京都の風景を“香りの地図”として再構築　香りで旅する新シリーズ「KYOTO SCENT MAP COLLECTION」誕生

株式会社アルヴェアーレ

京都の風景を“香りの地図”として描く
KYOTO SCENT MAP COLLECTION｜京都 香りの地図 コレクション

京都の森林資源を活かした精油づくりを行う 森の精油所（株式会社アルヴェアーレ）は、
京都の風景や空気感を香りで表現する新シリーズ
「KYOTO SCENT MAP COLLECTION｜京都 香りの地図 コレクション」を発表しました。


本シリーズは、
森・川・朝霧・夕暮れといった京都に流れる「気配」そのものを、


香りとして描き出すことをコンセプトにしたコレクションです。


■ 香りで“場所”を記憶する、新しい京都体験



里山の静けさと、朝霧に包まれる森。
澄んだ自然の気配を香りに。

花街や路地に流れる京都の時間と空気感。その「気配」を香りとして描く。

海と風、土地の恵みを感じるひととき。旅の記憶を香りで残す。

KYOTO SCENT MAP COLLECTIONは、


名所や建築物を直接表現するのではなく、
その土地に流れる空気や時間、


静けさを香りで切り取る新しい京都の表現方法を提案します。



香りの設計には、


自社で蒸留したヒノキ・黒文字・北山杉などの和精油を一部使用。
さらにAIを活用した香り構成設計を取り入れることで、


感覚と技術を融合した香りづくりを行っています。


■ メインシリーズ KYOTO SCENT ATLAS｜京都 香りの地図

（フレグランスミスト／アロマリードディフューザー）




京都全体を一枚の地図として捉え、
文化・自然・空気感を香りで俯瞰的に描くシリーズ。


KYOTO SCENT ATLASは、
京都という土地全体を一枚の地図として捉え、


複数の香りで「京都の空気」を俯瞰的に表現するシリーズです。



フレグランスミストは、
日常の空間に軽やかに香りを添えるために。
アロマリードディフューザーは、
空間全体で香りを楽しむ演出用として設計されています。



Morino Shizuku｜森のしずく

Maiko Bloom｜花街の気配

Azure Breeze｜蒼海

Green Gale｜青嵐

フレグランスミスト・香りラインナップ


・Morino Shizuku｜森のしずく
　朝露に包まれた森の奥、澄んだ空気を感じる香り。


・Maiko Bloom｜花街の気配
　やわらかな花の余韻と、凛とした静けさが重なる香り。


・Azure Breeze｜蒼海
　海風の開放感と、京都の森が出会う爽やかな香り。


アロマリードディフーザー・香りラインナップ


・Green Gale｜青嵐
　そうした京都の竹林に流れる「涼」と「気配」を感じる香り。


■ サブシリーズ FUKUCHIYAMA SCENT MAP｜福知山 香りの風景地図

（アロマオイル／アロマリードディフューザー）



京都府北部・福知山の里山や川、城下町の風景を、
よりローカルに、より深く香りとして描くシリーズ。

FUKUCHIYAMA SCENT MAPは、
京都府北部・福知山の里山や自然風景をテーマに、
よりローカルで奥行きのある香りを表現するシリーズです。



アロマオイルは、
香りそのものとじっくり向き合うために。
アロマリードディフューザーは、
風景を空間全体で感じるために設計されています。



Tanba 朝霧の森 - Dawn Mist of Tanba Fores

由良川きらめきの風 - Breeze of the Shimmering Yura

光秀夕照 - Mitsuhide’s Evening Glow

アロマオイル/アロマリードディフーザー・香りラインナップ


・Tanba 朝霧の森 - Dawn Mist of Tanba Forest
　福知山の山あいに立ちこめる朝霧と、静かな森を表した香り。


・由良川きらめきの風 - Breeze of the Shimmering Yura
　川面を渡る風と光を思わせる、軽やかで透明感のある香り。


・光秀夕照 - Mitsuhide’s Evening Glow
　夕暮れの城下町に残る、歴史と静けさの余韻を描いた香り。



■ 「使う香り」から「旅する香り」へ

KYOTO SCENT MAP COLLECTIONは、


単なるフレグランス製品ではありません。



ふと香り立った瞬間に、


京都の森や風景、過ごした時間がよみがえる。
香りを通して、土地と記憶をつなぐ新しい体験を提案します。



薪を使った蒸留風景

薪の高火力を用いた水蒸気蒸留。
京都の森の恵みを、昔ながらの方法で丁寧に抽出しています。




蒸留風景

蒸留後、香りが立ち上がる瞬間。
温度や時間を見極めながら、香りの質を整えます。




抽出された精油

蒸留によって得られた精油。
自然の香りをそのまま閉じ込めた、透明感のある一滴。




果皮を活用した精油原料

廃棄される果皮を再利用した精油原料。
地域資源を活かした、循環型のものづくりを行っています。




■ シリーズ概要

シリーズ名
KYOTO SCENT MAP COLLECTION｜京都 香りの地図 コレクション



構成


KYOTO SCENT ATLAS｜京都 香りの地図
　（フレグランスミスト／アロマリードディフューザー）


FUKUCHIYAMA SCENT MAP｜福知山 香りの風景地図
　（アロマオイル／アロマリードディフューザー）



企画・製造
森の精油所（株式会社アルヴェアーレ）


住所：京都府福知山市字下佐々木６１２番地


mail：alveare.co.ltd@gmail.com


URL：https://alveare.jp/