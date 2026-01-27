石川の魅力を“朝食の一皿”で発信！2月1日開幕「ホテルの朝食グランプリ Good Morning中部！」に参画

株式会社ホテル金沢

四季折々の素材にこだわった料理を提供する株式会社ホテル金沢（所在地：石川県金沢市堀川新町1-1、総支配人：小嶋 一夫 以下「ホテル金沢」）は、2026年2月1日（日）から3月31日（火）まで開催される、JTB協定旅館ホテル連盟中部支部連合会主催「ホテルの朝食グランプリ Good Morning中部！」に参加いたします。

本企画は、中部7県・全21ホテルが参加し、各ホテルが自信を持っておすすめする“朝食の一品”を対象に、お客様の投票によって評価・表彰されるイベントです。味や見た目に加え、地域性（地元食材・郷土文化）やストーリー性（ホテルの想い）も審査項目となっており、朝食を通じてホテルと地域の魅力を発信する取り組みです。

石川県特産の「能登豚」を低温調理で仕上げたローストポーク

ホテル金沢は、石川ならではの食文化と地元食材を大切にした朝食メニューから、総支配人の小嶋が推す“朝食の一品”として「能登豚の低温調理ローストポーク」をエントリー。ご宿泊のお客様はもちろん、朝食をご利用いただいたすべてのお客様が投票に参加でき、旅の楽しみの一つとしてご体験いただけます。

■能登の恵みを味わう、極上の「能登豚の低温調理ローストポーク」

ホテル金沢1階レストラン「DINING TSUZUMI」は、金沢のシンボル「鼓門」にちなんだレストラン名のもと、地元・北陸の素材を丁寧に取り入れた料理をご提供しています。

「地産地消、素材にこだわる料理」のレストランコンセプトを体現する一皿として、本企画にエントリーするのは、石川県特産の能登豚を低温調理でしっとりと仕上げたローストポークです。徹底した温度管理で火入れを行い、脂の甘みを最大限に引き出しながら、驚くほどの柔らかさを実現しました。仕上げには、肉の旨みと相性のよい和風ベースの照り焼きソースを合わせています。

地元・能登の生産者との絆、ホテル金沢が掲げる“地産地消”の精神、そしてDINING TSUZUMIが大切にする「伝統と創作の融合」。そのストーリーを一皿に込め、石川の魅力を朝食からお届けします。

■JTB協定旅館ホテル連盟中部支部連合会主催

「ホテルの朝食グランプリ Good Morning中部！」概要

開催期間：2026年2月1日（日）～2026年3月31日（火）

結果発表：2026年4月10日（金）予定

参加ホテル：中部7県・全21ホテル

投票方法：朝食会場に設置されたQRコードから投票

評価項目：

１.味（美味しさ）２.見た目 ３.また食べたいと思うか ４.地域性（地元食材・郷土文化）５.ストーリー性（ホテルの想い）

※ご投票いただいたお客様の中から抽選でプレゼントが当たる企画が実施されます。

ホテル金沢は本企画への参画を通じて、石川の食の魅力とおもてなしの心を広く発信し、地域観光の活性化に貢献してまいります。

ホテル金沢 金沢の旬を味わう朝食ブッフェ

ホテル金沢の朝食は、四季折々の旬の味覚や日本海で獲れた海の幸、能登里山の恵みなど、和洋あわせて40種類以上のブッフェ。 金沢の地に受け継がれる調理法を駆使し、地元の食材「じわもん」を詰め込みました。金沢の食文化をご堪能いただける品数豊富なラインナップをお楽しみください。

朝食料金：お一人様 3,000円（税込）

※当ホテルにご宿泊されていないお客様がご利用の場合の料金です

提供場所：ホテル金沢 1階レストラン「DINING TSUZUMI」

提供時間：6時30分～10時00分

予約：不要（※事前ご予約も承ります）

お問合せ：076-223-1201 (DINING TSUZUMI 受付時間7:00～22:00)

ホテル金沢について

社名：株式会社ホテル金沢

開業：2008年5月1日

所在地：〒920-0849 石川県金沢市堀川新町1番1号

総支配人：小嶋 一夫（こじま かずお）

事業内容：ホテル／レストラン／ブライダル事業

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000

ホテル外観