京都の風景を“香りの地図”として再構築　香りで旅する新シリーズ「KYOTO SCENT MAP COLLECTION」誕生

株式会社アルヴェアーレ京都の風景を“香りの地図”として描くKYOTO SCENT MAP COLLECTION｜京都 香りの地図 コレクション

京都の森林資源を活かした精油づくりを行う 森の精油所（株式会社アルヴェアーレ）は、

京都の風景や空気感を香りで表現する新シリーズ

「KYOTO SCENT MAP COLLECTION｜京都 香りの地図 コレクション」を発表しました。

本シリーズは、

森・川・朝霧・夕暮れといった京都に流れる「気配」そのものを、

香りとして描き出すことをコンセプトにしたコレクションです。

■ 香りで“場所”を記憶する、新しい京都体験

里山の静けさと、朝霧に包まれる森。澄んだ自然の気配を香りに。花街や路地に流れる京都の時間と空気感。その「気配」を香りとして描く。海と風、土地の恵みを感じるひととき。旅の記憶を香りで残す。

KYOTO SCENT MAP COLLECTIONは、

名所や建築物を直接表現するのではなく、

その土地に流れる空気や時間、

静けさを香りで切り取る新しい京都の表現方法を提案します。

香りの設計には、

自社で蒸留したヒノキ・黒文字・北山杉などの和精油を一部使用。

さらにAIを活用した香り構成設計を取り入れることで、

感覚と技術を融合した香りづくりを行っています。

■ メインシリーズ KYOTO SCENT ATLAS｜京都 香りの地図

（フレグランスミスト／アロマリードディフューザー）

京都全体を一枚の地図として捉え、文化・自然・空気感を香りで俯瞰的に描くシリーズ。

KYOTO SCENT ATLASは、

京都という土地全体を一枚の地図として捉え、

複数の香りで「京都の空気」を俯瞰的に表現するシリーズです。

フレグランスミストは、

日常の空間に軽やかに香りを添えるために。

アロマリードディフューザーは、

空間全体で香りを楽しむ演出用として設計されています。

Morino Shizuku｜森のしずくMaiko Bloom｜花街の気配Azure Breeze｜蒼海Green Gale｜青嵐

フレグランスミスト・香りラインナップ

・Morino Shizuku｜森のしずく

朝露に包まれた森の奥、澄んだ空気を感じる香り。

・Maiko Bloom｜花街の気配

やわらかな花の余韻と、凛とした静けさが重なる香り。

・Azure Breeze｜蒼海

海風の開放感と、京都の森が出会う爽やかな香り。

アロマリードディフーザー・香りラインナップ

・Green Gale｜青嵐

そうした京都の竹林に流れる「涼」と「気配」を感じる香り。

■ サブシリーズ FUKUCHIYAMA SCENT MAP｜福知山 香りの風景地図

（アロマオイル／アロマリードディフューザー）

京都府北部・福知山の里山や川、城下町の風景を、よりローカルに、より深く香りとして描くシリーズ。

FUKUCHIYAMA SCENT MAPは、

京都府北部・福知山の里山や自然風景をテーマに、

よりローカルで奥行きのある香りを表現するシリーズです。

アロマオイルは、

香りそのものとじっくり向き合うために。

アロマリードディフューザーは、

風景を空間全体で感じるために設計されています。

Tanba 朝霧の森 - Dawn Mist of Tanba Fores由良川きらめきの風 - Breeze of the Shimmering Yura光秀夕照 - Mitsuhide’s Evening Glow

アロマオイル/アロマリードディフーザー・香りラインナップ

・Tanba 朝霧の森 - Dawn Mist of Tanba Forest

福知山の山あいに立ちこめる朝霧と、静かな森を表した香り。

・由良川きらめきの風 - Breeze of the Shimmering Yura

川面を渡る風と光を思わせる、軽やかで透明感のある香り。

・光秀夕照 - Mitsuhide’s Evening Glow

夕暮れの城下町に残る、歴史と静けさの余韻を描いた香り。

■ 「使う香り」から「旅する香り」へ

KYOTO SCENT MAP COLLECTIONは、

単なるフレグランス製品ではありません。

ふと香り立った瞬間に、

京都の森や風景、過ごした時間がよみがえる。

香りを通して、土地と記憶をつなぐ新しい体験を提案します。

薪を使った蒸留風景

薪の高火力を用いた水蒸気蒸留。

京都の森の恵みを、昔ながらの方法で丁寧に抽出しています。

蒸留風景

蒸留後、香りが立ち上がる瞬間。

温度や時間を見極めながら、香りの質を整えます。

抽出された精油

蒸留によって得られた精油。

自然の香りをそのまま閉じ込めた、透明感のある一滴。

果皮を活用した精油原料

廃棄される果皮を再利用した精油原料。

地域資源を活かした、循環型のものづくりを行っています。

■ シリーズ概要

シリーズ名

KYOTO SCENT MAP COLLECTION｜京都 香りの地図 コレクション

構成

KYOTO SCENT ATLAS｜京都 香りの地図

（フレグランスミスト／アロマリードディフューザー）

FUKUCHIYAMA SCENT MAP｜福知山 香りの風景地図

（アロマオイル／アロマリードディフューザー）

企画・製造

森の精油所（株式会社アルヴェアーレ）

住所：京都府福知山市字下佐々木６１２番地

mail：alveare.co.ltd@gmail.com

URL：https://alveare.jp/