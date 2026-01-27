滝汗でも、もう隠さなくていい。98.9%が「また着たい」と答えた、“汗を吸わない”新発想カットソーをイーザッカマニアストアーズが新発売
株式会社ズーティー（本社：東京都中央区、代表取締役：藤井 尊徳、林 純司）は、ECサイト「イーザッカマニアストーズ」にて、《汗を吸わない＝だから汗じみしない》という新発想から生まれた新商品【汗吸わないカットソーシリーズ】を、2026年1月24日より発売いたしました。
【汗吸わないカットソーシリーズ】は、販売前に汗に悩む方100名による着用検証を実施。その結果、98.9%が「また着用したい」と回答しました。
生地の内側・外側ともに撥水加工を施す独自構造により、従来の汗じみ対策では対応しきれなかった“滝汗”レベルの悩みにも向き合い、「汗の悩みを解決するための」新しい選択肢を提案する商品です。
18,259件の声の中にあった、汗の悩みともう一歩深く向き合うための”ヒント”
イーザッカマニアストアーズは「汗じみを気にせず、好きな色の服を着てほしい」という想いから、2017年に「汗しみないシリーズ」の販売をスタートしました。
発売以降、シリーズ累計販売枚数は113万枚を突破。
総レビュー数は18,259件、そのうち15,362件が★4～5評価（2026年1月現在）と、数多くの“満足の声”をいただいています。
「グレーが着られるようになった」
「夏の外出が楽になった」
「もう他のTシャツに戻れません」
そんな嬉しいレビューの一方で、私たちの心に強く残った声がありました。
それは
「重度の汗かきの私は、これでもしみてしまいました。」
という内容の声です。
世の中には、ただ汗をかきやすいというレベルではなく、日常生活に支障が出るほど、本気で汗に悩んでいる方がいます。
「これなら大丈夫かもしれない。」
そう思って選んでも、やっぱりダメだった。
“汗じみない服”をつくってきた私たちだからこそ、そういった声を、見過ごすことはできませんでした。
汗を“吸わない”という、逆転の発想。
従来の「汗しみないシリーズ」は、内側に吸水速乾加工、表側に撥水加工を施すことで、汗を吸収しつつ、表にひびきにくくする構造です。
しかし、汗の量が多い方の場合、吸収できる量そのものが限界を超えてしまうという課題が見えてきました。
そこでたどり着いたのが、
「そもそも、汗を吸わなければ、外にひびかないのでは？」
という逆転の発想。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cgjN2jAa3rs ]
生地の内側・外側の両面に撥水加工を施すことで、汗を“吸う”のではなく、“弾く”構造へ。
汗が生地に染み込むこと自体を防ぎ、表側への汗じみを大幅に軽減する【汗吸わないカットソーシリーズ】が誕生しました。
《ちゃんと》届けるために。実際に汗に困っている人の“汗を借りた”実証を。
本当にこの服が、汗に困っている人たちの悩みを軽くできるのか。
イーザッカマニアストアーズでは、販売前に「汗に悩む方100名による着用検証プロジェクト」を実施しました。
検証に参加いただいた5人に1人は、従来の「汗しみないシリーズ」でも汗がしみた経験がある方。まさに、私たちが今回もっとも向き合いたかった層でもあります。
※100名の方に商品をお届けし、90名の方からアンケート回答を回収（回収率90%）。
通勤・育児・ジム・雪かき・テントサウナまで。“日常の汗”から“限界の汗”まで徹底検証。
※画像は辛いものを食べると汗をかく社内スタッフで検証した際のものです。
実際に寄せられた検証シーンは、
- 通勤電車・暖房の効いたオフィスでの勤務
- 抱っこ紐での育児、入浴補助、家事、買い物、散歩
- 旅行中の長時間移動や、緊張を伴う外出時
- ジムでの筋トレ・ランニング・ダンスレッスン
- 雪かき、屋外作業、工場作業
- 激辛ラーメン・火鍋など辛いものを食べる場面
- サウナ・岩盤浴後、テントサウナ
など、日常生活でのシーンやあえて汗をかくシーンまで実に幅広いシーンに及びました。
今回の検証で特徴的だったのは、真冬という季節にもかかわらず、「本当に役立つかを確かめたい」という想いを伝えた上で検証仲間の皆さんを募集したこと。
その想いを理解してくださった多くの仲間のみなさんが自発的に、ジムでの運動、ダンス、雪かき、テントサウナ、辛いものを食べるなど、とにかく汗をかく多種多様な過酷な環境での着用検証に取り組んでくださいました。
