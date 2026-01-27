最大70%OFF！！ オフィス家具のリユースショップ 「オフィスレスキュー119Happy」 毎年恒例の “大創業祭” を2月2日より開催！
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：池島隆）が運営する、オフィス家具のリユースショップ 「オフィスレスキュー119 Happy」 では、国内メーカーから海外メーカーまで、人気のリユースオフィス家具を揃えた“大創業祭”を、店舗およびオンラインストアにて、2月2日（月）より今年も開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340036/images/bodyimage1】
本企画では、人気メーカーのリユースオフィス家具を、通常販売価格から最大70％OFFの特別価格でご提供。新規オフィスの開設や移転、オフィス環境の見直しを検討されている企業様にとって、年に一度の絶好の機会となります。
■ 毎年好評の理由
オフィスレスキュー119Happyのリユース家具は、品質の高さと豊富なラインナップが特長です。
当社独自の基準による徹底したクリーニングと、専門スタッフによる検品・動作確認を実施し、リユース品でありながら安心して長くご利用いただける商品だけを販売しています。
今回の大創業祭では、国内外の人気オフィス家具メーカーの商品を幅広く取り揃え、数量限定・特別価格でご用意しています。
■ 対象品を一部ご紹介
●オカムラ製スイフトシリーズの天板昇降式平デスク 通常価格46,200円⇒50%OFF 23,100円(税込)
●イトーキ製5人用ロッカー 通常価格26,400円⇒50%OFF 13,200円(税込)
●スチールケース製 リープV2チェア・ハンガー付 通常価格38,500円⇒50%OFF 19,250円(税込)
●コクヨ製brackets 1人用パネル付ソファ 通常価格132,000円⇒70%OFF 39,600円(税込)
※リユース商品のため、在庫には限りがあります。
この“大創業祭”は、2月2日（月）から4月24日（金）までの期間中、国内5店舗に、オンラインストアを加えた合計6店舗にて開催いたします。年に一度のこの機会をお見逃しなく、是非ご利用ください。
【 キャンペーン概要 】
・ 名称： オフィスレスキュー119Happy “大創業祭”
・ 期間： 2月2日（月）～4月24日（金）18：00
・ 値下げ率： 対象リユース商品を通常販売価格からさらに 20%～最大70％ OFF
・ 対象店舗： 江戸川店、川口店、佐倉店、川崎店、三鷹店、オンラインストア
・ キャンペーンURL: https://www.119happy.com/ws/landing/founding_festival.jsp
※セール対象商品の展示や在庫状況は店舗や地域により異なる場合があります。
※販売状況により欠品となる場合がございます。万が一品切れの際はご容赦ください。
※その他、詳細については、ネット販売事業部（0120-673-119）にお問合せください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340036/images/bodyimage3】
■ オフィスレスキュー119 Happy について
株式会社トミザワが、“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる”ことを目標に展開する、自信の品質と豊富な品揃えで “欲しい” が安く手に入るオフィス家具のリユースショップ。お客様の様々なニーズに対応するため、オフィス家具やOA機器、ビジネスホンなど多品種・多品目をラインナップ、さらにオフィスプランニングから内装工事にいたるまで、快適なオフィス空間の実現に向けたあらゆるサービスをワンストップで提供しています。
＜展開店舗＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340036/images/bodyimage1】
