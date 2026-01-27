関西初出店！リカバリーウェア「ReD（レッド）」 阪急うめだ本店に直営店をオープン

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、リカバリーウェア「ReD（レッド）」の関西初出店となる直営店を、2026年2月1日（日）より阪急うめだ本店 8階にオープンすることをお知らせいたします。 関西の流行の中心地である梅田で、血行から毎日を元気にする「ReD」を直営店ならではの品ぞろえで提案してまいります。

ReD 阪急うめだ店 取り扱い概要

店舗イメージ







取り扱い商品カテゴリ

インナーウェア（男性用、女性用）、スリープウェア（男女兼用） 、カジュアルウェア（男女兼用）※一般医療機器

グッズ（男女兼用） ※非一般医療機器

店舗概要

店舗名：ReD 阪急うめだ店

住所：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 8階 『GREEN AGE』

営業時間：10:00～20:00

※施設営業時間に準ずる











ReDとは

ReDは、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランド です。8種の天然鉱石を配合した「独自開発繊維VITALTECH®」により、身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出。インナーウェアからスリープウェア、ソックスまで取り揃えた幅広いラインアップで、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/

独自開発繊維 VITALTECH®（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。 ReD に使用されている「独自開発繊維 VITALTECH® 」は、 MTG 独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された 8 つの天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ 1mm 以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、 ReD はインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインナップを実現しています。



