子どもたちの笑顔が弾ける！シーホース三河が小高原幼児園を訪問、スポーツの楽しさを伝えるダンス＆クイズ大会を開催

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2026年1月13日(火)、シーホースくんとSuper GirlsのCHISAKI、MISA、SUMIKAが小高原幼児園(刈谷市)を訪問し、園児の皆さんと一緒にクイズやダンスを楽しみました。

今後もからだを動かすことの楽しさを感じてもらうとともに、未来ある子どもたちの笑顔を通した明るい社会の実現に向け、スポーツ振興およびスポーツ教育の提供をしてまいります。

当日の様子

「Be With」シーホース三河サスティナビリティプロジェクト

●コートから、まちへ未来へ パスをつなげる。

スポーツのよろこびと感動を。

心の成長とふれあいを。

青援の強さとあたたかさを。

つながろう、つなげよう。

コートから、まちへ、未来へ。

シーホース三河では、2022-23シーズンから「Be With」と名付けたSDGsプロジェクトをスタートしています。世界共通の目標である「SDGs(持続可能な開発目標)」の達成に貢献するため、これまで行ってきた社会貢献活動に加え、様々な取り組みを推進していきます。