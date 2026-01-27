京都の風景を“香りの地図”として再構築 香りで旅する新シリーズ「KYOTO SCENT MAP COLLECTION」誕生
京都の風景を“香りの地図”として描く
KYOTO SCENT MAP COLLECTION｜京都 香りの地図 コレクション
京都の森林資源を活かした精油づくりを行う 森の精油所（株式会社アルヴェアーレ）は、
京都の風景や空気感を香りで表現する新シリーズ
「KYOTO SCENT MAP COLLECTION｜京都 香りの地図 コレクション」を発表しました。
本シリーズは、
森・川・朝霧・夕暮れといった京都に流れる「気配」そのものを、
香りとして描き出すことをコンセプトにしたコレクションです。
■ 香りで“場所”を記憶する、新しい京都体験
里山の静けさと、朝霧に包まれる森。
澄んだ自然の気配を香りに。
花街や路地に流れる京都の時間と空気感。その「気配」を香りとして描く。
海と風、土地の恵みを感じるひととき。旅の記憶を香りで残す。
KYOTO SCENT MAP COLLECTIONは、
名所や建築物を直接表現するのではなく、
その土地に流れる空気や時間、
静けさを香りで切り取る新しい京都の表現方法を提案します。
香りの設計には、
自社で蒸留したヒノキ・黒文字・北山杉などの和精油を一部使用。
さらにAIを活用した香り構成設計を取り入れることで、
感覚と技術を融合した香りづくりを行っています。
■ メインシリーズ KYOTO SCENT ATLAS｜京都 香りの地図
（フレグランスミスト／アロマリードディフューザー）
京都全体を一枚の地図として捉え、
文化・自然・空気感を香りで俯瞰的に描くシリーズ。
KYOTO SCENT ATLASは、
京都という土地全体を一枚の地図として捉え、
複数の香りで「京都の空気」を俯瞰的に表現するシリーズです。
フレグランスミストは、
日常の空間に軽やかに香りを添えるために。
アロマリードディフューザーは、
空間全体で香りを楽しむ演出用として設計されています。
Morino Shizuku｜森のしずく
Maiko Bloom｜花街の気配
Azure Breeze｜蒼海
Green Gale｜青嵐
フレグランスミスト・香りラインナップ
・Morino Shizuku｜森のしずく
朝露に包まれた森の奥、澄んだ空気を感じる香り。
・Maiko Bloom｜花街の気配
やわらかな花の余韻と、凛とした静けさが重なる香り。
・Azure Breeze｜蒼海
海風の開放感と、京都の森が出会う爽やかな香り。
アロマリードディフーザー・香りラインナップ
・Green Gale｜青嵐
そうした京都の竹林に流れる「涼」と「気配」を感じる香り。
■ サブシリーズ FUKUCHIYAMA SCENT MAP｜福知山 香りの風景地図
（アロマオイル／アロマリードディフューザー）
京都府北部・福知山の里山や川、城下町の風景を、
よりローカルに、より深く香りとして描くシリーズ。
FUKUCHIYAMA SCENT MAPは、
京都府北部・福知山の里山や自然風景をテーマに、
よりローカルで奥行きのある香りを表現するシリーズです。
アロマオイルは、
香りそのものとじっくり向き合うために。
アロマリードディフューザーは、
風景を空間全体で感じるために設計されています。
Tanba 朝霧の森 - Dawn Mist of Tanba Fores
由良川きらめきの風 - Breeze of the Shimmering Yura
光秀夕照 - Mitsuhide’s Evening Glow
アロマオイル/アロマリードディフーザー・香りラインナップ
・Tanba 朝霧の森 - Dawn Mist of Tanba Forest
福知山の山あいに立ちこめる朝霧と、静かな森を表した香り。
・由良川きらめきの風 - Breeze of the Shimmering Yura
川面を渡る風と光を思わせる、軽やかで透明感のある香り。
・光秀夕照 - Mitsuhide’s Evening Glow
夕暮れの城下町に残る、歴史と静けさの余韻を描いた香り。
■ 「使う香り」から「旅する香り」へ
KYOTO SCENT MAP COLLECTIONは、
単なるフレグランス製品ではありません。
ふと香り立った瞬間に、
京都の森や風景、過ごした時間がよみがえる。
香りを通して、土地と記憶をつなぐ新しい体験を提案します。
薪を使った蒸留風景
薪の高火力を用いた水蒸気蒸留。
京都の森の恵みを、昔ながらの方法で丁寧に抽出しています。
蒸留風景
蒸留後、香りが立ち上がる瞬間。
温度や時間を見極めながら、香りの質を整えます。
抽出された精油
蒸留によって得られた精油。
自然の香りをそのまま閉じ込めた、透明感のある一滴。
果皮を活用した精油原料
廃棄される果皮を再利用した精油原料。
地域資源を活かした、循環型のものづくりを行っています。
■ シリーズ概要
シリーズ名
KYOTO SCENT MAP COLLECTION｜京都 香りの地図 コレクション
構成
KYOTO SCENT ATLAS｜京都 香りの地図
（フレグランスミスト／アロマリードディフューザー）
FUKUCHIYAMA SCENT MAP｜福知山 香りの風景地図
（アロマオイル／アロマリードディフューザー）
企画・製造
森の精油所（株式会社アルヴェアーレ）
住所：京都府福知山市字下佐々木６１２番地
mail：alveare.co.ltd@gmail.com
URL：https://alveare.jp/