40Âå À²¤ì½÷¡Ë
¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤Ç ¤«¤¿¤¤Æ¬¤ò ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å ¡ÊÀÅ²¬¸© 60ºÐ°Ê¾å ¿ù¡Ë
»Å»öÃæ °ã¤¦¥Õ¥í¥¢¤Î ¥È¥¤¥ì¹Ô¤¯ ¡ÊÊ¼¸Ë¸© 50Âå ¤¢¤µ¤·¤ç¤¦¡Ë
»°½½Ê¬ Êâ¤±¤ÐÀ¤³¦ ¼ãÊÖ¤ë ¡ÊÊ¡²¬¸© 30Âå ¤³¤²¤â¤ä¤·¡Ë
¿ä¤·³è¤ò ¸ì¤é¤¦Ìë¤¬ ¸ÉÆÈ¾Ã¤¹ ¡ÊÅìµþÅÔ 50Âå maomin¡Ë
¿È¤À¤·¤Ê¤ß È´¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ ¼«Ê¬¿ä¤· ¡ÊÏÂ²Î»³¸© 60ºÐ°Ê¾å ¤Þ¤¯¤é¤À¤â¤ó¡Ë
¤ªÆüÍÍ¤Ë ¼ê¤Î¤Ò¤é¸«¤»¤Æ ¿¼¸ÆµÛ ¡ÊÀéÍÕ¸© 50Âå ¤Þ¤ê¤ª¤ó¡Ë
·ò¿Ç¤Î ·ë²Ì¤Ç·è¤á¤ë ¼¡¤Î¼ñÌ£ ¡ÊµþÅÔÉÜ 30Âå ¤æ¤Ã¤Á¡Ë
Èª»Å»ö ¤È¤ì¤¿¤ÆÌîºÚ ¼ãÊÖ¤ê ¡Ê»³Íü¸© 60ºÐ°Ê¾å ¤ì¤¤¤³¤Þ¤Þ¡Ë
ÀÖ¿®¹æ ¤«¤«¤ÈÍî¤È¤·¤Î ¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë ¡ÊÀÄ¿¹¸© 50Âå ¤³¤¹¤â¡Ë
±ÑÃ±¸ì ³Ð¤¨¤ÆÀÄ½Õ ¤â¤¦°ìÅÙ ¡ÊÅìµþÅÔ 50Âå À¶Âù»Ò¡Ë
ËüÊâ·× ºòÆü¤Î»ä¤Ë ¾¡¤Ã¤¿¤«¤Ê ¡Ê»°½Å¸© 20Âå ¤Ê¤Ä¤³¡Ë
¿Æ»Ò¤Û¤É Î¥¤ì¤¿¡Ø¿ä¤·¡Ù¤Ë ¥é¥¤¥È¿¶¤ê ¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 50Âå ¤µ¤¯¤é¤ß¤Å¤¤Ç¤¹¡£¡Ë
5Ç¯¸å¤Î ¼«Ê¬¤ËÅê»ñ ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ¡Ê´ôÉì¸© 50Âå »å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ë
ÀîÌø¤ò ÅÇ¤¤¤Æ¿´¤Î ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹ ¡ÊÀéÍÕ¸© 60ºÐ°Ê¾å °ÂÅÄé÷µí¡Ë
°ìÆü¤Ë ¸ÞÉ´¤Ï¸À¤¨¤ë ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¡ÊÊ¡²¬¸© 60ºÐ°Ê¾å ·îÅ·½÷¡Ë
¤´Ë«Èþ¤ò ¹Í¤¨¤Æ¤«¤é ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È ¡ÊÊ¼¸Ë¸© 40Âå mura¡Ë
»Ò¤¬ÁãÎ©¤Á ¼¡¤Ë°é¤Æ¤ë ¹¥´ñ¿´ ¡Êºë¶Ì¸© 40Âå ¤¤¤½¤Î¤Ã¤Ú¡Ë
¡ü¤¤Å¤«¤¤ÉôÌç
ÆÏ¤¤¤¿¤è ¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥¨¥¢ Â©»Ò¤«¤é ¡ÊÊ¡Åç¸© 50Âå KAN¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê ³°¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç Í§¤È²ñ¤¦ ¡ÊµÜ¾ë¸© 50Âå ¤¬¤Ã¤¯¤ó¡Ë
£³ºýÌÜ Êì¤ËÁ÷¤Ã¤¿ ¸æ¼ë°õÄ¢ ¡ÊÅìµþÅÔ 40Âå Shin¡Ë
¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê ¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤¬ ¹ç¸ÀÍÕ ¡Êº´²ì¸© 40Âå ¤¢¤¤Ò¤Ê¡Ë
Í¥ÀèÀÊ ¤É¤¦¤¾¤Î¥é¥êー¤Ç Í§¤È¤Ê¤ê ¡Ê°ñ¾ë¸© 50Âå Åô¤í¤¦¡Ë
Êì¿Æ¤È Æü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ ½÷»Ò¥Èー¥¯ ¡ÊÀéÍÕ¸© 50Âå ËâË¡»È¤¤¡Ë
¸ÉÆÈ¤Ë¤Ï ÅÅÏÃ°ìËÜ ¶¶¤ò¤«¤± ¡ÊÂçºåÉÜ 20Âå ¤Þ¤¹¡Ë
·ôÇã¤Ã¤Æ È¾Ç¯Àè¤Î ¤ª³Ú¤·¤ß ¡ÊÀÐÀî¸© 50Âå ¥Ý¥ó¥¿¡Ë
¤¢¤ÎÅ¹¤Ï ¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¤Í¤È Í¶¤¤½Ð¤· ¡ÊÂçºåÉÜ 60ºÐ°Ê¾å ¤Î¤ó¤¥ß¥Ã¥ー¡Ë
ÏÂ¤¨Êª¤Ë ¾®µû¤Á¤ç¤Ã¤È ¤À¤±ÄÉ²Ã ¡Ê°¦ÃÎ¸© 40Âå Æß¹ÔÎó¼Ö¡Ë
3À¤Âå ¥°¥ëー¥×LINE ÅÁ¸ÀÈÄ ¡Ê¹Åç¸© 50Âå ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ë ËüÊâ·× ¶¥Áè¤·¤è¤¦¤È ¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¡Ê·²ÇÏ¸© 30Âå ¤Ý¤ó¤É¡Ë
¥×¥ì¥¼¥ó¥È °ì½ï¤ËÁª¤Ö ¥¹¥Ëー¥«ー ¡ÊÂçºåÉÜ 30Âå ¤ß¤«¤ó¡Ë
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó Êì¤È°ì½ï¤Ë ÊÙ¶¯Ãæ ¡Êºë¶Ì¸© 30Âå Çò²¬¥Ï¥ë¥Î¡Ë
¢¨½çÉÔÆ±
¡ÖÂè1²ó50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡¡
https://www.tsumura.co.jp/frailty-action/senryu/
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¡3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¡¢Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÃû¸õ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢µÙ·Æ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¤Õ¤È¤·¤¿ÂÎÎÏ¤ä¶ÚÎÏ¤Î¿ê¤¨¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿ä¤·³è¤ä¸ý¼þ¤ê¤Î±¿Æ°¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÃû¸õ¤äÂÐºö¤ò¤è¤¯É½¤·¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤È¸«²á¤´¤·¤¬¤Á¤ÊÊÑ²½¤â¡¢ÀîÌø¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÃû¸õ¤ò¾Ð¤¤¤ä¶¦´¶¤È¤È¤â¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Áá´üÂÐºö¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×¤ò·¼È¯³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áá´ü¤ËÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Ò²ñ¤Ø¹¤¯¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿³ºº°÷
