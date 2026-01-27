2月3日節分限定！各ブランドの特色を生かした「恵方巻き」で美味しく福招き

2月3日は節分。一年の無病息災を願い、新しい年に幸運を呼び込む日に、当社は各ブランドの特色を生かした恵方巻きをご用意します。また、「RF1」では節分にちなんだサラダ、フライもご用意。ぜひ季節を感じる食卓をお楽しみください。