日本抹茶輸出機構、抹茶専門メディア「抹茶タイムズ」をリニューアル

日本抹茶輸出機構株式会社（旧：株式会社アルテム、本社：東京都豊島区、代表取締役：加藤 憧）は、抹茶専門メディアサイト「抹茶タイムズ」（ https://matcha-times.jp/ ）をリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、海外ユーザーを含むより多くの読者に抹茶の価値を届けることを目的に、サイトUI（ユーザーインターフェース）を全面的に見直し、情報の探しやすさと読みやすさ、回遊性を向上させています。

あわせて、「抹茶タイムズ」の運営体制強化に向け、運営担当者の募集を開始します。

「抹茶タイムズ」とは

「抹茶タイムズ」は、抹茶を“嗜好品”としてだけでなく、文化・産地・製法・用途といった背景まで含めてわかりやすく発信する、抹茶専門メディアです。国内外の事業者・飲食関係者・抹茶ファンに向けて、正確で実務にも役立つ情報を継続的に提供しています。

主なコンテンツ例：

リニューアルの背景：海外ユーザーへのリーチ強化

- 抹茶の基礎知識（品種・製法・グレード・味わいの違い 等）- 用途別ガイド（ラテ／製菓／業務用など、目的に応じた選び方）- 産地・文化背景（宇治・鹿児島など産地の特徴、歴史、現場理解）- トレンド・市場動向（国内外の抹茶需要、飲食シーンでの活用例）- 実務に役立つ情報（品質・保管・取り扱い、事業者向けのポイント）

海外では抹茶の需要が拡大する一方で、抹茶に関する情報は「断片的」「誤解を招く」「用途と品質の関係が分かりづらい」といった課題も残っています。

当社は、抹茶を海外へ届ける事業を推進する中で、情報発信の役割が今後さらに重要になると考えました。そこで「抹茶タイムズ」を、海外ユーザーにも理解しやすく、必要な情報へ最短で辿り着けるメディアとして再設計しています。

リニューアルの主なポイント：UI改善で“読みやすさ”と“探しやすさ”を強化

今回のリニューアルでは、コンテンツ価値を最大化するために、サイト全体のUIを改善しました。

- 回遊性の向上：関連記事導線・カテゴリ設計を見直し、目的別に情報を探しやすく- 可読性の改善：情報の整理、見出し設計、余白・表示バランスを調整し読みやすく- 情報到達の短縮：読者の関心（基礎／用途／産地／トレンド）に合わせて最短導線を設計- 今後の拡張性：海外向けコンテンツの拡充を前提に、運用しやすい構造へ刷新

今後の展開：抹茶の価値を“正しく・広く”伝える

「抹茶タイムズ」は、単なる情報メディアに留まらず、抹茶の価値が国内外で正しく理解され、事業者・生活者双方にとって良い選択ができる状態を作ることを目指します。

今後は、海外ユーザーを意識したコンテンツ強化、SNS連動、検索流入の拡大、そして読み手の課題解決に直結する実務情報の拡充を進めます。

「抹茶タイムズ」運営担当を募集します

リニューアルに伴い、「抹茶タイムズ」を一緒に育てていく運営担当を募集します。

編集・企画・SNS運用・SEOなど、適性に合わせて担当領域を設計し、メディアの成長（グロース）を数字で追い、改善まで回すポジションです。

想定業務例：

- コンテンツ企画／編集（必要に応じて執筆・リライト）- SEO設計（キーワード・検索意図・導線改善）- SNS運用（投稿企画・分析・改善）- 海外向け発信強化（英語は歓迎、必須ではありません）- KPI設計と運用改善（流入・回遊・CVなど）

こんな方を歓迎します：

- 抹茶・日本文化・食領域への関心がある- “書く/編集する”だけでなく、数字を見て改善するのが好き- 変化のある環境で、仮説→実行→改善を回せる

※募集の詳細は以下の当社のWantedly募集よりご確認ください。

https://www.wantedly.com/companies/matcha_export/projects

▼「抹茶タイムズ」URL

https://matcha-times.jp/

[メディア概要]

・名称：抹茶タイムズ

・URL：https://matcha-times.jp/

・内容：抹茶にまつわる文化・知識・ストーリー・レシピなどの情報発信

・運営：日本抹茶輸出機構株式会社

■日本抹茶輸出機構株式会社について

日本抹茶輸出機構株式会社は、「日本の抹茶を、世界へ。」をミッションに、日本の抹茶の魅力を世界に発信することを目指すスタートアップです。各産地の生産者と連携して、各国の事業者に対して原料抹茶の卸、OEM/商品企画、海外販路開拓まで一気通貫で支援しています。品質情報の整備、ロット管理、各国規制への対応を徹底し、安定供給と用途別提案でカフェ・メーカーの課題を解決します。抹茶専門メディア『抹茶タイムズ』での情報発信も通じ、文化とビジネスの両面から市場を広げ、持続可能な供給網を構築します。

日本抹茶輸出機構株式会社 会社概要

本社：東京都豊島区上池袋2丁目23-2 コーポ栄伸 202

設立日：2024年8月

資本金：21,000,000円

代表取締役：加藤 憧

事業内容：抹茶の国内卸／輸出（海外向けB2B）、抹茶専門メディア「抹茶タイムズ」の運営ほか

