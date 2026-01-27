北海道立北の森づくり専門学院　令和８年度生徒募集中！

北海道

北海道立北の森づくり専門学院（略称：北森カレッジ）では、令和８年度入学の生徒を募集しています。

北森カレッジでは、道内各地域の特徴ある森林を活用した実践的な教育を受けることができ、全国で初めて林業先進国フィンランドの林業専門学校との教育連携により、最先端の高性能林業機械のシミュレータを活用した操作実習や、フィンランドとの研修（希望制）などの独自のカリキュラムにより、即戦力となり将来、企業の中核を担う人材の育成に取り組んでいます。

是非、北海道をまるごとキャンパスにして学べる北森カレッジで、一緒に林業を学びませんか？

転職やUIターンを希望されている方などを対象とした社会人選考の選考方法は【オンラインによる面接のみ】となっています。

【第２回一般入学試験概要】

○出願期間 令和８年１月５日（月）～２月４日（水）

○試験実施日 令和８年２月１５日（日）

○合格発表 令和８年２月２５日（水）

○選考方法 [社会人選考]面接（オンライン） [一般選考]面接、小論文（旭川、札幌）

○詳細 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/kms/68577.html

また、第２回試験で定員を満たさなかった場合、令和８年３月に第３回一般入学試験を実施することとしているほか、２月１４日（土）及び３月２２日（日）には学院説明会を開催します。

学院説明会の詳細はこちら→ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/kms/161453.html

北森カレッジのSNSでは、入学試験情報のほか、学生の学びの様子や公開講座を含むイベント情報等を日々発信していますので、是非フォローして最新情報をチェックしてください。

○申込みに関するお問い合わせ

北海道立北の森づくり専門学院 教務課教務係

ＴＥＬ：0166-75-6163

メールアドレス：kitamori.kyomu@pref.hokkaido.lg.jp

【本プレスリリース全般に関するお問い合わせ先】

北海道水産林務部林務局林業木材課担い手育成係

電 話：０１１-２０６-６５７９