検証結果といただいたお声
2026年1月に実施した検証アンケートより
多種多様な汗をかく環境での着用検証に取り組んでいただいた結果、98.9%が「また着用したい」と回答。
回答者の94.4%が「日常的に汗に悩んでいる」と回答しており、“本気で汗に悩む方”の実生活の中でも、高い満足度が確認されました。
実際に回答いただいた声の一部を紹介します。
- インナーはビショビショなのに、Tシャツには全く汗じみが移っていない！
- 顔の滝汗を見なければ、周りからは汗をかいていると思われない。
- グレーの服を着ると汗染みが目立って恥ずかしかったのですが、こちらは運動後も汗染みができず、本当に驚きました。
- 他人の視線を気にせず、思いきり汗をかけるのがうれしいです。
- 皮膚科で汗を抑える薬を処方してもらわないと全身汗だくになるほどの汗かきですが、滴るほど汗をかいても汗じみができず、本当に感動しました。
※検証仲間のみなさんからいただいたコメントを抜粋
満足度などの数値だけでなく、“行動や気持ちの変化”につながる声 が多く寄せられたこと。
それこそが、今回の検証で得られた、私たちにとって何よりの成果でした。
汗の悩みと暮らしに寄り添う、3つのラインナップ
汗の悩みは、人それぞれ。
通勤、育児、家事、運動、休日の外出。
汗をかくシーンも、困りごとも、ライフスタイルも、ひとつとして同じではありません。
だからこそ【汗吸わないカットソーシリーズ】では、「日常に一番なじむかたち」 を追求し、Tシャツ・ワンピース・メンズTシャツの3型、カラーは、汗が気になるカラーの代表格グレーやニュアンスカラー、ベーシックカラーを含めた全７色での展開です。
また、汗じみ対策に加え、紫外線対策や肌ざわりにも配慮。
UVカット加工（最大遮へい率98.2%）と、コットン100%素材で、毎日の暮らしにやさしく寄り添う一着に仕上げました。
汗吸わないTシャツ［スタンダード］
“毎日着たい”を叶える、王道ベーシック“
通勤や家事、買い物、育児、外出まで。
どんな一日にもなじむベーシックさを大切にしたアイテムです。
シルエットは身体のラインを拾いすぎないから、1枚でもインナーとしても使いやすい設計。
【サイズ】M・L・LL・3L
【販売価格】2,990円 (税込)
汗吸わない マキシワンピース
“一枚で完成”する、汗もストレスフリーな主役服
コーディネートを考える余裕がない日でも、一枚でさっと着られて、汗じみも気にしなくていい。
日常使いから、旅行まで。
ストレスフリーで楽しめる一枚です。
【サイズ】S-M・M-L・L-LL
【販売価格】３,990円 (税込)
汗吸わないTシャツ［メンズ］
仕事も休日も、”汗を理由に”選択肢を狭めない
ビジネスカジュアルから休日スタイルまで、汗を気にせず過ごすことができます。
ユニセックスでも着られるサイズ感なので、女性の方もゆったりシルエットで着ていただけます。
【サイズ】M・L・LL
【販売価格】2,990円 (税込)
本商品の撥水効果につきまして
・使用状況（長時間の着用、強い摩擦、発汗量など）によって構造的に染みやすい部分に関しては、しみを感じる可能性があります。
また、加工の効果は永久的なものではなく、着用・洗濯を重ねるたびに効果は徐々に薄くなります。
効果を長持ちさせるコツ
・柔軟剤・漂白剤は加工を弱めてしまう原因になるため、使用を控えてください。
・着用後は、付着した皮脂や汗を落とすため、なるべく早めにお洗濯をすることをお勧めします。
わたしたちのオリジナルブランドについて
イーザッカマニアストアーズのオリジナルブランドには、ものづくりへのいくつかの約束があります。
- お下がりできるくらいの品質を実現すること
- 機能性・利便性・デザイン性を、バランスよく満たすこと
- トレンドは「ほどよく」取り入れ、賞味期限の短い服は追わないこと
- 安物ではなく、できるだけ手に入りやすい適正価格で届ける工夫をすること
- お客さまの声に耳を傾けつつも、言われたままにつくらず、必ず自分たちのフィルターを通し、想像を超える商品へ昇華すること
これらはすべて、「長く着られる服を、無理なく、楽しく、選び続けられること」を大切にした、わたしたちなりの“サステナブル”のかたちでもあります。
わたしたちの洋服が、
着る人の、
「少しの苦手を和らげ」、
「少しの欲望をかなえ」、
「少しの悩ましいことを軽くできる」。
そんな存在であってほしいと、わたしたちは考えています。
そもそも洋服が「悩みの種」にならないように、小さな工夫を重ねながら、大胆なチャレンジをいとわず、これからもものづくりに向き合ってまいります。
