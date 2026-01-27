子育て・シフト勤務でも参加しやすい研修へ　青森県理学療法士会、eラーニングシステム「e-klasse」を導入

株式会社DRAGON AGENCY

株式会社DRAGON AGENCY（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：飯田真資、以下「当社」）青森支店は、当社が提供するオンライン教育システム「e-klasse（イークラッセ）」が、一般社団法人青森県理学療法士会（米田良平 会長）が主催する研修会に採用されたことをお知らせいたします。

e-klasse（イークラッセ）のログイン画面

■ 導入の背景｜「参加したくてもできない」研修課題

青森県は全国でも有数の広い面積を有しており、理学療法士会の会員は青森市・八戸市・弘前市を中心に県内全域に分散しています。そのため、従来の集合型研修では移動負担が大きく、参加が難しい状況が続いていました。

加えて、医療機関では土日祝日を含むシフト勤務が一般的であり、子育てや家庭の事情と重なることで、研修参加を断念せざるを得ない会員も少なくありませんでした。職能団体として、こうした多様な働き方・価値観の中で、いかにキャリア形成支援を行うかが大きな課題となっていました。

■ e-klasse導入の決め手｜研修運営と学習の質を両立

こうした課題を受け、時間や場所に縛られず学習できるeラーニング研修の導入を検討する中で、臨床工学技士会や社会福祉協議会などでの導入実績を持つ「e-klasse」に着目しました。

デモンストレーションおよび理事会での協議を経て、以下の点が評価され導入に至りました。

・初回再生時の倍速・シークバー制限による視聴管理

・参加者の受講状況が簡単に確認でき、CSVデータとしてダウンロード可能

・対面・ウェビナー研修時の動画やPDF資料をそのまま掲載可能

これにより、生涯学習ポイント付与に必要な「視聴確認」を適切に行いながら、eラーニング導入にかかる準備負担を大幅に軽減することができました。

■ 導入後の効果｜参加者増と人材活用の広がり

このようなメニューを主催者が管理画面から自由に構成可能動画以外にも各種ファイルの掲載や外部リンクの設定も可能

eラーニング研修の実施により、子育てなどの理由で何年もの間研修会に参加できず、県士会の活動から遠のいていた会員の参加が見られるようになりました。参加者からは、

「研修に参加しやすくなった」

「時間を気にせず受講できる」

といった声が寄せられ、想定を上回る参加者数となりました。

また、複数の研修コンテンツを一つの研修会として構成できる特性を活かし、専門／認定理学療法士の資格を取得して活躍の場を求めている県内の若手理学療法士を講師として登用するなど、身近で多様な地域内人材の活用と育成にもつながっています。

■ 今後の展望｜地域から全国へ

青森県理学療法士会では、今後eラーニングの「場所を選ばない」特長を最大限に活用し、他都道府県にも研修会を告知して参加者を増やすことで、県士会会員へのさらなる還元と、持続可能な団体運営を目指していく予定です。

■会長コメント

一般社団法人青森県理学療法士会 米田良平 会長

医療機関では土日祝日に関係なくシフト制で勤務している会員も多く、多様な価値観や働き方の中で如何にキャリア形成支援を行っていくかは重要な課題の１つでした。eラーニングを導入したことで、子育てやシフト勤務など、それぞれの生活に合わせて学べる環境を整えることができたと感じています。

実際に、何年も研修に参加できなかった会員が再び学びの場に戻ってきてくれたことは、職能団体として大きな意義があります。加えて、複数のコンテンツを一つの研修会に搭載できるため、専門/認定理学療法士の資格を取得して活躍の場を求めている県内の複数の若手理学療法士に講師としての機会を提供できました。

今後は身近で多様な地域内の人材を活かしながら、県外にも開かれた研修の形を目指していきたいと考えています。

本取り組みは、広域・シフト勤務という地方医療職特有の課題に対し、eラーニングによって研修参加率と学習機会を拡大した職能団体の取り組み事例です。

本件に関するお問い合わせ

株式会社DRAGON AGENCY 青森支店 営業担当

TEL：017-721-1530

sales@grp.dragonagency.co.jp

株式会社DRAGON AGENCY

株式会社DRAGON AGENCYは、業務用ソフトウェア開発を中心としたIT企業です。受託開発からパッケージソフトの提供、アプリ・WEB・クラウドシステム構築、ITコンサルティングまで一貫したサービスを展開し、企業の業務効率化やDX推進を支援しています。

地域の産業・医療・教育・行政などの課題解決に向けたITソリューションの提供にも注力し、地方の持続可能な発展に貢献しています。



【本社】

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目23番17号 名駅フォレストビル3F

TEL：052-569-5230／FAX：052-569-5231

【青森支店】

〒030-0861 青森県青森市長島2丁目10番5号 パークフロント青い森ビル7F

TEL：017-721-1530／FAX：017-721-1531

HP https://dragonagency.co.jp