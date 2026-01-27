熱海の愛犬リゾート宿×人気観光地がコラボ！わんちゃん無料入園券付きプラン販売開始｜2026年2月1日～
“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の愛犬と泊まれる温泉リゾート「ゆるり熱海with DOGS」（所在地：静岡県熱海市泉411-292）は2026年2月1日より熱海の人気観光スポット「ACAO FOREST」の入園券付きプランを販売いたします。
ゆるり熱海with DOGS：https://yururi-atami.com/(https://yururi-atami.com/)
ACAO FOREST入園券付きプラン： https://x.gd/2n1ch(https://x.gd/2n1ch)
ゆるり熱海with DOGSは、＜愛犬と安心ウェルネス＞をテーマとする温泉リゾートです。
当館は熱海ならではの温泉と食事に加え、海を望むルーフトップドッグランやわんちゃん用ビュッフェ、復元ドライヤー完備のトリミングルームなど愛犬のヘルスケアにも寄り添ったコンテンツを取り揃えています。
本プランは、お客様に熱海で愛犬との楽しい思い出を作っていただきたいという想いから企画いたしました。
特典として熱海の人気観光スポット「ACAO FOREST」の大人入園券と本プラン限定でワンちゃん無料入園券がつきます。園内のフォトスポットをお散歩しながら巡ったり、ドッグランを愉しんだりと、宿でもお出かけ先でもワンちゃんと一緒にのびのびお過ごしいただけます。
ACAO FOREST入園券付きプラン
プラン名：【愛犬とおでかけ】ACAO FOREST入園券＆ペット入園無料券付き◇熱海の人気スポットを満喫＜★基本鍋会席＞※公式プラン
＜特典＞
・ACAO FOREST入園券 ※大人（13歳以上）対象
・わんちゃん入園料 通常1,000円→本プラン限定で無料
・ゆるり熱海with DOGSわんちゃんビュッフェ無料
・welcomeヤギミルク（当館ドッグキッチン内のセルフサービスにてご用意）
◇2026年2月1日～2026年4月24日、2026年6月15日～2026年11月30日ご入園対象
価格：24,200円～（2名様一室ご利用時の1名様料金）
ご予約・詳細：https://x.gd/2n1ch
◇2026年4月25日～6月14日ご入園対象
価格：25,000円～（2名様一室ご利用時の1名様料金）
ご予約・詳細：https://x.gd/JcZeN
■ACAO FOREST https://acao.jp/forest
ゆるり熱海with DOGS 施設概要
露天風呂やドッグラン付きのお部屋からスタンダードな洋室まで全4タイプ計15室の＜客室＞
ワンちゃん専用ビュッフェもある＜レストラン＞
星空と伊豆山温泉を堪能する＜大浴場＞
屋外・屋外・屋上の3タイプの＜ドッグラン＞
4種類のシャンプー＆リンスや復元ドライヤーを完備の＜トリミング＆ドライルーム＞
旅の想い出を残すのにぴったりの＜フォトスポット＞
ゆるり熱海with DOGS 概要
所在地： 〒413-0001 静岡県熱海市泉411-292
TEL：0570-550-165
アクセス： 熱海駅より路線バスで約20分「沖電気健保前」下車、徒歩約1分
客室数： 全15室（ドッグラン＋露天風呂付特別室・露天風呂付洋室・ドッグフレンドリールーム・洋室）
館内施設：レストラン、大浴場、屋内外ドッグラン、トリミング＆ドライルーム
公式サイト： https://yururi-atami.com/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yururi_atami/
※画像は一例です。実際の仕様と異なる場合がございます。
Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）
“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/
公式X：https://x.com/Relo_hotels
公式サイト: https://relohotels.com/
株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！
□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9
TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971
□公式サイト：https://relovacations.com/
□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円
□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/
ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業
□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克
運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/
