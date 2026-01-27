株式会社サンクユー、建材業界の「見積地獄」と「電話対応」に終止符を打つ ― 複雑な商習慣をデジタル化し、建築資材業界がBtoB-ECで業務効率化した3つの成功事例を公開 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、FAX受注や電話による在庫確認が常態化している建築資材・住宅設備業界に向けて、BtoB-EC導入による業務改革（DX）の具体策を解説するコラム【「見積地獄」と「在庫確認の電話」からの脱却。建築資材業界がBtoB-EC導入で業務効率化した3つの成功事例】を公開しました。
■背景：建材業界のDXを阻む「複雑すぎる商習慣」
建築資材の取り引きは、他の業界に比べて「都度見積もり」や「電話での在庫・納期確認」が極めて多く発生します。
・顧客（現場）ごとに価格が違う
・商品点数が膨大で仕様が複雑
・現場配送の可否確認が必要
といった事情から、「EC化は無理だ」と諦め、営業担当者がアナログ対応に忙殺されている企業が少なくありません。
本コラムでは、こうした業界特有のハードルをクリアし、FAXと電話の嵐から現場を解放した企業の成功事例を紹介しています。
■コラムで紹介している主な内容
１）「見積地獄」からの脱却：自動見積機能の活用
・顧客ごとの掛け率（ランク）をシステムに反映し、ログインするだけで「その顧客の仕切り値」を表示させる仕組み
・営業マンが介在せずとも、顧客自身で見積書発行・発注まで完結するフロー
２）「在庫確認の電話」をゼロにする：リアルタイム連携
・「ありますか？」「いつ入りますか？」という電話を、在庫・納期情報のWeb表示で激減させる方法
・代替品提案（レコメンド）による機会損失の防止
３）成功事例：建材・資材業界のBtoB-EC活用
・事例1：数万点の資材を扱う商社が、Webカタログ化で問い合わせを削減
・事例2：FAX注文の入力作業を顧客によるWeb注文へシフトし、残業時間を大幅短縮
・事例3：スマホ対応により、現場の職人からの直接発注を獲得
４）「特殊な商材」でもEC化できる設計のポイント
・重量物、長尺物、ケース単位など、複雑な配送ルールのシステム化
■コラムはこちら
「見積地獄」と「在庫確認の電話」からの脱却。建築資材業界がBtoB-EC導入で業務効率化した3つの成功事例
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/break_away_from_estimate_and_inventory_confirmation_processes/
■建材DXは「営業担当者の価値」を変える
BtoB-ECの導入は、営業担当者を不要にするものではありません。
「在庫確認」や「見積作成」といった事務作業をデジタルに任せることで、営業担当者は「新規開拓」や「提案活動」といった本来の価値ある業務に集中できるようになります。
サンクユーでは、建材・工具・部品業界特有の複雑な要件定義を得意とし、現場の実情に即した使いやすいECサイト構築を支援しています。
■アナログ業務に限界を感じている建材・資材関連企業様へ
・営業が一日中、見積書作成と電話対応に追われている
・FAXの読み間違いや言った言わないのトラブルが絶えない
・商品知識が属人化しており、ベテラン社員しか対応できない
とお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
業界知見に基づいた、貴社に最適なDXプランをご提案します。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
