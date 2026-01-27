なぜクエ鍋をコースにしなかったのか。五島列島産クエ鍋を“単品主役”で提供｜北海道海鮮 にほんいち 福島店

株式会社N・I

高級魚・クエは、「コース料理の一部」として少量ずつ提供されることがほとんどです。

しかし本来、クエの魅力は鍋として主役で味わってこそ完成するもの。そこで当店では、長崎・五島列島産のクエを使った鍋料理を、あえてコースに組み込まず、単品のおすすめ商品として提供します。

主役は、長崎・五島列島産のクエ

使用するのは、身質と脂のりに定評のある五島列島産のクエ。白身でありながら旨味が強く、火を入れることで身はふっくらと仕上がります。皮目や骨からにじみ出る旨味が、出汁に深みを与えるのも特徴です。

味付けは極力シンプルに。余計な要素を足さず、クエ本来の味わいを引き立てる引き算の仕立てで提供します。

【五島列島産 クエ鍋 商品概要】

本商品は、五島列島産クエを使用した鍋料理で、単品のおすすめ商品として提供します。提供時は、澄んだ出汁を張った土鍋で火を入れ、クエの身がふっくらと仕上がった状態で提供。立ち上る湯気とともに、クエの旨味が鍋全体に広がります。

提供期間：2026年1月23日(金)～2026年3月31日(火)

価格：一人前 6,600円(税込)

※仕入れ状況により、提供できない場合があります。

※2人前からご注文を承ります。

店舗情報

北海道海鮮 にほんいち 福島店

所在地：大阪府大阪市福島区福島5-11-2

アクセス：JR福島駅より徒歩3分

電話番号：06-6455-6100

営業時間：17:00～24:00(L.O.23:30)

定休日：不定休

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈株式会社Ｎ・Ｉ 会社概要〉

■会社名：株式会社Ｎ・Ｉ

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I 広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928