地域の20店舗と共創する“不動産会社発”のコラボ看板

株式会社フレンドホーム（本社：埼玉県幸手市、代表取締役：鎌田 康臣）は、

入居者向け特別優待制度「フレンドMEMBERS（フレンドメンバーズ）」に参画する協賛店のうち、当社の想いに共感し名乗りを上げてくださった地域の20店舗とともに、オリジナルのコラボレーション看板の制作・設置を開始しました。

「不動産会社」×「街の飲食店」という異色の看板

本取り組みは、単なる広告掲示や店舗紹介にとどまらず、

不動産会社と地域の店舗が“対等なパートナー”として共に企画・共創することで、

入居者・地域・店舗をゆるやかにつなぐことを目的とした地域連携施策です。

フレンドホームは、「住まい」だけでなく、その先にある“地域とつながる暮らし”まで支える不動産会社として、新たな価値の創出に取り組んでいます。

背景 ：「割引」だけで終わらせない、地域との関係づくりを目指して

フレンドホームでは、管理物件にお住まいの入居者に向けて、地域の協賛店で割引や特典サービスを受けられる特別優待制度「フレンドMEMBERS」を運営しています。

サービス開始5年目のフレンドMEMBERS。システム化により利便性が高くなり、サービスはさらに進化。

制度立ち上げ当初から大切にしてきたのは、“お得だから使う”で終わる関係ではなく、

この街で暮らす楽しさや、人とのつながりを感じられる仕組みをつくることでした。

「近くに、どんなお店があるのか知らない」

「お店の人の顔や想いに触れる機会がない」

そんな声をきっかけに、協賛店の魅力や想いを、もっと自然な形で入居者に届けられないか

という課題意識が生まれました。

今回のコラボ看板は、割引情報だけでは伝えきれない“お店の個性・想い・存在感”を、

暮らしの動線の中で感じてもらうための新たな試みです。

取り組み内容：20店舗と「共につくる」コラボ看板

今回制作したコラボ看板には、共通して使用する「コピー」があります。

「○○○と、いい暮らし。」

このコピーを軸に、各店舗の想いや雰囲気を反映した言葉、店名、ロゴを

フレンドホームのロゴと並列に配置したデザインを採用しています。

フレンドMEMBERS協賛店とのコラボ看板は、なんと20種類！

不動産会社が一方的に店舗を“紹介する側”になるのではなく、

地域のお店と同じ目線に立ち、隣に並んで想いを伝えることを大切にしました。

デザインやコピーの方向性についても、協賛店と意見を交わしながら進め、「一緒につくる」プロセスそのものを重視しています。

看板は、フレンドホームの管理物件敷地内を中心に設置。

入居者の日常生活の中で、“ふと目に入り、気になり、足を運ぶきっかけになる”

そんな存在を目指しています。

参加店舗について

本取り組みには、

飲食店、美容、サービス業など、地域で愛され続けている20店舗が参加しています。

「地域を一緒に盛り上げたい」

「入居者との新しい接点をつくりたい」

「顔の見える関係を大切にしたい」

そんな想いから、看板設置後には、協賛店が主体的に企画・発信する動きも生まれており、

店舗が独自に考案したSNS企画

「コラボ看板を探せ！」

が実施されるなど、取り組みはすでに地域活性に向けた一歩を踏み出しています。

不動産会社と地域店舗が連携することで、

入居者にとって「暮らしの選択肢が広がる」

地域店舗にとっては「新たな出会いが生まれる」

そんな好循環を生み出すことを目指しています。

制度立案者コメント

フレンドMEMBERSは、ただ「住まい」を提供する不動産会社と、

そこに住む入居者という関係にとどまらず、住まいの先にある「暮らし方」や「家族と過ごす時間」まで、豊かなものにしたいという想いから生まれた制度です。

今回のコラボ看板は、協賛店の皆さまが大切にしている想いや個性を、もっと入居者の皆さまに伝えたいと考え、企画しました。

不動産会社と地域のお店、どちらが主役ということではなく、

同じ目線で街を想い、地域を育てていく。

この取り組みが、人と人、人と街をつなぐ小さなきっかけになれば嬉しく思います。

そして、本企画にご賛同いただき、看板設置にご協力くださったオーナー様には、心より感謝申し上げます。物件そのものの魅力に加え、入居者様向けのサービスや地域とのつながりが、

「この物件を選びたい」と思っていただける理由のひとつとなるよう、フレンドMEMBERS制度を今後も広げていきたいと考えています。

今後の展開

今後は、

- フレンドMEMBERS協賛店のさらなる拡大- コラボ看板設置エリアの拡充- 地域イベントやオーナー向け企画との連動

などを通じて、フレンドMEMBERS制度を軸とした地域連携をさらに広げていく予定です。

株式会社フレンドホーム

取締役／フレンドMEMBERS制度立案者

横山 志穂

