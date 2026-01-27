学習塾検索サイト『塾シル』有料契約教室数が15,000教室を突破！

株式会社インタースペース

パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業の株式会社インタースペース（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）のグループ会社である株式会社ユナイトプロジェクト（所在地：東京都新宿区、代表取締役：古岡秀士）が運営する学習塾検索サイト「塾シル」は、有料契約教室数が15,000教室を突破したことをお知らせします。

塾シルでは、顧客体験を最優先に、ユーザーの希望条件に合わせて複数の塾を比較し、最適な塾だけを選べることをテーマに、プロダクトおよび運営方針を進化させてまいりました。今回の15,000教室突破は、そうした取り組みが多くの学習塾に評価・支持された結果だと考えております。

■塾シルとは？

「塾シル」は全国の多様な塾の情報から生徒や保護者が自分に合った塾を簡単に見つけることができる学習塾の無料検索サイトです。塾シルでは、ユーザーへのアンケートやオンラインインタビューを通じて課題を把握し、UXの改善を継続してきました。その結果、ユーザーが納得して選べる比較体験を実現し、学習塾の送客成果向上につながったことで、2026年1月時点で15,000教室以上の塾情報が掲載されています。

■塾シルが学習塾から選ばれる理由

1.「選ばれる理由」が伝わる情報設計

塾シルでは、料金・対象学年・指導形態といった基本情報に加え、口コミや実績データを活用しながら、その塾ならではの強みや適性が伝わる構成を重視しています。また、目的別・ニーズ別（例：不登校、発達障害、総合型選抜など）に訴求軸を整理することで、「合わない問い合わせ」を減らし、「合うユーザー」との接点創出を支援しています。

2.規模に依存しない比較・検討環境

知名度や規模に左右されやすい従来型の比較サイトではなく、地域性・指導特性・専門性といった観点から、学習塾の強みが正しく伝わる比較設計を行っています。これにより、大手塾だけでなく、地域密着型塾や専門性の高い学習塾にとっても、強みが正しく評価されやすい送客環境を目指しています。

3.掲載後も成果を高める改善型運営

塾シルでは、掲載して終わりではなく、表示内容・導線・訴求ポイントの改善を継続的に行い、送客成果の最大化を目指した運営を行っています。

学習塾の状況やユーザーニーズの変化に応じた最適化を重ねることで、長期的に成果につながる掲載価値を提供しています。

■15,000教室突破は通過点。次に目指す世界

塾シルが掲げるキーメッセージは、「迷わない塾選びなら塾シル。」です。塾シルの事業ビジョンは、「迷わず、自分に合う学びが見つかる世界をつくる。塾選びの不安やムダをなくし、すべての子どもと保護者に対して、個別最適な塾選び体験を提供する」ことです。今回の15,000教室突破は、その実現に向けた一つの節目であり、今後も「迷わせない」「納得できる」「選びやすい」塾選び体験を磨き続けることで、学習塾にとっても費用対効果の高い集客チャネルであり続けることを目指します。

■塾シル掲載に関するご案内

塾シルでは現在も、地域密着型塾、専門特化型塾、新規開校塾など、多様な学習塾の掲載相談を受け付けております。

- 比較サイトに掲載しているが成果に課題を感じている- 自塾の強みを正しく伝えたい- 本当に合う生徒との接点を増やしたい

とお考えの学習塾は、ぜひ一度ご相談ください。

■塾シル

https://jukushiru.com/

公式SNSアカウント

Facebook： https://www.facebook.com/jukushiru/

Twitter： https://twitter.com/jukushiru

■株式会社ユナイトプロジェクト

社名 株式会社ユナイトプロジェクト （https://unite-project.co.jp/ ）

所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階

代表者 古岡 秀士

資本金 90,000,000円

事業内容 学習塾のポータルサイト『塾シル』（https://jukushiru.com/ ）の運営

■会社概要

社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/ ）

所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階

代表者 河端 伸一郎

設立 1999年11月8日

資本金 984,653,800円

事業内容 パフォーマンスマーケティング事業、メディア事業

【サービスに関するお申込み・お問い合わせ先】

株式会社ユナイトプロジェクト 小野

E-mail：info@unite-project.co.jp https://jukushiru.com/published

TEL：03-5339-8727

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社インタースペース コーポレート統括室 広報担当 三ツ村

E-mail：contact@interspace.inc TEL：03-5339-8680 FAX：03-5909-4578