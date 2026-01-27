2026年1月グランドオープン 「キッズラウンジ～しちふく～」ファミリーで過ごす旅がもっと快適に！【グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社自由に組み合わせて遊ぶ大型ブロック。トンネルをくぐったり秘密基地をつくったり好奇心と創造力がふくらみます。

大鳴門橋・鳴門海峡を見渡すパノラマの眺望が広がる「グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ」（所在地：兵庫県南あわじ市／総支配人：大城 雅弘）では、淡路島に古くから伝わる「七福神めぐり」に着想を得て、ファミリーに"七つの福（よろこび）"を届けることをコンセプトにした、親子で楽しめる「キッズラウンジ～しちふく～」を新たにオープンしました。約460平方メートル の広々としたスペースをリニューアルし、お子さまがのびのびと遊べる芝生エリアと、親子で読書ができる畳エリア、大人がくつろぎながら見守れる空間を併せ持つラウンジです。

芝生エリアには、創造性を育む形の異なる大きなブロック「MOPPS（モップス）」を設置。自由に組み合わせることで、橋や秘密基地をつくったり、乗り物に見立てたりと、体を動かしながら創造力を育み、親子が一緒に夢中になれるプレイエリアです。畳エリアには、絵本や人気の漫画、ボードゲームなどを取り揃え、のんびりと過ごせるくつろぎスペースをご用意。お子さまも大人も読書を楽しんだり、旅先ならではの語らいを深めたりと、思い思いの時間を心地よく過ごせます。ラウンジ内には、駄菓子コーナーやドリンクスペースも設け、親子で語らう時間はもちろん、お子さまが遊んでいる様子を見守りながら、大人がひと息つける時間も大切にしています。

プレイエリアを見渡せ、見守りやすく安心なラウンジ。昔懐かしいお菓子やドリンクを囲み家族の会話も弾みます。

オールインクルーシブの滞在では、お食事やドリンク、ラウンジ利用も追加料金を気にせず楽しめるのも魅力のひとつ。このキッズラウンジを通して、滞在中の快適さを高めるとともに、ゲスト一人ひとりがのびのびと過ごせる空間づくりを進めています。

【名称】キッズラウンジ～しちふく～

【営業時間】15:00～20:00 ※飲料・お菓子のご提供は18:00までとなります

【場所】グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ 地下1階

【料金】無料（宿泊料金に含まれます）

【詳細】https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/kids-lounge-shichifuku/(https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/kids-lounge-shichifuku/)

※ご利用には対象および年齢に制限があります。詳細は公式ホームページをご確認ください。

"七つの福"を届ける、「キッズラウンジ～しちふく～」への想い

淡路島に昔から伝わる「七福神めぐり」。この土地の文化をコンセプトに、ここで過ごすひとときが、お子さまにとっては心が弾む思い出に、そして親子にとってはここで過ごす旅の時間そのものが"福"となるようにと、そんな想いから生まれました。

家族で過ごす旅の思い出に、ホテルから心をこめて"七つの福（よろこび）"をお贈りします。

大型ブロック MOPPS（モップス）

1. 創造力をはぐくむ福 遊具に触れ、工夫しながら遊ぶ時間を通して、親子で夢中になれるひとときを育みます。

2. 畳で囲む団らんの福 畳の上で一つのテーブルを囲み、家族の距離が自然と近づく時間を大切にしています。

3. 木のぬくもりにふれる福 木製テーブルゲームのやわらかな手触りが、デジタルとは異なる落ち着いた気持ちをもたらします。

4. 絵本や漫画で和やかになる福 世代を超えて楽しめる絵本や話題の漫画に囲まれ、親子で穏やかな時間をお過ごしいただけます。

5. 昔懐かしいお菓子でつながる福 懐かしい駄菓子をきっかけに生まれる会話が、親子の心をやさしく結びます。お店屋さんごっこのやりとりで、遊びながら学ぶ体験にもつながります。

6. 特別な時間をすごす福 お菓子やドリンクを片手に語らう、何気ない時間こそが、家族の時間をやさしく彩ります。

話題の漫画に絵本もたくさん懐かしい駄菓子コーナー

7. 想い出に残る滞在という福 「また来ようね」そんなひと言が、旅から戻った日常の中でも、ふと心に浮かびますように。この場所で過ごしたすべての時間が、家族の記憶に残り、やがて心の"福"となることを願っています。

