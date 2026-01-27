（開示事項の経過）Life Innovation Holdings 株式会社の株式の取得(持分法適用関連会社化)に関するお知らせ

マーチャントバンカーズ株式会社

マーチャント・バンカーズ株式会社(以下、マーチャント社といいます｡)は、本日開催の取締役会で、社会性・将来性の高い投資分野の１つである「資源再生・循環事業」の有望な投資先として、Life InnovationHoldings 株式会社（以下「Life Innovation 社」といいます。）につきまして、Life Innovation 社が実施する第三者割当増資を引き受けることにより、Life Innovation 社に33.8％出資し、持分法適用関連会社として、マーチャント社グループに取り込むことを決定いたしました。

さらに、Life Innovation 社の事業計画の6 ヶ月間程度における進捗を前提として、17%の追加出資により連結子会社化することにつきましても、Life Innovation 社と合意いたしました。

Life Innovation 社とは、2025 年12 月15 日付適時開示資料「Life Innovation Holdings 株式会社との資本業務提携に関する基本合意のお知らせ」のとおり、マーチャント社がLife Innovation 社に15%程度の資本参加を行うにつき、基本合意し、その後、協議を重ねてまいりましたが、単なる投資案件としてではなく、Life Innovation 社が取り組む、和紙繊維事業並びに衣類エネルギ―事業のこれまでの実績や今後の成長可能性に注目し、持分法適用関連会社として、また、将来的に、連結子会社として、マーチャント社グループに取り込みことにより、マーチャント社の企業価値向上に貢献することを期待するものであります。

1．株式の取得の理由

Life Innovation 社は、国内の大手アパレル会社のファッションデザイナーとしての経歴を持つ園部皓志氏が、クレサヴァ株式会社（本社：東京都港区南青山三丁目4 番7 号401 号室、以下、「クレサヴァ社」といいます。）で積み上げてきた、廃棄衣類のリサイクル事業および「和紙」を活用した繊維事業について、クレサヴァ社との協力関係のもと、マーチャント社との共同事業により、さらに進化するため、設立した会社です。

とりわけ、「和紙」を活用した繊維事業では、世界的No.1 クラスのグローバルブランドへの供給契約が確定しており、Life Innovation 社は、マーチャント社との資本提携関係のもと、

１. 土にかえる「和紙」を使った糸や繊維素材を生産し、グローバルブランドや繊維商社に供給する事業

２. 廃棄衣料から、製鉄にも対応可能な石炭同様の高熱量を発し、二酸化炭素削減にも貢献する「コーク

ス」を抽出し、自動車や金属精製の工場に供給する事業

これらの生産設備に投資し、供給体制を構築し､安定的に売上利益を拡大するものです。

園部皓志氏が、クレサヴァ社で積み上げてきた代表的な実績は、以下のとおりです。

２．取得する持分法適用関連会社の概要

３．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況

４．日 程

５．今後の見通し

Life Innovation 社の持分法適用関連会社化により、将来的なマーチャント社連結業績に貢献するものと考えておりますが、現状、2026 年10 月期の業績に対する影響は、軽微なものと考えており、2026 年10 月期の業績に重要な影響を及ぼすことが想定されることとなった場合、速やかに公表いたします。

以 上