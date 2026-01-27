「ヒカリキリエ」から小さいサイズが登場！ヒカリキリエ トレカサイズ 世界名作劇場 ドラマティック ヒロインズ販売開始！
「ヒカリキリエ」からトレカサイズが登場！世界名作劇場シリーズに登場するヒロインたちを集めたアートシリーズ『Dramatic Heroines』とコラボした、〔ヒカリキリエ トレカサイズ クリップ＆ペーパーウェイト 世界名作劇場 ドラマティック ヒロインズ《全7種》〕の一般販売を2026年1月27日より開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339978/images/bodyimage1】
《販売サイト》
Yahooショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/metaledit/100313-19.html
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/hapy-labo/1003-13-19/
「ヒカリキリエ」とは
「ヒカリキリエ」とは、東京下町の金属加工工場が手がける、微細なエッチング技術を使った金属製の切り絵風アートです。
今回、世界名作劇場シリーズに登場するヒロインたちを集めたアートシリーズ
『Dramatic Heroines』とコラボレーションしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339978/images/bodyimage2】
ヒカリキリエ トレカサイズ クリップ＆ペーパーウェイト 世界名作劇場 ドラマティック ヒロインズ《全7種》
トレカサイズの小さなアート「ヒカリキリエ トレカサイズ クリップ & ペーパーウェイト」新発売
「ヒカリキリエ」は、東京下町の金属加工技術と、鏡やアクリルなどの透明な素材を組み合わせた新しいアートとして誕生しました。伝統的な切り絵の美しさを真鍮で再現し、光の反射による幻想的な奥行きを楽しめるのが特徴です。その美しさをより身近に、手軽に日常に取り入れていただけるようトレカサイズに仕立てたのが、今回の〔ヒカリキリエ トレカサイズ クリップ＆ペーパーウェイト 世界名作劇場 ドラマティック ヒロインズ《全7種》〕です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339978/images/bodyimage3】
文房具に、ギフトに、いろいろな使い方
◆書類を束ねるクリップとして： デスク上の書類をスマートにまとめます。
◆ペーパーウェイトとして： 真鍮の適度な重みで、エアコンやサーキュレーターの風で飛ばされるのを防ぎ、実用的なアクセントに。
◆手帳のインデックスに： 全て異なる背景色がページの目印に。開くたびに心ときめく瞬間を。
◆特別な贈り物に： メッセージカードを添えれば、そのまま心に残るギフトになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339978/images/bodyimage4】
忙しない（せわしない）日々に 一息つける小さな輝きを
この〔ヒカリキリエ トレカサイズ クリップ＆ペーパーウェイト 世界名作劇場 ドラマティック ヒロインズ《全7種》〕は、昭和平成の時代を世界名作劇場とともに過ごした世代の方々はもちろん、リアルタイムでは世界名作劇場を知らない世代の方々にも手に取って欲しい商品となりました。
慌ただしく過ぎる仕事の間に、ふと視界に入っただけで自分を取り戻せるような存在でありたい。
製造チーム一同、そんな願いを込めてお届けします。
■製品仕様
商品名： ヒカリキリエ トレカサイズ クリップ＆ペーパーウェイト 世界名作劇場ドラマティック ヒロインズ《全7種》
価格：（各） 1,925 円（税込） / 本体価格（各） 1,750 円
材質： 真鍮
製造国： 日本
サイズ： 本体 63×88×0.4mm / 個装 92×131×2mm
重量： 本体 約 15g / 個装 約 25g
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339978/images/bodyimage1】
《販売サイト》
Yahooショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/metaledit/100313-19.html
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/hapy-labo/1003-13-19/
「ヒカリキリエ」とは
「ヒカリキリエ」とは、東京下町の金属加工工場が手がける、微細なエッチング技術を使った金属製の切り絵風アートです。
今回、世界名作劇場シリーズに登場するヒロインたちを集めたアートシリーズ
『Dramatic Heroines』とコラボレーションしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339978/images/bodyimage2】
ヒカリキリエ トレカサイズ クリップ＆ペーパーウェイト 世界名作劇場 ドラマティック ヒロインズ《全7種》
トレカサイズの小さなアート「ヒカリキリエ トレカサイズ クリップ & ペーパーウェイト」新発売
「ヒカリキリエ」は、東京下町の金属加工技術と、鏡やアクリルなどの透明な素材を組み合わせた新しいアートとして誕生しました。伝統的な切り絵の美しさを真鍮で再現し、光の反射による幻想的な奥行きを楽しめるのが特徴です。その美しさをより身近に、手軽に日常に取り入れていただけるようトレカサイズに仕立てたのが、今回の〔ヒカリキリエ トレカサイズ クリップ＆ペーパーウェイト 世界名作劇場 ドラマティック ヒロインズ《全7種》〕です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339978/images/bodyimage3】
文房具に、ギフトに、いろいろな使い方
◆書類を束ねるクリップとして： デスク上の書類をスマートにまとめます。
◆ペーパーウェイトとして： 真鍮の適度な重みで、エアコンやサーキュレーターの風で飛ばされるのを防ぎ、実用的なアクセントに。
◆手帳のインデックスに： 全て異なる背景色がページの目印に。開くたびに心ときめく瞬間を。
◆特別な贈り物に： メッセージカードを添えれば、そのまま心に残るギフトになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339978/images/bodyimage4】
忙しない（せわしない）日々に 一息つける小さな輝きを
この〔ヒカリキリエ トレカサイズ クリップ＆ペーパーウェイト 世界名作劇場 ドラマティック ヒロインズ《全7種》〕は、昭和平成の時代を世界名作劇場とともに過ごした世代の方々はもちろん、リアルタイムでは世界名作劇場を知らない世代の方々にも手に取って欲しい商品となりました。
慌ただしく過ぎる仕事の間に、ふと視界に入っただけで自分を取り戻せるような存在でありたい。
製造チーム一同、そんな願いを込めてお届けします。
■製品仕様
商品名： ヒカリキリエ トレカサイズ クリップ＆ペーパーウェイト 世界名作劇場ドラマティック ヒロインズ《全7種》
価格：（各） 1,925 円（税込） / 本体価格（各） 1,750 円
材質： 真鍮
製造国： 日本
サイズ： 本体 63×88×0.4mm / 個装 92×131×2mm
重量： 本体 約 15g / 個装 約 25g