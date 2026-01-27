中規模木造建築へのデコスファイバー採用数が過去最高に 加速する木造化も背景に前年の1.8倍と急増 新築住宅の落ち込みから地域工務店も中規模木造に意欲

中規模木造建築へのデコスファイバー採用数が過去最高に 加速する木造化も背景に前年の1.8倍と急増 新築住宅の落ち込みから地域工務店も中規模木造に意欲