【チーズエッグガーデン】産学連携第4弾！コラボメニューを販売！

「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、当社が運営する「チーズエッグガーデン」と聖徳大学・聖徳大学短期大学部（所在地：千葉県松戸市、学長：川並 弘純）、株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行）が運営するアトレ松戸（所在地：千葉県松戸市）と協同し、産学連携の取り組み第4弾として、学生が考案した新メニューを2026年2月1日（日）より発売いたします。

学生のアイデア溢れる、食材の栄養が満載の一皿をぜひお召し上がりください。

「アトレ松戸店限定！コラボメニュー」

【販売期間】

2026年2月1日（日）～3月22日（日）

【販売店舗】

Cheese Egg Garden アトレ松戸店

開発秘話 ～オリジナリティに溢れたメニューの誕生～

「こんな栄養素を強化したパスタが食べたい！」をテーマに、聖徳大学 人間栄養学部 人間栄養学科の学生がメニューを開発。商品化が決定したコラボメニューを「チーズエッグガーデン アトレ松戸店」にて、期間限定で販売いたします。

お客様が喜ぶ顔を想像しながら考案された学生45名によるレシピの中から、厳正な選考を経て16レシピを選出。2025年11月8日（土）・9日（日）に同大学で開催された学園祭の来場者による一般投票を行い、600票を超える投票の中から見事上位に輝いた4レシピを商品化いたしました。

健康と栄養のプロフェッショナルを目指す学生たちは、栄養面だけではなく、美味しさや彩りなども追求。チーズエッグガーデンでの最終試食会にて改良を重ね、学生の想いを形にすべく、商品化のサポートをさせていただきました。

昨年ご好評いただいた第3弾においても、「コラボメニューのできるストーリーを知って食べるとまた味わい深く感じました」「レシピの考案でこだわった点を分かりやすくメニュー表に載せてあり、素晴らしい取り組みだと思いました」「梨や落花生以外の松戸産の野菜を知ってもらえる機会になるコラボメニュー、ぜひ続けてほしいです」など、嬉しいお声をお客様よりいただき、この度第4弾の取り組みも実現しました。

産学連携の取り組みを今後も推進することで地域との繋がりを深め、新たな価値を創造し企業価値を高めてまいります。

アトレ松戸店限定！栄養たっぷりのコラボメニュー

◆ふわとろ和風ボロネーゼ 1,380円(税込)

■開発者：冨山さん

■強化した栄養素：食物繊維（山芋）・たんぱく質（豆腐）

山芋と豆腐をチーズの代わりに使用し、腸に嬉しい「食物繊維」と「たんぱく質」を強化。味噌マヨでコクを出し、熱々のスキレットでふわとろ食感に仕上げました。

◆レモン香る とろけるタラコモッツアレラパスタ 1,380円(税込)

■開発者：稲葉さん

■強化した栄養素：カルシウム（牛乳）・たんぱく質（チーズ）

■松戸産 あじさいねぎを使用

牛乳やモッツアレラチーズを合わせ、骨の形成を助ける「カルシウム」を強化。

濃厚なタラコクリームにとろけるチーズが絡み、レモンが爽やかに香る贅沢なパスタです。

◆銀鮭ときのこの味噌バターパスタ 1,380円(税込)

■開発者：大森さん

■強化した栄養素：ビタミンD（銀鮭・きのこ）

銀鮭と3 種のきのこをふんだんに使い、不足しがちな「ビタミンD」をたっぷり補給。

コク深い味噌バターの味わいと、大葉の爽やかなアクセントが食欲をそそる一皿です。

◆味噌豆乳豚しゃぶパスタ 1,380円(税込)

■開発者：岩倉さん

■強化した栄養素：たんぱく質（豆乳）・ビタミンB₁（豚肉）

■松戸産 あじさいねぎを使用

豆乳の良質な「たんぱく質」と豚肉の「ビタミンB₁」で疲労回復効果をプラス。

味噌ベースのまろやかな和風ソースに、かいわれ大根の彩りが映える一皿です。

