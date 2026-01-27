就労継続支援B型「ドリームクエスト津田沼」、利用者20名体制の確立により動画編集、SNS運用業務受託を本格拡大！　広告代理店・制作会社の下請け／業務パートナーとしても対応可能

合同会社ＷＣＴウィズ就労継続支援B型事業所 ドリームクエスト津田沼 作業イメージ

就労継続支援B型事業所「ドリームクエスト津田沼」（運営：合同会社WCTウィズ／千葉県習志野市 代表：河津公彦）は、利用者の契約人数が定員20名に到達したことを受け、企業・店舗向けの受託業務体制を強化し、業務受託の本格拡大を開始しました。

動画編集、SNS運用代行、MEO対策、デザイン制作、ランディングページ制作、データ入力などのPC業務全般を、業界水準の50％以下の料金で提供するとともに、広告代理店・制作会社の下請け（業務パートナー）としての受託にも対応します。

■ 利用者20名体制により「安定した業務処理能力」を確立

ドリームクエスト津田沼は、障がいのある方がIT・クリエイティブ分野を中心とした実務に取り組む就労継続支援B型事業所です。

このたび、利用者契約人数が20名に到達したことで、継続案件・ボリューム案件への対応力強化、

作業の分業化・工程管理の明確化、支援スタッフによる品質管理・チェック体制の整備が実現し、外部業務を安定して受託できる体制が整いました。

■ 拡大する受託業務内容

以下の業務を中心に、柔軟な業務受託が可能です。

▼ IT・クリエイティブ関連

動画編集（YouTube／Instagramリール／ショート動画等）

SNS運用代行（Instagram・YouTube・X ほか）

MEO対策（Googleビジネスプロフィール運用代行）

チラシ・バナー・各種デザイン制作

ランディングページ（LP）制作・更新作業

▼ バックオフィス・PC業務

データ入力・情報整理

資料作成補助・更新作業

その他PC作業全般

業務の一部切り出しや、工程単位での受託にも対応可能です。

■ 広告代理店・制作会社の「下請け・業務パートナー」としての活用

本事業所では、広告代理店・制作会社・WEB制作会社様向けに、社内リソース不足時の制作補助、

コスト調整が必要な案件の外注先定常業務（SNS運用・MEO更新等）の継続委託先としてご活用いただけます。

業界水準の50％以下の価格帯で対応可能なため、

利益率の確保 / 外注費圧縮 / 案件受注数の拡大

といったニーズにも応えられる体制です。

■ 低価格でも品質を担保できる理由

就労継続支援B型事業所としての特性

内製化による制作・運用

支援スタッフによる進行管理・品質チェック

これらにより、低価格かつ継続可能な業務提供を実現しています。

■ 企業・制作会社との協業による社会的価値

本取り組みは、

企業活動の効率化と、障がいのある方の就労機会創出を両立するモデルです。

業務受託を通じて利用者のスキル向上・工賃向上を図り、

持続可能な障がい者就労支援の実現を目指します。

■ 業務相談・受託について

スポット案件、継続案件、下請け・協業前提のご相談、いずれも対応可能です。

まずは内容確認・概算見積のみでもお気軽にご相談ください。

■ 事業所概要

事業所名：就労継続支援B型 ドリームクエスト津田沼

所在地：千葉県習志野市谷津5-4-8京成谷津駅前ビル3階

定員：20名

運営法人：合同会社WCTウィズ

法人URL：https://wctwith.com

事業所URL：https://wctwith.com/dreamtsudanuma/

業務案内URL：https://dreamquest.work/

■ お問い合わせ先

就労継続支援B型事業所 ドリームクエスト津田沼

電話： 047-411-6414 or 080-9003-3386

メール： info@wctwith.com

担当：河津、古川