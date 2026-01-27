【144通りの精密診断】就活に今すぐ活かせる「自己分析診断」をキャリアパーク！就職エージェントがリリース

ポート株式会社

新卒採用支援事業を展開するポート株式会社（代表取締役社長CEO 春日博文、所在地：東京都新宿区）は、運営する「キャリアパーク！就職エージェント」において2026年1月より「自己分析診断」を無料で提供開始しました。本ツールはキャリアアドバイザー監修のもと、選択式の51問の設問に答えることで、自身の強み・弱みや企業選びの軸など就活を進めるうえでの「羅針盤」となる診断結果を提示します。自己分析不足による入社後のミスマッチを防ぎ、自分らしく輝ける企業選定をサポートします。

公式サイト：https://careerpark-agent.jp

自己分析診断URL：https://careerpark.jp/tools/careerpark_agent/self_analysis

■ご利用の流れ

■ ツールの概要・特徴

- 下記URLにアクセスhttps://careerpark.jp/tools/careerpark_agent/self_analysis※使用には「キャリアパーク！」 へのログインが必要です。- 全51問の設問に直感的に回答- 診断結果を確認 ※直近1件分が記録されます- 結果を自己PRや企業選びに活用

設問に対して直感的に回答していくだけで強み・弱みや就活軸が明確になり、自己PRの作成や企業選びにそのまま活用できる「実践型」の診断ツールです。

■ ご利用イメージ

- 面接や企業選定に活かせる144通りの診断結果を提示性格傾向を判断する18タイプと、仕事観を測る8タイプの結果を掛け合わせ、合計144通りものパターンから就活生の特性を導き出します。単なるタイプ分けで終わらせず、個々の特性を高い解像度で可視化することで、就活を全面的にバックアップする診断ツールを実現しました。- キャリアアドバイザー監修の“そのまま使える強み”を厳選診断結果は、多くの学生を内定に導いてきたキャリアアドバイザーが全面的に監修しています。抽象的な言葉ではなく「向上心」「観察力」といった強みや、「心配性」などの弱みを、エントリーシート（ES）や面接でそのまま使えるキーワードとして選定。さらにアピールのヒントも提示し、自己分析の言語化を徹底的にサポートします。- 「合う環境」「注意すべき環境」の判断軸が見つかる譲れない価値観とマッチしやすい企業の特徴を掛け合わせることで、本当に輝ける企業の条件を明確にします。逆に、ストレスを感じやすい組織風土や働き方も「注意すべき環境」として提示するため、入社後のミスマッチを未然に防ぐための有力な判断材料となります。

設問に回答

全51問の設問に、直感で答えていきます。「資料の誤字脱字が気になる」「任された仕事は最後までやり遂げたい」など日常の行動や思考に関する質問に答えることで、性格特性やキャリア観を分析します。

18タイプ別に結果を表示

「ビジョン・リーダー」「育成マネージャー」など強みに関連するタイプ名とともに性格特性がグラフで可視化され、就活でそのまま使える強み・弱みが3つずつ表示されます。さらに、マッチする企業の傾向グラフや企業選びの3つの軸など、企業選定のヒントとなる具体的な情報を凝縮。最後にはキャリアアドバイザーから、自己分析を就活に活かすためのアドバイスを提示します。

前回の結果を確認

また、前回の結果は自動保存されるため、トップページからいつでも振り返ることができます。

■ 開発の背景

就職活動の入り口でありながら、多くの学生が「何から手を付ければ良いかわからない」「正直、面倒くさい」と感じてつまずくのが自己分析です。また、診断ツールを使っても、その結果をどう選考につなげるべきかわからず「やって終わり」になってしまうという課題もありました。

こうした就活生の悩みを解消し、自己分析を「就活にそのまま活かせる武器に変えたい」という思いから、本ツールを開発いたしました。

現在の就活生の悩みや選考トレンドを熟知したアドバイザーが監修することで、結果を見て終わりではなく、自己理解を深めて内定に近づくことができる、実践的な自己分析診断が完成しました。

■会社概要

■ポート株式会社

所在地 ：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5F

代表者 ：代表取締役社長CEO 春日博文

設 立 ：2011年4月

資本金 ：27百万円（2025年9月末時点）

URL ：https://www.theport.jp/

■主な運営サービス

