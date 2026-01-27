株式会社ミツエーリンクス（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：東粼 厚広、代表取締役CTO：藤田 拓、以下「ミツエーリンクス」）は、「AI時代の発信力：microCMS紹介セミナー」を、2026年3月5日にオンラインで開催いたします。

CMSの新たな選択肢として注目を集める「ヘッドレスCMS」。なかでも、日本製クラウド型ヘッドレスCMS「microCMS」は、今、最も勢いのあるCMS製品のひとつです。上場企業のCMS利用調査では、2023年の15位から、2024年は6位、2025年は5位へと、企業での採用が加速しています（出典： CMS利用状況調査レポート 2025年版）。

本セミナーでは、株式会社microCMS 中野氏と中嶋氏をゲストに迎え、microCMSの特長や基本機能に加え、AIフレンドリーな最新動向まで、デモと具体事例を交えてご紹介します。

セミナーの詳細

日時：2026年3月5日（木）15：00～16：00（受付開始14：45より）

会場：Zoomによるオンライン開催

参加費：無料（事前申し込み制）

対象者

・CMSの導入・リプレイスを検討している広報・マーケティング・デジタル推進・情報システム部門の方

・CMS領域のAI活用にご興味・ご関心のあるWeb担当者の方

※当社と同業の企業、および個人の方のお申し込みはご遠慮ください。

参加のお申し込み

下記のURLよりお申し込みください。

https://www.mitsue.co.jp/seminar/micro_cms.html

セミナー開催の背景

世界は思ったよりゆっくりと、だが確実に大きく変わる──AI時代の準備はできていますか？

生成AIの登場から3年、企業サイト運営を取り巻く環境は大きく変わりました。Google検索ではAIによる概要やAIモードが導入され、ゼロクリックサーチが顕在化。AI検索を前提としたブランド発見の戦略が求められます。

さらに2025年は「AIエージェント元年」といわれ、経営指標も、社員が生成AIを活用できている割合から、AIエージェントによる業務代替率へ──企業は“AIに任せる割合”を新たな目標に据え始めています。

CMS領域でも、Agentic CMSという新潮流が登場し、AIエージェントと協働する試みが始まっています。その鍵となるのが「MCPサーバー」。AIモデルが外部データやツールにアクセスするための共通規格として、AI時代の“USB Type-C”ともいわれます。

本セミナーでは、企業サイト運営におけるCMS選定の新視点と、MCPサーバー機能を搭載したmicroCMSの最新動向を、デモと事例を交えてご紹介します。

AI活用は長期戦です。過度な期待も過小評価も禁物。焦らず、まずは準備を整えることが大切です。

AI-Agent Readyに向けて、皆さまのご参加を心よりお待ちしています。

株式会社ミツエーリンクスについて

ミツエーリンクスは、顧客企業さまのビジネスを持続的発展に導く、コミュニケーション・デザイン・カンパニーです。

1990年というIT分野の幕開けともいえる時期から、デジタルコンテンツを中心に数々のユニークなサービスを提供。企業のマーケティング活動をデジタルメディアで実現し、また継続的に改善し続けるべく、コンテンツ（映像・音声を含む）およびUIの企画・設計・実装、Webサイトの構築・運用を中心に、システム開発、アプリケーション開発、アクセシビリティ/ユーザビリティの向上、アクセス解析に至るまで、様々なサービスを包括的に提供しています。高い技術品質、プロセス品質、サービス品質と共に一連のサービスを有機的に統合し、企業・社会活動に貢献します。

また、ミツエーリンクスは、次の国内外規格を取得しています。

・品質管理の国際規格 ISO9001（認証事業所：本社）

・情報セキュリティ管理の国際規格 ISO27001/ISMS（認証事業所：本社）

・プライバシーマーク制度

当社についての詳細は、以下のWebサイトよりご覧いただけます。 ミツエーリンクスWebサイト: https://www.mitsue.co.jp/

〔商標〕 記載されている会社名、製品名等の固有名詞は、各社の登録商標または商標です。