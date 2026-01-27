ステンドグラス・デザインガラスのオンラインストア「Glass House」をローンチ。ユネスコ無形文化遺産の技術を日常へ。

株式会社エージー・クルー

意匠ガラスのデザイン・制作・施工を専門とする株式会社エージー・クルー（本社：東京都板橋区、代表取締役：西方 真理子）は、2025年10月、自社ブランド「Glass House」の公式オンラインストアを公開致しました。 「日常の生活に密着する多様性に富んだデザインガラスを提供する」というミッションのもと、世界最高峰のドイツ・ランベルツ社製ガラスをふんだんに用いた本格ステンドグラスやアートミラーを、オンラインで直接オーダー・購入できる環境を整えました。

【公式オンラインストア URL】https://shop-azcrew.com/(https://shop-azcrew.com/)

■ 開設の背景：プロの技術を「暮らしの選択肢」へ

大型建築や公共施設、専門家向けが中心とされるステンドグラスや積層ガラス。

エージー・クルーは創業以来、特別な階級の人達のためのガラスアートとしてだけではなく、広く世に波及させるべく、自社アトリエにてデザインから制作、施工までを一貫して手掛け、多くのご家庭にも採用頂いてまいりました。

この度ローンチした「Glass House」は、その高度な職人技をより身近に感じて頂くための「オンライン上のグラスアトリエ」です。一般のご家庭でも ”光をデザインする” 楽しさを体感頂けるプラットフォームを目指します。

■ 「Glass House」が提供する、本物のガラス体験

1. ユネスコ無形文化遺産に登録された、世界最高峰の「手吹きガラス製法」を採用

「Glass House」で取り扱うステンドグラスの多くには、ドイツのランベルツ社（Glashütte Lamberts）のガラスをふんだんに使用しています。同社が継承している「手吹きによるアンティークガラス製造」は、2023年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VI_Upbp8Ll8 ]

1,000年以上の歴史を持つこの伝統技法から生まれるガラスは、機械生産では不可能な、繊細な気泡、特有のゆらぎ、そして深みのある発色が特長です。エージー・クルーは、この世界が認めた至高の素材を、自社アトリエの職人が一枚ずつ丁寧に仕立て、日本の皆さまの日常へお届けします。

2. ガラス職人と専任デザイナーによる「一気通貫」のオーダー体制

オンラインストアでありながら、自社アトリエの職人とデザイナーが連携。既製品の販売はもちろん、窓サイズに合わせた本格的なステンドグラスのオーダーメイドの相談も、独自の「オーダーフロー」に沿ってスムーズに対応致します。

3. 多彩なラインナップ：ステンドグラスから積層ガラスまで

ステンドグラス：伝統技法と現代デザインを融合させた、光の芸術

デザインミラー：インテリアの主役となるアートミラー

積層ガラス：ガラスを重ねることで生まれる瑞々しい美しさを持つプロダクト

■ 株式会社エージー・クルー 代表取締役 西方 真理子のコメント

「ガラスは、その場所の光に息吹を与え、日常に彩りを与える魔法のような素材です。Glass Houseを通じて、私たちの手がけるデザインガラスが皆様の生活の一部となり、毎日を豊かにするきっかけになれば幸いです。東京・板橋のアトリエから、全国へ『光の輝き』をお届けいたします。」

株式会社エージー・クルー [グラスメゾン]

1985年設立。東京・板橋に自社アトリエを構える意匠ガラスの専門家集団。ステンドグラス、デザインガラス、積層ガラス等のデザイン・制作・施工をワンストップで行い、プライベートレジデンスからホテル、商業施設まで、幅広い対応力と圧倒的な施工実績を誇る。

SDGsの一環として、ガラスの端材を使用した自社オリジナルのガラス『箔耀（はくよう）』を展開。

所在地：東京都板橋区南町46-7

事業内容：意匠ガラスのデザイン・制作・施工、インテリアデザイン、ミラー工事・ガラス工事全般

公式サイト：https://azcrew.com/