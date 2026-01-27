株式会社グルックの株式譲渡完了のお知らせ

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社の連結子会社である株式会社トライフォース（本社：東京都中央区、代表取締役：稲田 剛）は、2025年12月10日付で締結した株式譲渡契約に基づき、本日、アクセサリーブランド「GLUCK」を展開する株式会社グルック（本社：福岡県福岡市、代表取締役：柴田 誠志 以下、「グルック」）の全株式を取得し、完全子会社化いたしましたので、お知らせいたします。

■ 本件の背景および目的

グルックは「アクセサリーで人と人を繋ぐ」をブランドコンセプトに、シンプルデザインと日常使いのしやすさを追求して成長してきました。デジタルチャネルを活用した情報発信と実直な商品企画により、ペア使いやギフト用途にも支持を集めています。

ミツウロコグループでは、グルックが培ってきた企画力・デジタルマーケティングの知見を取り込み、EC基盤の拡充と、グループ共通の顧客体験価値の向上を目指すため、本株式取得を実施しました。

■伝統 × ベンチャーが生む “100年目の挑戦”

ミツウロコグループは2026年5月に創立100周年を迎えます。長い歴史を持つ一方、「常に新しい価値に挑戦し続ける企業」であり続けることを掲げています。一方、グルックは2021年に福岡で誕生した創立4年・5期目の地域発ベンチャー企業で、デジタルチャネルを起点とした情報発信と柔軟な商品企画力を武器に成長してきました。

今回、世代も地域も異なる両社の共創は、ミツウロコグループの挑戦姿勢を象徴する取り組みです。デジタルに強い若いブランドと、100年の歴史を持つ企業グループが交わることで、新たな事業価値の創造が期待されます。

■「いつも新しいプレーヤーでいよう。いつもチャレンジャーでいよう。」

創立から100年の節目を迎える今、ミツウロコグループは「変化する市場の中で常に挑戦を続ける存在でありたい」と考えています。

グルックの持つデジタルマーケティング力、ブランド運営力、商品開発力を取り込み、EC事業基盤の拡充と顧客体験価値の向上を一層推進するとともに、コンプライアンスおよび知的財産管理の体制強化にも取り組むことで、ミツウロコグループは“次の100年”に向けた挑戦を加速してまいります。

記

1．株式譲受完了日

2026年1月20日

2．株式会社グルックの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70816/table/309_1_7d8d4638c4a77e04400197060bb60b57.jpg?v=202601270251 ]

3．株式会社トライフォースの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70816/table/309_2_bc1d2ea0fa42e8689e22bdeb69235ccb.jpg?v=202601270251 ]

ミツウロコグループは、これからも「豊かなくらしのにないて」として、変化する社会やニーズに新しい価値を提供し、企業価値の向上と社会の発展に貢献してまいります。

株式会社ミツウロコグループホールディングス

コーポレートアフェアーズ

電話03-3275-6301