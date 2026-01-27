熊本から世界の半導体産業を革新する10組が決定！「Kumamoto Semiconductor Venture Pitch」ファイナリスト発表＆観覧募集開始

熊本県

熊本県(知事：木村 敬)は、半導体分野における新たな技術やビジネスの創出を目的としたピッチイベント「Kumamoto Semiconductor Venture Pitch 2025-2026」を、2026年2月26日（木）に熊本城ホールで開催いたします。 この度、厳正なる書類審査を経て選出された「ビジネスプラン枠」6組および「学生アイデア枠」4組のファイナリストが決定いたしました。あわせて、当日の会場観覧および交流会への参加申し込みの受付を開始いたします。

開催背景と目的

熊本県は1960年代に大手半導体企業が進出して以来、関連企業が集積し、日本有数の製造拠点として発展してきました。現在では製造品出荷額等や就業者数ともに県内最大規模を誇り、TSMCの進出を契機にさらなる成長が期待されています。一方で、大手企業依存の産業構造の中で、新産業や雇用の創出が課題となっています。

こうした課題解決のため、熊本大学や県内企業と連携し、技術開発や人材育成を進めるとともに、半導体技術と他産業の融合によるベンチャー創出を重視しています。今回開催する「Kumamoto Semiconductor Venture Pitch 2025-2026」もその一環で、「半導体で起業するなら熊本」というブランドの確立と挑戦者の成長支援を目指します。

開催概要

開催日時：2026年2月26日(木) 13:00 ～ 18:00（交流会は18:00から）

会場：熊本城ホール（熊本県熊本市中央区桜町3-40）

主催：熊本県

運営：有限責任監査法人トーマツ

協力：くまもと半導体グリーンイノベーション協議会

特設サイト：https://kumamoto-svp.studio.site/

プログラム内容

当日は、ファイナリストによる熱いピッチのほか、最新の半導体トレンド共有や基調講演、企業間交流を目的としたブース出展などを予定しています。

＜当日プログラム＞ ※時間は変更となる可能性があります

13:00～ オープニング

13:10～ 半導体トレンドレポート ※来場特典としてレポート資料を配布します。

13:25～ 基調講演

[NVIDIA合同会社]

１.松本 美咲 氏 Head of Startup and VC partnership

２.オオセクン アヤ 氏 Startup & Ecosystem Community Manager (Japan)

13:45～ 学生アイデア枠 ピッチ

14:45～ 休憩

15:00～ ビジネスプラン枠 ピッチ

16:30～ 企業間交流 ※各出展ブースにて交流・情報交換

17:30～ クロージング / 表彰

18:00～20:00 交流会 ※希望者のみ参加（有料）

観覧申込み

観覧は無料で、事前申込制です。

2026年2月25日(水)24:00までに下記エントリーフォームに必要事項をご記入の上お申し込みください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIRyAQW0gvjFKrQFTk4L7LVdUMVRMNExXVlg2NUNYRlBTRlVaTDRORFFDMSQlQCN0PWcu

【お問い合わせ先】

「Kumamoto Semiconductor Venture Pitch 2025-2026」事務局（有限責任監査法人トーマツ内）

E-mail：kumamoto-svp@tohmatsu.co.jp

ファイナリスト（登壇者）一覧

◇ビジネスプラン枠（6組）

ビジネスプラン枠では半導体の設計、製造・加工、材料において、新たな価値を創出する革新的なビジネスプランを募集し、下記6組がファイナリストに選出されました。

- 株式会社フローディア／米田 秀樹『超低消費電力 AI 回路』- 株式会社 LINK-US／吉武 照夫『Post-Heat Generation：超音波複合振動による次世代異種金属接合ソリューション』- TopoLogic 株式会社／佐藤 太紀『トポロジカル反強磁性体を用いた超高速低消費電力キャッシュメモリ』- 株式会社 匠研磨／江原 弘康『統合プロセスによる「CMP 廃液からの溶解シリコン分離・抽出・再利用」の事業化』- 株式会社ロータス・サーマル・ソリューション／井手 拓哉『次世代半導体デバイスの熱処理を解決する新材料』- 熊本大学（Kumamoto University Space-Semi Intelligence Team）／分島 彰男『宇宙半導体インテリジェンスハブ@熊本』

【審査員（ビジネスプラン枠）】

肥銀キャピタル株式会社

株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ

ソニーベンチャーズ株式会社

TEL Venture Capital, Inc.

くまもと半導体グリーンイノベーション協議会

◇学生アイデア枠（4組）

学生アイデア枠では熊本から発信する豊かな未来を創造するアイデアを募集し、下記4組がファイナリストに選出さました。特に、今までにない新たなビジネスの創出につながるアイデアが高く評価されています。

協賛企業一覧（五十音順・順不同）

- 明治大学（HARVEST）／秋田 修、水川 祥『モノトモ - 思い出のモノと話せる暮らし』- 熊本大学（SMOXs）／後藤 隼平、藤森 大志『高純度ナノ酸化物で拓く次世代半導体ガスセンサ』- 立命館アジア太平洋大学 × 大分大学（NexGAN）／Shashwat Tiwari、Asser Makarem、Tayza Thiha、Bijoy Jabbar、岡野 鼓汰郎、木下 雄斗『GaNパワー半導体で世界のエネルギー革命を牽引し、熊本を技術発信地へ』- 有明工業高等専門学校（サーキットデザインGirls）／下川 麻亜『高専から広げるサーキットデザイン教育～「高専サーキットデザインコンテスト」の提案～』【審査員（学生アイデア枠）】- - 株式会社肥後銀行（肥銀キャピタル株式会社）- - 株式会社熊本銀行- - くまもと半導体グリーンイノベーション協議会- - 熊本県- - アイシン九州株式会社- - 九州日誠電氣株式会社- - 株式会社くまさんメディクス- - 株式会社熊本銀行- - 倉敷紡績株式会社- - 金剛株式会社- - 新日本ステンレス工業株式会社- - 東京応化工業株式会社- - Hermes-Epitek Japan株式会社- - 株式会社肥後銀行- - 株式会社マイスティア- - 株式会社山清工業九州