ÃæÀî²È¡Ê¹ä¡¢ÎéÆó¡Ë
ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô½Ð¿È¡£·»¡¦¹ä¤ÈÄï¡¦ÎéÆó¤Ë¤è¤ë·»ÄïÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡£
1992Ç¯¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡¢1993Ç¯2ÃúÌÜ·à¾ì¤Ç½éÉñÂæ¡£2001Ç¯M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê½éÂå²¦¼Ô¡£Âî±Û¤·¤¿Ì¡ºÍ¥Í¥¿¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¡¢¡ÖABC¤ª¾Ð¤¤¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡Ö¾åÊý¤ª¾Ð¤¤Âç¾Þ¡×(Âè30²ó(2001))ºÇÍ¥½¨µ»Ç½¾Þ¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¢¥íー¾Þ¡×·ÝÇ½¾Þ¡Ö¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¡×¤Ê¤É³Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
ÉâÀ¤ÀîÌø²È¡¡¤ªÄá¡¡¡Ê¤¦¤¤è¤»¤ó¤ê¤å¤¦¤«¡¡¤ª¤Ä¤¦¡Ë
°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Ç°é¤Ä¡£ËèÆü¿·Ê¹¤Î¿Íµ¤ÀîÌø¥³ー¥Êー¡ÖÃçÈªÎ®ËüÇ½ÀîÌø¡×¤Î¾ïÏ¢ºî²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2003Ç¯¤«¤é¤Ï¶ç²ñ¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡×¤ò¼çºË¤·¡¢¶ç²ñ¤äÀîÌø¶µ¼¼¤ò³«¤¯¡£¸½ºß¤Ï¡¢³Æ¼ïÀîÌø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Áª¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¹Ö±é³èÆ°¤Ê¤É¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÓÅç ¾¡Ìð ÀèÀ¸
¡ÊÅìµþÂç³Ø¹âÎð¼Ò²ñÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¶µ¼ø¡¦µ¡¹½Ä¹¡¢Ì¤Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¶µ¼ø¡Ë
Ï·Ç¯°å³Ø¡¢Áí¹çÏ·Ç¯³Ø¡Ê¥¸¥§¥í¥ó¥È¥í¥¸ー¡Ë¤¬ÀìÌç¡£
ÆÃ¤Ë¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ¤ò¼´¤È¤·¤¿·ò¹¯Ä¹¼÷¼Â¸½¤ÎÁí¹ç¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤äÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥àÅù¤Î²ÝÂê²ò·è·¿¼Â¾Ú¸¦µæ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£½»Ì±¥Õ¥ì¥¤¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¼çÂÎ¤Î·ò¹¯Ä¹¼÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁ´¹ñÅ¸³«¡£Æâ³ÕÉÜ¤Î¹âÎð¼Ò²ñÂÐºöÂç¹Ë¤ÎºîÀ®¤Ë¤â½¾»ö¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÊç½¸³µÍ×
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¾Î¡ä
¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×
¡ãÊç½¸¥Æー¥Þ¡¦ÉôÌç¡ä
① ¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÆþ¸ý¤«¤â¡©ÉôÌç
② ÂÐºö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿ÉôÌç
③ ¤¤Å¤«¤¤ÉôÌç
¡ãÊç½¸´ü´Ö¡ä
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï
¡¡¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Áá´ü¤«¤é¥Õ¥ì¥¤¥ëÂÐºö¤ò¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò·¼È¯¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯1·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯12·î¤Ë¥Ä¥à¥é¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¡Ê*2¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢50Âå¤ÎÌó9³ä(90.5%)¤¬¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë50Âå¤Î¤¦¤ÁÌó9³ä(87.8%)¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