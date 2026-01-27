伝統芸術がルービックキューブに宿る！日本美術×ルービックキューブの新シリーズ！『ルービックキューブジャポネスク』

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区)は世界中で親しまれているルービックキューブと日本の伝統芸術を融合させた新シリーズ『ルービックキューブジャポネスク』を展開いたします。第1弾として『葛飾北斎 富嶽三十六景』 『歌川国芳 妖怪画』の2商品を2026年1月下旬に発売いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KB3-OL83ktw ]

『ルービックキューブジャポネスク』は、日本美術を代表する名画を6面に配したアートコラボレーションアイテムです。日本の伝統芸術が持つ圧倒的な世界観と、ルービックキューブならではのパズルの醍醐味を一度に楽しめるシリーズとなっています。日本文化への関心が世界的に高まる中、世界中のファンに伝統芸術の魅力を届けるとともに、アート愛好家やパズルファン、海外からのお客様のお土産としても幅広くお楽しみいただけます。

『葛飾北斎 富嶽三十六景』『歌川国芳 妖怪画』

【ルービックキューブジャポネスク】商品特長

■美麗なデジタルプリントで高級感のある仕上がり

■海外からのお客様にも対応したギフト性

■インテリアとして飾れるデザイン性

【ルービックキューブジャポネスク 葛飾北斎 「富嶽三十六景」】

ー 日本美術 × ルービックキューブの融合 ー

本商品は、日本を代表する浮世絵師・葛飾北斎による「富嶽三十六景」より、厳選した6作品をデジタルプリントでキューブの6面に美しく再現した特別モデルです。「神奈川沖浪裏」「凱風快晴」など誰もが知る名画をルービックキューブで楽しめます。アートとしての鑑賞性も高く、飾って楽しむインテリア性と、揃えて楽しむパズル性を兼ね備えています。

【ルービックキューブジャポネスク 歌川国芳 「妖怪画 」】

ー 妖怪たちの躍動感を、手のひらで楽しむ ー

本商品は、江戸時代の絵師・歌川国芳が描いた迫力ある妖怪画をモチーフにし、その“動き・躍動・怪しさ”を6面に収めたアートキューブです。伝統的な浮世絵の世界観を、美麗なデジタルプリントで再現し、国芳ならではのエネルギッシュで大胆な構図を立体的に堪能できます。骸骨や妖怪の大胆な構図がキューブ全体に展開され、回すたびに異なる表情が楽しめます。

【商品概要】

■商品名 ： ルービックキューブジャポネスク 葛飾北斎 富嶽三十六景

■セット内容： 本体…1個、スタンド…1個

■商品サイズ： (Ｗ)57×(D)57×(H)57mm

■発売日 ： 2026年1月下旬

■価格 ： 4,950円(税10％込)/4,500円(税抜)

■商品ページ： https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5516/(https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5516/)

ルービックキューブ展開図商品パッケージ

■商品名 ： ルービックキューブジャポネスク 歌川国芳 妖怪画

■セット内容： 本体…1個、スタンド…1個

■商品サイズ： (Ｗ)57×(D)57×(H)57mm

■発売日 ： 2026年1月下旬

■価格 ： 4,950円(税10％込)/4,500円(税抜)

■商品ページ： https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5517/

ルービックキューブ展開図商品パッケージ

RUBIK’S TM & (C) 2026 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。