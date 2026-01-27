日本雑穀協会、 雑穀の価値を大切にする法人会員制度のあり方を明確に
雑穀の健全な普及と市場形成を目的として活動している一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、このたび法人会員制度について、「雑穀の価値向上に本気で取り組む姿勢を共有することを重視する」という考え方を、あらためて明確にしました。
日本国内には、雑穀を取り扱う企業や団体が数多く存在しています。一方で、日本雑穀協会の法人会員数は決して多くありません。これは、会員数の拡大を目的とした制度運営ではなく、雑穀の価値や役割を丁寧に捉え、社会に正しく伝えていく視点を共有できる企業・団体との連携を重視しているためです。
日本雑穀協会の法人会員制度は、雑穀の価値向上に本気で取り組む姿勢を共有する企業・団体のみで構成されています。
すべての雑穀関連企業に向けた制度ではなく、協会の考え方や立ち位置に共感いただけるパートナーとの関係構築を重視しています。
法人会員は、単に協会活動を支援する立場ではありません。
雑穀の価値をどのように整理し、どのように社会へ伝えていくかという視点を、協会と共有しながら関わる存在です。
今後も日本雑穀協会は、雑穀の価値を「整え、伝え、未来につなぐ」立場から、雑穀産業全体の信頼性向上と健全な市場形成に寄与してまいります。
【参考URL】
日本雑穀協会 法人会員案内
https://www.zakkoku.jp/enrolment
【団体概要】
一般社団法人 日本雑穀協会
設立：2004年
事業内容：
・雑穀に関する普及・啓発活動
・雑穀に関する人材育成（資格講座・認定制度）
・雑穀を活用した食品の評価・表彰制度の運営
・雑穀に関する情報整理および発信
URL：https://www.zakkoku.jp
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
