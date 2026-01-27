【最終回】フィンランド発の対話法「オープンダイアローグ」を体験する実践勉強会を2月21日にふじみ野で開催

特定非営利活動法人リバリューライフ

特定非営利活動法人リバリューライフ（所在地：埼玉県、共同代表：竹内善太）は、2026年2月21日（土）、ふじみ野ステラ・イーストにて「オープンダイアローグ実践勉強会」を開催いたします。

本事業は令和7年度埼玉県NPO基金の助成（応援：埼玉県浦和競馬組合 社会貢献活動）により実施されており、助成金による開催は今回が最終回となります。

https://revalu.life/news/20260221/

■ 開催の背景：なぜ今「対話」が必要なのか

複雑化する現代社会において、職場や家庭、地域コミュニティにおける人間関係の悩みは絶えません。オープンダイアローグは、フィンランドの精神医療現場で劇的な成果を上げた対話アプローチです。特定の専門家が「正解」を出すのではなく、参加者全員が対等な立場で、多声性（さまざまな意見）を尊重し合うことで、新たな気づきや解決策を見出します。

本勉強会では、座学にとどまらず、リフレクティング（他者の話を聞いて感じたことを語り合う）などのワークを通じて、日常のコミュニケーションを劇的に変える「聴く・話す」の体験を提供します。

■ 本勉強会の特長

実体験に基づくファシリテーション 講師の竹内善太は、不登校・ひきこもりを経験後、対人援助の専門資格（社会福祉士・公認心理師等）を取得。当事者と専門家、両方の視点を持つからこそ伝えられる「安心できる対話の場」を創出します。

「対等・水平な関係」の体感 役職や立場を超え、一人の人間として向き合う感覚を、ワークショップ形式で学びます。

助成事業としての最終開催 地域貢献活動の一環として、参加費500円という低価格で対話体験を提供できる最後の機会となります。

■ 開催概要

日時： 2026年2月21日（土）14:00～17:00（受付開始 13:45）

会場： ふじみ野ステラ・イースト 3階 ミーティングルームC（東武東上線「上福岡駅」徒歩10分）

内容： オープンダイアローグの情報提供、リスニングワーク、トーキングサークル、リフレクティング等

定員： 12名（先着順・最少催行人数3名）

参加費： 500円

対象： 人間関係を改善したい方、組織の風通しを良くしたい方、対話に関心のある方

申込締切： 2026年2月20日（金）

主催： 特定非営利活動法人リバリューライフ

応援： 埼玉県浦和競馬組合 社会貢献活動

参加申込みは下記から

■ 講師プロフィール

竹内 善太（たけうち ぜんた） 特定非営利活動法人リバリューライフ 共同代表。 元不登校・ひきこもり。社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、公認心理師。オープンダイアローグトレーナーの森川すいめい氏の研修会に継続参加し、対話の可能性を追究。現場経験と自身の背景を活かし、多様な声が響き合う場づくりを志向している。

■ 特定非営利活動法人リバリューライフについて

「価値の再発見（Re-value）」をコンセプトに、誰もが自分らしく生きられる社会を目指して活動しています。対話を通じたコミュニティづくりや、生きづらさを抱える方への支援を行っています。

https://revalu.life/