家族で出会う 食・自然・文化 淡路島の魅力はオールインクルーシブで

グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ :https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/kids-lounge-shichifuku/「キッズラウンジ～しちふく～」の詳細はこちらから

オールインクルーシブステイは、宿泊料金に夕朝食、ラウンジや大浴場利用に加えて、アクティビティも追加料金なしで気ままに過ごせるのが大きな魅力です。

春を先取り！いちごの魅力をスイーツでお届けいちごフェア 開催2026年2月9日(月)-3月15日(日)

春の訪れをスイーツで味わう「いちごフェア」を期間限定で開催。期間中はディナービュッフェのデザートコーナーに、いちごを主役にしたスイーツが並び、華やかな色合いと甘酸っぱい香りが春の気分を盛り上げます。

【予約・詳細】https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/2026-strawberry-fair/

【PR TIMES】いちごフェア：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000749.000052177.html

冬の星空観賞会

「KOHAKUテラス」での星空観賞会文化体験もその土地ならではかわいい玉ねぎファミリーがお出迎え

冬の澄み切った夜空に輝く星々や惑星を、開放的なホテルの屋上「KOHAKUテラス」からゆったりと観賞します。大型望遠鏡をのぞけば、普段は見えない星の煌めきが鮮明に広がり、思わず息をのむ美しさです。※開催日は公式ホームページにてご確認ください

【予約・詳細】https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/

ローカルディスカバリー 吹き戻しづくり体験

淡路島が国内生産の80％を誇る伝統玩具「吹き戻し」を手作りできる体験です。色や模様を自由に選び、オリジナル吹き戻しを作れます。お子さまから大人まで、家族みんなで楽しめます。自然・文化・人といったその土地ならではの趣やストーリーと出合えるのが旅の醍醐味です。

【予約・詳細】https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/local-discovery/

ファミリーにはお得なステイプランも多数ご用意しています

小学生・幼児無料 ステイプラン

ホテル公式サイトからの予約限定の当プランは、通常未就学児無料のところ、小学生以下のお子様が無料になるスペシャルプランをご用意しています。ホテル周辺には世界三大潮流のひとつ「鳴門の渦潮」をはじめ、家族みんなで楽しめる観光スポットもたくさん！

【予約・詳細】https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/family-plan-all-inclusive/

最大30％OFF！1st Anniversary 期間限定の特別プライス

ご好評につき、1st Anniversary特別プランを期間延長しました。淡路島の絶景と美食を堪能できる贅沢なオールインクルーシブステイを、最大30％OFFの特別プライスで楽しめます。

【予約・詳細】https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/1st-anniversary-seconds/

グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ :https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/plan/スペシャルオファーはホテル公式ホームページでご予約

※ステイプランは除外日を含む諸条件がございます。詳細は公式ホームページにてご確認ください。

グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ

グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパは、淡路島の魅力を五感で感じる、特別な旅の時間を提供します。青い海と緑の島影、そして大鳴門橋の向こうに沈む夕陽など、時間とともに表情を変える風光明媚な景色が非日常感を演出するオールインクルーシブのリゾートホテルです。お子さま連れに嬉しい屋外プールに加え、屋内施設「キッズラウンジ～しちふく～」を2026年1月に新しくオープン。海と空を琥珀色に染め上げる夕陽から名付けられたホテル屋上の「KOHAKUテラス」では、目前に広がる言葉を忘れるほどの美しい海と空が夕陽に包まれるひとときに、心がほどけ特別な旅の時間をお過ごしいただけます。

【所在地】兵庫県南あわじ市福良丙317番地

【TEL】03-6830-3932（予約センター）

【料金】1泊オールインクルーシブ 25,700円～（2名1室利用時1名あたり、税・サ込）

【アクセス】淡路島南ICから車で約10分。大鳴門橋・明石海峡大橋を経由し、神戸・徳島の両方面からアクセス可能

【URL】https://grand-mercure-awajiisland-resortandspa.jp/

オールインクルーシブについて

オールインクルーシブは、宿泊料金にビュッフェレストランでの夕食、朝食に加え、ラウンジでのアルコールを含むドリンク、温泉やアクティビティなどが含まれています。ホテルご到着後に感じるやすらぐ香り、食、アクティビティなど、ご滞在を通してその土地の自然・文化・伝統といった魅力を気の向くままに存分にご満喫ください。

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料です。※ランチの提供はありません。

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約 20 年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,700を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。 詳細については https://group.accor.com/ をご覧ください。

※2026年1月27日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。