VHPパスボックス装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（片扉式、両扉式）・分析レポートを発表
2026年1月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「VHPパスボックス装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、VHPパスボックス装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のVHPパスボックス装置市場は、2024年時点で1158百万ドル規模と評価されています。
医薬品産業や研究分野における無菌管理要求の高まりを背景に、市場は堅調に拡大すると見込まれています。2031年には1808百万ドル規模に達すると予測されており、調査期間中の年平均成長率は6.6パーセントです。
また、本レポートでは、米国の関税制度および各国における政策対応を考慮し、競争構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要
VHPパスボックス装置は、クリーンルーム内の清浄区域と非清浄区域の間で小型物品を安全に搬送するための設備です。過酸化水素を気化させて滅菌する方式を採用しており、短時間で高い除染効果を発揮します。
さらに、自動圧力確認機能を備え、漏れ検知や異常時の警報機能により、安全性と信頼性を高めています。これにより、医薬品製造や研究開発現場における汚染リスクの低減に大きく貢献しています。
________________________________________
調査内容と分析視点
本レポートは、世界市場を対象に定量的分析と定性的分析を組み合わせた包括的な内容となっています。メーカー別、地域別、装置タイプ別、用途別に市場動向を整理し、需要と供給の変化や競争環境の構造を明らかにしています。
また、市場環境が継続的に変化する中で、成長要因や抑制要因を多角的に検討し、将来的な需要変動の要因についても考察しています。
________________________________________
市場規模予測と特徴
市場規模の予測は、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から、2020年から2031年までの期間を対象に行われています。地域別および国別の詳細な予測に加え、装置タイプ別、用途別の成長動向も示されています。
これにより、どの分野や地域において成長余地が大きいかを把握でき、長期的な事業計画の策定に役立つ情報が提供されています。
________________________________________
調査目的
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、VHPパスボックス装置の成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして競争環境に影響を与える要因を分析することです。
これらを通じて、意思決定に有用な市場情報を提供することを目的としています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本調査では、STERIS、Actini Group、Advanced Sterilization Products、Bioquell、Fabtech Technologies、De Lama、BLOCK Technology、Getinge、Shinva Medical Instrument、Tofflonなどの企業が主要な市場参加者として取り上げられています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開状況、最近の動向などを基に比較分析が行われています。
________________________________________
市場セグメンテーション
市場は装置タイプ別と用途別に区分されています。装置タイプ別では、片扉式と両扉式に分類されます。用途別では、医薬品分野、研究施設分野、その他用途に分けて分析されています。
