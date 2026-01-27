4カットフォトを可愛く収納＆持ち運び。推し活・イベント向けオリジナルフォトホルダー発売開始！【株式会社ケイオー】

株式会社ケイオー

人気の4カットフォトをそのまま収納し、キーホルダーパーツでバッグなどに付けて楽しめるオリジナルグッズとして登場したのが、「オリジナル 4カットフォトホルダー」です。

大事なフォトを大切に持ち運ぶ、推し活にぴったりのオリジナルグッズです！

◆4カットフォトを可愛く持ち運べるアイテム

お気に入りの4カットフォトを入れるだけで、推し活アイテムとしての魅力がさらにパワーアップするアイテムです！写真をそのまま持ち歩くよりも、大事なフォトをしっかり保護しながら、推し活気分を高めてくれるオリジナルグッズとして大活躍します。！

◆鮮やかな高品質印刷によるハイクオリティな仕上がり

オリジナルデザイン部分は、写真やデザインが映える印刷表現をいれることで、推しの世界観やイベントの雰囲気をますます魅力的に、しっかり表現できます。推しのアピールを最大限に楽しめる推し活グッズです。

◆オーロラ加工が魅力のPVC素材を使用

PVC素材にオーロラ加工を施すことで、角度によって表情が変わる、華やかな仕上がりになっています。光の反射によるきらめきが加わり、推し活グッズらしい華やかな特別感を演出します。

◆推し活グッズにぴったりなフォトアイテム

推しとの思い出を「しまう」だけでなく「見せて・持ち歩いて・楽しむ」ことができる点が特長です！推し活の記録を日常に取り入れやすい、ファン心理に寄り添った推しフォトグッズです♪

「４カットフォトホルダー」は、以下のようなシーンで活用できます。

アニメやゲーム、同人グッズとしてアーティスト・キャラクターの推し活グッズとしてスポーツイベント・キャンペーンでの配布アイテム。記念品・ノベルティ・オリジナルグッズに

◆ 商品概要

商品名 ：４カットフォトホルダー

印刷方法：UVインクジェット印刷

素材 ：PVC

サイズ ：四角タイプ／縦 約190mm 横 約65mm

：丸形タイプ／縦 約190mm 横 約65mm

＼ケイオーでは、ほかにもいろいろな推し活グッズを制作いただけます／

◆ 短納期・高品質・低価格！小ロットから大ロットまでのOEM制作を承ります

オリジナルグッズ制作の採用実績5000社以上を誇るケイオーでは、各種オリジナルグッズの小ロットから大ロットまでのOEM制作に対応しております。取り扱いの商品は、定番人気のアクリルキーホルダーやアクリルスタンドなどのアクリルグッズから、パスケース、バッグなどのファッション雑貨、神社などの授与品としてのお守りグッズなど、多種多様なアイテムをご用意しており、お客様のご希望や条件に最適なグッズやプランをご提案させていただきます。

個人や店舗でオリジナルグッズを手軽に制作できるほか、公式販売グッズや、企業やブランドの販促グッズなど、さまざまなバリエーションのデザインを大ロットで制作していただくことも可能です。

当社は国内に自社工場を設けているため、余計なマージンがかからず、ハイクオリティで、高コスパ、短納期のオリジナルグッズ制作を実現いたします。経験豊富な専任のスタッフが、企画の段階からしっかりサポートいたしますので、ご希望の仕様やスケジュールなど、どんなことも安心しておまかせください。また、ゼロから制作する完全オリジナルの「フルオーダー」にも対応しています。

◆ 公式オンライン注文サイトでは24時間いつでもご注文が可能！

公式オンライン注文サイト「オリジナルグッズマーケット」では24時間いつでも今すぐにご注文が可能です。人気のアクリルグッズはもちろん、パスケースやバッグ、マグカップなどバラエティに富んだオリジナルグッズを多数ご用意しております。

★ 試作品の制作や、サンプルのご依頼などにも対応しております！

サンプルは規定のデザインを実際の印刷機で加工したものをお送りしておりますので、素材やカラー、印刷の仕上がりを確認してから安心して量産していただけます。また、お客様の希望のデザインで試作品として1点制作してお送りすることも可能です。

◆ 会社概要

会社名 ： 株式会社ケイオー

所在地 ： 千葉県野田市関宿台町1995-2

設立 ： 1978年(昭和53年)7月

代表取締役社長： 忍田 達平

事業内容 ： モバイル関連製品の企画・製造・販売

アパレル雑貨製品の企画・製造・販売

TEL ： 04-7196-0116

URL ： https://www.keio-inc.co.jp/

国内に自社工場を持ち、企画から開発まで行っている株式会社ケイオーは、コストを抑えた高品質なオリジナルグッズ制作に力を入れています。

採用実績は5,000社以上！様々なジャンルの企業様からご依頼をいただいております。

◆「お客様の笑顔のために」をモットーに

株式会社ケイオーは、お客様に喜びと感動を与えられるモノづくり企業であることを使命とし1978年に千葉県に創業しました。主にプラスチック製品や皮革製品の企画・開発・製造および各種塗装・印刷・組立、検査・梱包までを国内自社工場にて一貫して行っております。

長年の工業製品製造にて培った加工技術やノウハウを応用して、スマートフォン関連商品やファッション雑貨などの企画・製造・販売も行っており、芸能・アニメ・アパレルなどの様々な業界のお客様から多くの高い評価を頂戴しております。

これからもすべてのお客様が笑顔になるような製品づくりをモットーに、革新的な技術とアイデアで世の中を動かす企業を目指してまいります。

＜メディア関係者様へ＞

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

株式会社ケイオー 担当：小笠原

電話：04-7196-0116

メールアドレス：info-keio@keio-inc.co.jp

FAX：04-7196-4105