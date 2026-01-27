就労継続支援B型「ドリームクエスト津田沼」、利用者20名体制の確立により動画編集、SNS運用業務受託を本格拡大！ 広告代理店・制作会社の下請け／業務パートナーとしても対応可能
就労継続支援B型事業所 ドリームクエスト津田沼 作業イメージ
就労継続支援B型事業所「ドリームクエスト津田沼」（運営：合同会社WCTウィズ／千葉県習志野市 代表：河津公彦）は、利用者の契約人数が定員20名に到達したことを受け、企業・店舗向けの受託業務体制を強化し、業務受託の本格拡大を開始しました。
動画編集、SNS運用代行、MEO対策、デザイン制作、ランディングページ制作、データ入力などのPC業務全般を、業界水準の50％以下の料金で提供するとともに、広告代理店・制作会社の下請け（業務パートナー）としての受託にも対応します。
■ 利用者20名体制により「安定した業務処理能力」を確立
ドリームクエスト津田沼は、障がいのある方がIT・クリエイティブ分野を中心とした実務に取り組む就労継続支援B型事業所です。
このたび、利用者契約人数が20名に到達したことで、継続案件・ボリューム案件への対応力強化、
作業の分業化・工程管理の明確化、支援スタッフによる品質管理・チェック体制の整備が実現し、外部業務を安定して受託できる体制が整いました。
■ 拡大する受託業務内容
以下の業務を中心に、柔軟な業務受託が可能です。
▼ IT・クリエイティブ関連
動画編集（YouTube／Instagramリール／ショート動画等）
SNS運用代行（Instagram・YouTube・X ほか）
MEO対策（Googleビジネスプロフィール運用代行）
チラシ・バナー・各種デザイン制作
ランディングページ（LP）制作・更新作業
▼ バックオフィス・PC業務
データ入力・情報整理
資料作成補助・更新作業
その他PC作業全般
業務の一部切り出しや、工程単位での受託にも対応可能です。
■ 広告代理店・制作会社の「下請け・業務パートナー」としての活用
本事業所では、広告代理店・制作会社・WEB制作会社様向けに、社内リソース不足時の制作補助、
コスト調整が必要な案件の外注先定常業務（SNS運用・MEO更新等）の継続委託先としてご活用いただけます。
業界水準の50％以下の価格帯で対応可能なため、
利益率の確保 / 外注費圧縮 / 案件受注数の拡大
といったニーズにも応えられる体制です。
■ 低価格でも品質を担保できる理由
就労継続支援B型事業所としての特性
内製化による制作・運用
支援スタッフによる進行管理・品質チェック
これらにより、低価格かつ継続可能な業務提供を実現しています。
■ 企業・制作会社との協業による社会的価値
本取り組みは、
企業活動の効率化と、障がいのある方の就労機会創出を両立するモデルです。
業務受託を通じて利用者のスキル向上・工賃向上を図り、
持続可能な障がい者就労支援の実現を目指します。
■ 業務相談・受託について
スポット案件、継続案件、下請け・協業前提のご相談、いずれも対応可能です。
まずは内容確認・概算見積のみでもお気軽にご相談ください。
■ 事業所概要
事業所名：就労継続支援B型 ドリームクエスト津田沼
所在地：千葉県習志野市谷津5-4-8京成谷津駅前ビル3階
定員：20名
運営法人：合同会社WCTウィズ
法人URL：https://wctwith.com
事業所URL：https://wctwith.com/dreamtsudanuma/
業務案内URL：https://dreamquest.work/
■ お問い合わせ先
就労継続支援B型事業所 ドリームクエスト津田沼
電話： 047-411-6414 or 080-9003-3386
メール： info@wctwith.com
担当：河津、古川