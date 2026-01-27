まだ伝えきれていない想いを、街に残す

株式会社フレンドホーム

株式会社フレンドホーム（本社：埼玉県幸手市、代表取締役：鎌田 康臣）は、幸手市・杉戸町・久喜市の各エリアにおいて、街への想いを言葉にした「街シリーズ」の野立て看板の設置を行いました。

本看板には、物件情報やキャンペーン告知は一切記載していません。

掲げているのは、

「この街と、生きてきた。」

「街とともに、生きる。」

「この街と、これからを」

という、フレンドホームが街と向き合う姿勢そのものです。

背景 ― 想いの核

それぞれの「街」への想いを言葉にした、新しいかたちの看板

フレンドホームは、創業から38年間、幸手市に本社を構え、不動産事業を続けてきました。

街と、街に住む方々と共に生き、同じ時間を重ねながら、

街になくてはならない存在でありたいと願い、歩んできたつもりです。

一方で、想いや価値が街の人に十分に伝わっているのか、さらには「フレンドホーム」という存在を信頼してもらえているのかと問われれば、決して言い切れるものではありませんでした。

だからこそ今回、「もう一度スタート地点に立つ」という想いから、この取り組みを始めています。

街シリーズの野立て看板は、感覚的な表現やイメージだけで構成されたものではありません。

創業から38年間にわたる事業継続という事実、

各市町における当社の立場や、街との関係性の違い、

そして、地域住民が日常的に行き交う生活動線。

そうした背景を踏まえ、「何を言うか」だけでなく、「何を言わないか」も含めて、言葉と設置場所を設計しました。

看板は、交通量の多い幹線道路ではなく、地域住民の生活道路を中心に設置。

オーナー様にご理解とご協力をいただき、管理物件の敷地内にも設置させていただきました。

日常の風景の中で、ふと目に留まり、それぞれの記憶や暮らしと重なっていく存在であることを意識しています。

街ごとに異なる、届けたいコピー

幸手市 フレンドホーム幸手店前久喜市 八甫交差点杉戸町 国道4号線沿い

街シリーズの野立て看板は、設置する「街」ごとにコピーを変えています。

幸手市

街とともに生きて、街とともに成長してきた誇りを言葉に。

「この街と、生きてきた」

杉戸町

街とともに、これからも生き続けるという誓いを胸に。

「街とともに、生きる」

久喜市

これからをともに描く、任される未来への自信を形に。

「この街と、これからを」

それぞれの街との関係性を、飾らず、正直に言葉にしています。

企画者コメント

この看板を企画し始めた当初は、「誰もがハッとさせられるような、胸にグッと突き刺さるようなキャッチコピー」を考えていました。

しかし、自然に触れながら街を歩き、地域の方々や街中の店舗、これまでフレンドホームが街とどのように関わってきたのかとあらためて想い巡らせる中で、考えが変わっていきました。

街に住む人それぞれのストーリーと重なり合い、いつの間にか「届く言葉」でありたい。

そう思うようになったのです。

強く訴えかける言葉ではなく、街の日常の中にそっと置かれる存在であることを大切にしました。

感じ方に、正解はありません。

「この街と、生きてきた。」という看板を見て、

「そうだよ、だから何？」と感じる人がいてもいい。

「この街は昔はああだったよな、こうだったよな」と、記憶をたどる人がいてもいい。

この看板が、街で暮らす方々の心に、

それぞれの形で何かを残せる存在になれば、嬉しく思います。

今後の展開

フレンドホームでは、今回の「街シリーズ」の野立て看板で掲げた想いを、言葉として示すだけでなく、日々の事業や取り組みにも反映させています。

入居者向け特別優待制度「フレンドMEMBERS」をはじめ、地域の店舗や自治体とも連携しながら、暮らしの先にある人と人、人と街のつながりを育てる取り組みも進めています。

街への姿勢を言葉として掲げ、その姿勢を行動として積み重ねていくこと。

フレンドホームはこれからも、街とともに生き、街とともに成長していく不動産会社であり続けたいと考えています。

株式会社フレンドホーム

取締役

横山 志穂

