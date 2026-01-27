HELLO KITTY(ハート)VIS バレンタインシーズンに向けたコラボレーションアイテムが登場！

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営するレディースブランド「VIS（ビス）」は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下「サンリオ」）の人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションアイテム全6型を、全国の「VIS」店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて発売中。

バレンタインシーズンに合わせて、『大切な人とのデートの日に向けて、少し大人っぽくおめかしするハローキティとディアダニエル』をテーマに展開。

「VIS」の人気バッグをベースに、ふたりが寄り添うデートシーンをさりげなく落とし込んだ、フェミニンで上品なラインアップが揃います。甘さの中に落ち着きのあるデザインと、日常使いしやすいサイズ感・機能性を兼ね備え、特別な日にも、何気ないお出かけにも寄り添うコレクションに仕上げました。

■ITEM LINE UP

大人リボンがきらめく(ハート)

リボンチャームトートバッグ

価格：\7,190（税込）

品番：BVX76070(https://www.junonline.jp/vis/product/bag/tote-bag/BVX76070)

Color：Black / Check

デートの日におめかしした「ハローキティ」をイメージした、主役級トートバッグ。

立体感のあるリボンチャームは裏面がミラー仕様で、さりげなくおめかし気分を演出します。

A4サイズや13インチノートPCも収納でき、ショルダーストラップ付きで通勤・お出かけ・推し活まで幅広く活躍。

大人ハローキティにときめく(ハート)ハートカットバッグ

価格：\7,190（税込）

品番：BVX76050(https://www.junonline.jp/vis/product/bag/shoulder-bag/BVX76050)

Color：White/Black

「VIS」の大人気ハートカットバッグがスペシャルコラボレーション。

大人っぽくおめかしした「ハローキティ」をイメージしたカラーと、「VIS」だけのデザインがポイントです。

内側は3層構造で整理しやすく、デイリー使いしやすい実用性も魅力。

前後で違う表情(ハート)ダブルフェイス

ハートカットバッグ MINI

価格：\7,190（税込）

品番：BVX76060(https://www.junonline.jp/vis/product/bag/shoulder-bag/BVX76060)

Color：Black / White

前面は定番のハートカットバッグミニ、背面には「ハローキティ」のフェイスを大胆にデザイン。

パッチワークや刺繍で表現したキティの表情が、後ろ姿まで抜かりなく可愛いポイント。

コンパクトながら必要な荷物がしっかり入るサイズ感で、お出かけや旅行にもおすすめです。

おめかしハローキティと一緒にお出かけ(ハート)

ぬいぐるみチャーム

価格：\3,290（税込）

品番：BVZ76060(https://www.junonline.jp/vis/product/wallet-accessory/key-chain/BVZ76060)

Color：Off White

「VIS」の人気トップスをイメージしたチュールのお洋服をまとった特別な「ハローキティ」。

パールネックレスや足元の「VIS」ロゴ刺繍など、コラボならではのディテールが詰まっています。バッグに付けても、お部屋に飾っても可愛い座りポーズ仕様。

くるんとまつ毛が可愛い(ハート)

フェイスポーチチャーム

価格：\2,990（税込）

品番：BVI76050(https://www.junonline.jp/vis/product/wallet-accessory/pouch/BVI76050)

Color：Black / White

デートの日におめかしした、くるんとまつ毛が印象的な「ハローキティ」のポーチ型チャーム。

イヤホンやリップクリームが収納でき、実用性も兼ね備えています。

内側はギンガムチェックで、開けた瞬間までときめくデザインに。

ハローキティ＆ディアダニエルにきゅん(ハート)

アソートエポチャーム

価格：\1,790（税込）

品番：BVZ76050(https://www.junonline.jp/vis/product/wallet-accessory/key-chain/BVZ76050)

Color：White

「ハローキティ」と「ディアダニエル」が寄り添うデザインと、ミラーを手におめかしする「ハローキティ」を描いたアソートチャーム。

モチーフは取り外し可能で、バッグやスマートフォンなど自由にアレンジできます。

■LOOK

■特設ページ

HELLO KITTY (ハート)️ VIS SPECIAL COLLECTION

https://www.junonline.jp/special/hellokitty_26SS/

HELLO KITTY「ハローキティ」

生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。身長はりんご５個分。

体重はりんご３個分。明るくてやさしい女のコ。

■公式サイト

https://www.sanrio.co.jp/characters/hellokitty/

VIS「ビス」

“cheer up LADY”をコンセプトに、爽やかな色気とカッコ良さを融合させたスタイルを提案するレディースブランド。 日常を自分らしく楽しむ女性たちの毎日に寄り添い、どんなシーンでも自信と輝きを引き出します。

▪️公式サイト

https://www.visjp.com/ (https://www.visjp.com/)

▪️オンラインストア

https://www.junonline.jp/vis/ (https://www.junonline.jp/vis/)

▪️公式インスタグラム

https://www.instagram.com/vis_jp/(https://www.junonline.jp/vis/)