矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.244 2月4日（水）【病院ＤＸシリーズ】 外科系チーム医療のＤＸ／ＡＩ 13時ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.244 【病院ＤＸシリーズ】外科系チーム医療のＤＸ／ＡＩを2月4日にオンラインライブ配信いたします。
病院でおこなわれる手術・手技に関わる医療従事者はチーム医療であるため、医療者間で業務の伝達・管理が必要ですが、これまでは紙や口頭などアナログな方法で運用されていました。
本セミナーでは、株式会社クオトミー 代表取締役 大谷 隼一氏をお迎えし、電子カルテの外にある外科系チーム医療の業務データについて、ＤＸ／ＡＩを取り入れて現場課題を解決するユニークな取り組みについて、お話を頂きます。
ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 【病院ＤＸシリーズ】外科系チーム医療のＤＸ／ＡＩ
1．会社紹介
2．外科系チーム医療の課題
3．外科系医療データとは
4．地域医療への取り組み
13:50～14:00 質疑応答
講師：
株式会社クオトミー
代表取締役
大谷 隼一氏
【開催要綱】
◆開催日時：2026年2月4日（水）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2026年2月3日（火）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2026/0204_1.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
