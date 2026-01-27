【新商品】育乳×快適睡眠をこの1枚で。シリーズ累計54万枚突破の大人気夜寄るブラからナイトブラ一体型「夜寄るブラ コットンインナー」が新登場。B65～M90対応の全22サイズでサイズ展開も豊富。

株式会社HEAVENJapan

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発から販売までを行う株式会社HEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は1月22日より公式オンラインショップにて、シリーズ累計54万枚突破（夜寄るブラシリーズ）のナイトブラ一体型インナー「夜寄るブラ コットンインナー」の販売を開始しました。

寝ている間は重力や寝返りの影響でバストに負荷がかかり、バストの形崩れの原因になったり、バストが支えきれず、睡眠の質を損なうことがあります。

とはいえ、日中に着用しているワイヤー入りのブラを睡眠時に着用すると、ワイヤーが体に刺さったり、リンパや血流に悪影響を与えることがあります。

「夜寄るブラ」シリーズは累計54万枚突破の大人気商品で寝ている間もバストを優しく支え、形崩れを防ぎ、快適な睡眠を取ることができるナイトブラ。

そんな「夜寄るブラ」シリーズから「パジャマとして一枚で寝られるものがほしい」「インナーなしで着用したい」などのご要望にお応えし、ナイトブラとインナーがひとつになった「夜寄るブラ コットンインナー」が登場しました。

「夜寄るブラ コットンインナー」の特徴は下記の5点です。

１．コットン素材ならではの心地よい肌ざわりと通気性・吸水性

２．就寝中のバストの流れを防ぐホールド力

３．薄手パッドでバストトップが透けにくい

４．心地よいフィット感・着けごこちで快適な睡眠をサポート（ノンホック＋印字タグ）

５．Lカップまで対応した豊富なサイズ展開（S～4LGG、全22サイズ）※通常のブラサイズでは、B65～L90に該当

肌あたりの快適さの秘訣は、素材と縫製方法にあり！

内カップ、サイドパネル、肌側の全面に使用されている生地は柔らかく伸びのいいコットンベア天竺。コットンベア天竺とは、綿とポリウレタンの混紡素材を用いストレッチ性のある編み方をした生地のことで、柔らかくて伸びがよくほどよくフィットするのが特徴。直接肌にあたる部分は全てこの生地を使用し、さらに肌あたりのよい縫製方法を採用することで快適な着け心地を実現。快適な睡眠をサポートします。

寝ている時もバストを流さない、心地よいホールド力。

HEAVEN Japanの下着は重力によるバスト流れを防ぐホールド力が自慢。サイド部分にはバスト寄せ機能に欠かせないパワーネットを内蔵。中に縫いこむことで肌にあたることもなくホールド力を強化しています。心地よいフィット感と脇高設計で背中や脇のお肉もスッキリ。寝ている間のおにくの移動を防ぎ、バストの位置をキープします。バストサイズが大きい方の場合、寝返り時にバストを支えるクーパー靭帯に負荷がかかったり、バストの揺れで目が覚めるといったお悩みがありますが、適度にホールドすることでバストをしっかり支え、就寝時のお困りごとをなくします。

バストを包み込む立体設計と、一枚で着用できる工夫が細部まで

睡眠時でもバストを包み込む立体×脇高設計で横流れを抑え、薄手パッドで透けにくさにも配慮。

また、谷間が見えにくいよう胸元を高く設計しているため、一枚でも安心してルームウェアとして着用できます。

快適な着け心地とフィット感を実現する豊富なサイズ展開

「夜寄るブラ コットンインナー」は、通常のブラサイズのB65～L90まで対応のS～4LGGまでの全22サイズ展開。今までアンダーに合わせてサイズを選ぶしかなかったナイトブラですが、カップサイズとアンダーサイズが充実していることで、より自分にぴったり合ったナイトブラを選ぶことができます。これによりバストの流れをしっかり防ぎ、体形を美しく整える本来の効果をより実感していただくことができます。

カラー展開は2色の使いやすいベーシックカラー。

ブラックとアイボリーの2色展開。ルームウェアとして一枚で着るときも、インナーとして着るときも着用しやすいベーシックカラーとなっております。

睡眠時もおうちでのリラックスタイムも快適に過ごすことができます。

快適な着け心地」「バストの形を整える機能」「服を着たときの立体感」すべてのこだわりを叶えるHEAVEN Japanの下着は、下着を作り続けて45年以上のパタンナーの知見がいたるところに詰まっています。何度も試作とスタッフによる試着を繰り返し、納得のいく商品だけをお届けしています。

私たちはこれからも、女性のライフスタイルに合わせた「適正下着(R)」をつうじて、一人ひとりの心と体に寄り添っていきたいと考えています。

＜商品情報＞

商品名：夜寄るブラ コットンインナー

価格：5,940円(税込)

サイズ： S、M、L、LL、3L、4L、

SG、MG、LG、LLG、3LG、4LG

SGG、MGG、LGG、LLGG、3LGG、4LGG

SGGG、MGGG、LGGG、LLGGG

カラー：ブラック、アイボリー

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/1018-bk

商品名：やわぴたコットンショーツ

価格：1,760円(税込)

サイズ：M、L、LL、３L

カラー：ブラック、グレー、モスグリーン、モーヴ

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/yawapita

HEAVEN Japanオンラインショップ

https://shop.heaven-jp.co.jp/

株式会社HEAVEN Japan（コーポレートサイト）

https://heaven-jp.co.jp/