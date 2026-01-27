Xで130万ビュー！ 中受沼界隈で大反響！ SAI@子鉄母の描き下ろしコミックエッセイ『元SAPIXママ 中受伴走1095日』発売
2026年2月5日、中学受験界隈で絶大な支持を集めるりえ太郎(SAI@子鉄母)さんによる描き下ろしコミックエッセイ『元SAPIXママ 中受伴走1095日』が刊行されます。
■過熱する中学受験。「親の狂気」を「戦略と笑い」に変える一冊
Xで130万ビューを記録し、多くの受験生保護者の共感と涙を誘ったりえ太郎さん。小学４年生の春から受験当日までに何が起こるのかーーリアルタイムには描けなかった本当の「伴走の裏側」を、本書では赤裸々に描き下ろし！
伴走親に必要なのは、子どもをやる気にさせる学習サポートと、合格への緻密な戦略。そして何よりも我が子の成績の乱高下に動じないメンタル管理！
難関校を目指す受験塾として知られるSAPIXに通い、2025年に中学受験した息子との奮闘を、涙と笑いとともに振り返ります。
中学受験を目指す子を持つ全保護者必携のバイブルです。
プロローグには「中受４大塾が王国だったら」と題した我が子に合う塾が見つけられる解説漫画が！
■ 本書の主な内容と見どころ
○激走！ 迷走（？）爆走！！ の3年間を完全収録
「塾はどう選ぶ？」「準備するものは？」「心構えは？」などが丸わかり！ 受験を考え始めたその日から終了当日まで、右往左往しながらも我が子のために戦略を立て、サポートする親の姿をユーモアたっぷりに描きます。
バツばかりの答案用紙に震えても、発熱で倒れても……
○優秀層の「はるか高み」の日常とは？
誰もが気になる「できる子の家庭」も覗き見！
御三家合格確実な優秀層のママの言葉にも、心乱されてはいけません……
○実用コラム＆解説も
受験界独特のカルチャー・専門用語を解説するコラム付き。
SNSで飛び交う「中受用語」も親切解説！
■書籍情報
タイトル：『コミックエッセイ 元SAPIXママ 中受伴走1095日』
発売日：2026年2月5日
出版社：講談社
定価：1,540円（税込）
体裁：A5判 128ページ
ISBN：978-4065423158
ご購入はお近くの書店、ネット書店で
■著者プロフィールりえ太郎（SAI＠子鉄母）
1970年、群馬県生まれ。1996年アフタヌーン四季賞秋のコンテストで「ファミレス隊」受賞。同時に掲載デビュー。2012年に出産。鉄道少年に育った息子さいが、鉄道研究部の盛んな学校に進学したいということから、母として全力で中学受験のサポートをはじめる。その伴走ぶりを描いたコミックをXに投稿し、大反響を呼ぶ。 X：＠yonedasai(https://x.com/yonedasai) instagram：＠kotetu.haha(https://www.instagram.com/kotetu.haha/)
ameblo：りえ太郎＠子鉄母オフィシャルブログ(https://ameblo.jp/manji-000/)