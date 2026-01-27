“売れる商品”の市場分析からコンセプト設計までを体系的に学ぶ 「商品プランナー」資格認定研修小試験
一般社団法人日本観光文化協会（東京都北区赤羽西1-22-15：会長 小塩稲之）と連携する一般社団法人日本商品開発士会では、「商品プランナー」資格の認定を行っています。商品プランナー資格は、プランニングやデザインコンセプトメーキングを行なう商品企画の人材養成を目的としています。資格取得カリキュラムでは、商品企画においてブランドごとの対象客層、価格ランク、基本的なブランドのイメージ設定、さらにシーズンごとの市場調査や流行などの情報分析に基づいた商品企画の流れを学べます。
商品プランナー資格の取得には、日本商品開発士会の教材に基づいた試験が毎年6月、11月の年2回開催され、合格すると商品プランナーに認定されます。試験の他に、研修と研修後の小試験により資格認定を行う資格認定研修も実施しています。資格認定研修の次回開催日は2026年3月15日（日）、受付締切日は2026年3月5日（木）です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340093/images/bodyimage1】
【商品プランナーとは】
商品プランナー（商品企画）はブランドごとの対象客層、価格ランク、基本的なブランドのイメージ設定、さらにシーズンごとの市場調査や流行などの情報分析に基づいた商品企画の流れを知り、プランニングやデザインコンセプトメーキングを行う人材と位置づけています。
商品の企画開発においては、商品企画の基礎的知識とスキル習得のほか、デザインコンセプトメーキング、ネーミング、著作権他、商標、意匠法な基礎的な知識と関連法規や、広報、広告、マーケティング等に関する知識・技術のみならず、企画・提案力、クレーム処理を含む社会人基礎力、問題解決力、プレゼンテーション力、コミュニケーション力などの多少高度な知識・技術も必要です。商品プランナー資格認定プログラムはこれらを培うための社内研修等に広く利用されています。商品プランナーをはじめ、日本商品開発士会が認定する上位資格には商品開発士、商品開発コーディネーターがあります。 日本商品開発士会HP https://www.jmcp.jp/
【商品プランナー資格を得るには】
日本商品開発士会の教材に基づいた試験が毎年6月、11月の年2回開催されており、合格者には「商品プランナー」の資格を認定しています。次回の資格認定試験は2026年6月7日（日）、受験受付締切日は2026年5月28日（木）です。
試験の他に、当協会の認定する研修と研修後の小試験により、資格認定を行う資格認定研修があり、研修修了後に実施される小試験に合格すると一斉試験は免除され、商品プランナー資格を取得できます(資格登録が必要）。次回開催日は2026年3月15日（日）、受付締切日は2026年3月5日（木）です。
【商品プランナー資格認定研修】 開催日：2026年3月15日（日）
【料金】19,800円（税込）※研修受講料および資格認定小試験受験料を含む 。テキストは別途。
【テキスト等】商品ランナー公式テキスト 2,970円（税込）
商品プランナー事例問題 1,650円（税込）
商品開発士会用語集 1,980円（税込）
※テキスト・事例問題及び用語集のみの販売はしていません。必要な方は研修と同時にお申込みください。
【動画配信研修による受講の流れ】
研修は、商品プランナー公式テキストおよび商品開発士会用語集に基づき実施しますので必要な方は事前に購入してください。当日までは公式テキスト等で自主学習し、研修当日は10：00から動画配信研修を受講します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340093/images/bodyimage1】
