「経済安保を踏まえた情報管理の在り方〜技術情報・営業秘密管理のポイント〜」セミナー開催
〜株式会社KPMG Forensic & Risk Advisoryとの共催〜
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、「経済安保を踏まえた情報管理の在り方〜技術情報・営業秘密管理のポイント〜」をテーマにしたオンラインセミナーを不正対応から予防・検知までをシームレスに支援し、日本企業のインテグリティある経営基盤構築を支援する株式会社KPMG Forensic & Risk Advisoryと共催で開催します。経営アジェンダの一つになりつつある「情報管理の在り方」について、組織的な対策を知れる無料セミナーとなっております。皆様ぜひご参加ください。
■セミナー情報
＜テーマ＞
経営アジェンダとしての「危機対応力」 ― 不確実性時代のレジリエンス戦略 Vol.2
経済安保を踏まえた情報管理の在り方〜技術情報・営業秘密管理のポイント〜
経済安全保障の観点や企業倫理の観点から、改めて注目が高まっている「技術情報管理」・「営業秘密管理」をテーマに、情報管理の在り方、特に内部脅威への対応について解説します。
近年、多くの企業がハッカーによるサイバー攻撃という外部の脅威への対応を進めてきましたが、経済安全保障法規制において「企業における重要技術情報の管理態勢の見直し」に対する要求が明文化された他、労働市場の流動化に伴う転職者による営業秘密の持ち出し（いわゆる、「手土産転職」）問題がクローズアップされる中で、改めて、内部脅威への対応方法、ひいては企業における情報管理の在り方を再考する企業が増えています。
グローバル展開の加速、M＆Aやパートナーシップ、テクノロジーの活用など企業活動は多様化し、それに伴い情報管理・セキュリティリスクは複雑化しており、予防策の導入のみならず、早期検知・モニタリング策の導入、セキュリティ対策と連動した業務プロセスや組織的対策を進めていくことが求められており、「情報管理の在り方」は経営アジェンダの一つとなっています。
セミナーでは、KPMG Forensic & Risk Advisoryより、昨今のリスク環境を踏まえた企業の情報管理の在り方や求められる対策について、エルテス社からは、サイバー脅威同様に対策をすべき内部脅威への備えとして、ログの横断的分析を活用した実践的な内部不正対策について解説します。
＜セミナーアジェンダ＞
第1部：経済安全保障法制を踏まえた情報管理態勢の見直しの必要性
（株式会社KPMG Forensic & Risk Advisory）
第2部：ログ分析によるデータ可視化からはじめる、内部脅威の早期発見と対策
（株式会社エルテス）
＜概要＞
日時：2026年2月17日（火）13:00〜14:00（アクセス開始12:55〜）
費用：無料
場所：本セミナーはオンライン開催となります。（Zoomを活用予定）
※視聴方法は申込者様に別途メールにてご案内いたします。
申し込みページ：https://eltes-solution.jp/seminar/20260217
■株式会社KPMG Forensic & Risk Advisory
KPMG Forensic & Risk Advisoryは、KPMGジャパンを構成するあずさ監査法人とKPMG FASが出資する合弁会社として2025年4月1日に事業を開始しました。不正対応から予防・検知までをシームレスに支援し、日本企業のインテグリティある経営基盤構築を支援しています。
代表者：代表取締役パートナー 西嶌 宏之・黒川 義浩
所在地：東京都千代田区大手町一丁目9番5号
設立：2025年4月1日
URL：https://kpmg.com/jp/ja/home/about/fra.html
■IRIについて
IT資産管理ツールやグループウェアのログデータをもとに、単なるログ管理ではなく、ログプロファイリング（ログデータを元に、ユーザーの行動意図を分析・推測して怪しい行為を抽出）をおこなうマネージドサービスです。具体的には、他のユーザーや普段の行動と比較した異常ユーザーの検知や、職域を超えた重要情報への接触などから、営業秘密の持ち出しの検知などが可能です。翌営業日には分析を完了し、タイムリーにリスクを把握することが強みとなっています。
転職市場の拡大、テレワークなど働き方の多様化、経済安全保障リスクの高まりを背景に、大手製造業、金融機関を中心に幅広い業種での導入が進んでおり、株式会社アイ・ティ・アールが提供する調査レポート「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場2025」において、IRIがUEBA運用監視サービス市場シェアNo.1を獲得しました（※1）。類似製品に外国産の製品はいくつかありますが、国産の内部脅威検知の専業サービスが他にないこともあり、日本を代表する大企業からもご支持いただいております。
サービス詳細ページ：https://eltes-solution.jp/service/internalriskintelligence
<参考情報>
※1 出典：ITR「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場 2025」UEBA運用監視サービス市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度）