¾É¾õ¤ä¾õÂÖ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆÃ¤ËÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê*3¡Ë¡£50Âå¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¥×¥ì¥Õ¥ì¥¤¥ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Áá´ü¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â¿¤¤¥Õ¥ì¥¤¥ëÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¿Í¤òÁý¤ä¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¡É¤³¤³¤í¡É¤ä¡É¤«¤é¤À¡É¤½¤·¤Æ¡É¼Ò²ñÅª¡É¤Ë¤â·ò¹¯¤Ç¤¢¤ëwell-being¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾Àï¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È
https://www.tsumura.co.jp/frailty-action/
¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/frailty_action_/¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¸ø¼°X
https://x.com/frailty_action_
¡¡¥Ä¥à¥é¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡¢À¸¤¤ë¤Ë¡¢³è¤¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ÁÏ¶È¤«¤é130Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê´ÁÊý¤È¶¦¤Ë¡ÖÌ¤ÉÂ¡×¤äÉÔÄ´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤ÎÁá´üÂÐºö¤ò·¼È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¤³¤³¤í¤â¡¢¤«¤é¤À¤â¡¢·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(*2)¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæÇ¯À¤Âå¤Î°Õ¼±¤È¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê¥Ä¥à¥é¡¢2025Ç¯1·î30Æü¡Ë¡§¾ÜºÙ¤Ï2025Ç¯1·î30Æü¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.tsumura.co.jp/news/newsrelease/item/20250130_1.pdf
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ººÌ¾¡§¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæÇ¯À¤Âå¤Î°Õ¼±¤È¼ÂÂÖÄ´ºº
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥à¥é
Ä´ºº¼Â»Ü²ñ¼Ò¡§QO³ô¼°²ñ¼Ò
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§Á´¹ñ¤Î40～69ºÐÃË½÷
¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§600¥µ¥ó¥×¥ë
¢¨³ÆÀÇ¯Âå100¥µ¥ó¥×¥ë¤º¤Ä¶ÑÅù²ó¼ý¤·¡¢¿Í¸ý¹½À®Èæ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¦¥¨¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯½¸·×¤ò¼Â»Ü
Ä´ººÆü¡§2024Ç¯12·î11Æü(¿å)～12·î12Æü(ÌÚ)
·ë²Ì¿ôÃÍ¤Ï¾®¿ôÅÀÂè2°Ì¤Ç»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÌõ¤ÎÂ¤·¾å¤²¤¬·×¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(*£³)ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ðËÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊºîÀ®¡Ë25¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢8~25¸Ä³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¡¢4~7¸Ä³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡Ö¥×¥ì¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥à¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°åÌôÉÊ¡Ê´ÁÊýÀ½ºÞ¡¢À¸ÌôÀ½ºÞÂ¾¡ËÅù¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ëÀ½Ìô´ë¶È¤Ç¼çÎÏ¤È¤Ê¤ë°åÎÅÍÑ´ÁÊýÀ½ºÞ¤Ï129½èÊý¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯4·î¤ËÁÏ¶È133Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤È·ò¹¯¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö°ÂÁ´À¡×¡ÖÍ¸úÀ¡×¡Ö¶Ñ¼ÁÀ¡×¤ò²Ê³ØÅª¤ËÄÉµæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅÍÑ´ÁÊýÀ½ºÞ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îwell-being¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£