マルトモだいすき公式Instagramでプレゼントキャンペーン実施

マルトモ株式会社

かつお節・だしと、海洋資源を通じて健康と食文化の発展に貢献するマルトモ株式会社（社長：明関眸 本社：愛媛県伊予市）は、マルトモだいすき公式Instagramにて愛猫愛犬のための健康おやつ「だいすきシリーズ」全13品が当たるキャンペーンを実施します。

「だいすきシリーズ」（https://www.marutomo.co.jp/brand-list/daisuki）は、大切な家族の一員であるねこちゃん・わんちゃんに安心・安全な食事を提供したいという想いで作られたブランド。発売から徐々にラインアップを充実させ、現在は全13種でシリーズ展開中です。シリーズ品は全て、「国産原料使用・国内製造加工」「保存料・着色料不使用」を貫き、豊富なラインアップで選べるおいしさに好評をいただいております。

「うちの子に合うのはどれ？」「初めてのだいすきは何がおすすめ？」など、コメントをいただく機会が多く、お好きな「だいすきシリーズ」を見つけていただきたい！という想いを込めて、今回のキャンペーンを企画しました。初めての「だいすき」が、これからもずっと大好きな「だいすき」になりますよう、多くのご応募をお待ちしております。

ねこちゃん・わんちゃん達も平均寿命が延び、健康寿命が課題となっています。健康的な食生活のご提案だけでなく、ねこちゃん・わんちゃんにとって幸せな未来を提供できるよう、これからもマルトモは、飼い主さまに寄り添った商品開発や環境作りに取り組んでまいります。

