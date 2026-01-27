こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2月3日節分限定！各ブランドの特色を生かした「恵方巻き」で美味しく福招き
「RF1」「グリーン・グルメ」「日本のさらだ いとはん」「融合」で販売
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志/以下、ロック・フィールド）が展開する惣菜店「RF1（アール・エフ・ワン）」、「グリーン・グルメ」、「日本のさらだ いとはん」、「融合」では、2月3日の節分にちなんだ恵方巻きなどを販売いたします。
2月3日は節分。一年の無病息災を願い、新しい年に幸運を呼び込む日に、当社は各ブランドの特色を生かした恵方巻きをご用意します。また、「RF1」では節分にちなんだサラダ、フライもご用意。ぜひ季節を感じる食卓をお楽しみください。
なお、恵方巻きはいずれも数量限定販売です。店頭にてご予約も承っておりますので、ぜひご利用ください。
■商品概要
※価格は税込。画像は全てイメージです。
※「グリーン・グルメ」では、「RF1」「日本のさらだ いとはん」「神戸コロッケ」「融合」などの商品を取り扱っています。
＜ブランド：RF1、グリーン・グルメ＞
野菜と愉しむ 海老とアボカドの福恵方巻き 1本1,670円 ハーフ1本880円
海老・アボカド・クリームチーズを、甘みのあるふんわりした薄焼き玉子で包みました。千切りにした生野菜と人参のナムルも加え、野菜の食感を楽しめます。
＜販売日：2026年2月3日（火）＞
トルティーヤのサラダ恵方巻き 1本990円 ハーフ1本510円
トルティーヤを使った、サラダ感覚でお召し上がりいただける恵方巻き。タコスソースで野菜をおいしく味わえます。レッドキャベツのマリネが、食感のアクセント。
＜販売日：2026年2月3日（火）＞
〜サラダ・フライもご一緒に！〜
カラダに食物繊維 ほうれん草とじゃこ大豆のサラダ 497円（100ｇ）
食物繊維を多く含む大豆・黒大豆や大麦を使用した、節分の食卓におすすめのサラダ。甘酒の発酵由来の自然な甘みを加えた、別添の「甘酒入り柚子醤油ドレッシング」をかけてお召し上がりください。
＜販売期間：2026年1月29日（木）〜 2月3日（火）＞
銚子港水揚げ真イワシの明太子フライ 540円（1個）
明太子のプチプチっとした粒や味わいが真イワシのうま味と絡み合い、相性抜群。食べ応えもあり、節分の食卓にぴったり。
＜販売日：2026年2月3日（火）＞
銚子港水揚げ真イワシとチーズのフライ 540円（1個）
とろりと溶け出すチーズと大葉の爽やかな風味が、真イワシによく合います。節分のメインのおかずになる一品です。
＜販売日：2026年2月3日（火）＞
＜ブランド：日本のさらだ いとはん、グリーン・グルメ＞
ローストビーフと菜の花のいなり恵方巻き 1本1,980円 ハーフ1本1,030円
山椒の香りを纏わせて香ばしく炙ったローストビーフに菜の花、カステラ玉子焼き、かんぴょう、きゅうりを合わせました。甘く炊いた揚げで巻いた恵方巻きです。
＜販売日：2026年2月3日（火）＞
１０品目の恵方巻き 1本1,890円 ハーフ1本980円
厚焼き玉子、サーモントラウト、いか、椎茸、穴子など、10品目を巻き込んだ、食べ応えのある恵方巻き。丸かぶりで一年間の無病息災を。
＜販売日：2026年2月3日（火）＞
＜ブランド：融合、グリーン・グルメ＞
キンパの恵方巻き 1本1,650円 ハーフ1本860円
ごま油で香り良く仕上げた韓国風海苔巻き。チーズのコクとガーリックソーセージの旨みが好相性です。他にも、ごぼうとこんにゃくのきんぴら、人参ナムル、たくあんなどが入っています。
＜販売日：2026年2月3日（火）＞
■販売店舗 全国の「RF1」「グリーン・グルメ」「日本のさらだ いとはん」「融合」各店
※一部店舗で取り扱いがない場合があります。また、売り切れの際はご容赦ください。
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など7つのショップブランドを307店舗、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に136店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rf-one.com/
「グリーン・グルメ」について
「アール・エフ・ワン」「日本のさらだ いとはん」「神戸コロッケ」「融合」などの商品を取り扱っています。全国に70店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/greengourmet/
「日本のさらだ いとはん」について
ロック・フィールドの和惣菜ブランド。2005 年創設。「この国の人、この国の食」をコンセプトに、季節の味を大切にしながら、日本の伝統食材・料理を今日的な惣菜として提案しています。全国に33店舗を展開。
ブランドサイト：https://members.rockfield.co.jp/brand/itohan/
「融合」について
ロック・フィールドのアジアン惣菜ブランド。2001年創設。アジア各国の食文化や料理を背景に、日本の食卓で愉しんでいただきたいメニューを取り揃え、刺激的な気分・爽快感・驚きなど、新しい食体験を提案しています。全国に9店舗を展開。
ブランドサイト：https://yugo.rockfield.co.jp/
※店舗数は全て2025年12月末現在。
ローストビーフと菜の花のいなり恵方巻き 1本1,980円 ハーフ1本1,030円
山椒の香りを纏わせて香ばしく炙ったローストビーフに菜の花、カステラ玉子焼き、かんぴょう、きゅうりを合わせました。甘く炊いた揚げで巻いた恵方巻きです。
＜販売日：2026年2月3日（火）＞
１０品目の恵方巻き 1本1,890円 ハーフ1本980円
厚焼き玉子、サーモントラウト、いか、椎茸、穴子など、10品目を巻き込んだ、食べ応えのある恵方巻き。丸かぶりで一年間の無病息災を。
＜販売日：2026年2月3日（火）＞
＜ブランド：融合、グリーン・グルメ＞
キンパの恵方巻き 1本1,650円 ハーフ1本860円
ごま油で香り良く仕上げた韓国風海苔巻き。チーズのコクとガーリックソーセージの旨みが好相性です。他にも、ごぼうとこんにゃくのきんぴら、人参ナムル、たくあんなどが入っています。
＜販売日：2026年2月3日（火）＞
■販売店舗 全国の「RF1」「グリーン・グルメ」「日本のさらだ いとはん」「融合」各店
※一部店舗で取り扱いがない場合があります。また、売り切れの際はご容赦ください。
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など7つのショップブランドを307店舗、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に136店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rf-one.com/
「グリーン・グルメ」について
「アール・エフ・ワン」「日本のさらだ いとはん」「神戸コロッケ」「融合」などの商品を取り扱っています。全国に70店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/greengourmet/
「日本のさらだ いとはん」について
ロック・フィールドの和惣菜ブランド。2005 年創設。「この国の人、この国の食」をコンセプトに、季節の味を大切にしながら、日本の伝統食材・料理を今日的な惣菜として提案しています。全国に33店舗を展開。
ブランドサイト：https://members.rockfield.co.jp/brand/itohan/
「融合」について
ロック・フィールドのアジアン惣菜ブランド。2001年創設。アジア各国の食文化や料理を背景に、日本の食卓で愉しんでいただきたいメニューを取り揃え、刺激的な気分・爽快感・驚きなど、新しい食体験を提案しています。全国に9店舗を展開。
ブランドサイト：https://yugo.rockfield.co.jp/
※店舗数は全て2025年12月末現在。
