レオザフットボール氏が率いる「シュワーボ東京」とのスポンサー契約を継続！｜いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、2026年シーズンより東京都社会人サッカーリーグ1部に所属するサッカーチーム、「シュワーボ東京」とスポンサー契約を継続しました。同チームは、サッカーYouTuberとして注目を集めるLeo the football（レオザフットボール）氏が、代表取締役兼監督を務めています。

■概要

いえらぶGROUPは、事業拡大に伴い新卒をはじめとする人材を積極的に採用しています。その取り組みの一環として、20代を中心とした若年層との接点創出として、いえらぶGROUPの認知拡大と採用広報を目的に、イベントの開催をはじめとした多様な施策に取り組んでいます。

このたび、「シュワーボ東京」とスポンサー契約を継続しました。

今後も、「シュワーボ東京」とともにさまざまな活動を通じて、より多くの方々と接点を持ち、価値ある機会を提供してまいります。

■過去開催のイベントについて

・2024年開催：「Leo the football流マネジメントについての最適解」(https://www.ielove-group.jp/blog/detail-04802)セミナー

・2025年開催：「0から1をつくるゼロイチ論」(https://www.ielove-group.jp/blog/detail-05661)セミナー

「0から1をつくるゼロイチ論」セミナー

本イベントは、「シュワーボ東京」の代表取締役兼監督であるレオザフットボール氏と、執行役員の影山秀人氏をゲストに迎えて開催しました。

大学生や20代を中心とした参加者に向けて、監督としての実体験に基づいたコミュニケーションの工夫やマネジメント論について、存分に語っていただきました。

セミナー終了後には、ゲストのお二人にもご参加いただき懇親会を実施しました。レオザフットボール氏の著書『蹴球学 名将だけが実践している8つの真理』をプレゼントするじゃんけん大会も行われ、終始和やかな雰囲気の中で大いに盛り上がるイベントとなりました。

▼「0から1をつくるゼロイチ論」セミナーレポートはこちら！

シュワーボ東京昇格のプロセスに学ぶ！レオザフットボール×影山秀人が語るゼロイチ論～特別対談レポート～

https://www.ielove-group.jp/blog/detail-05661

■シュワーボ東京とは

シュワーボ東京は来季東京都1部リーグに所属するサッカークラブです。

チーム名「シュワーボ」の由来は、代表取締役兼監督のLeo the football（名久井レオ）が最も尊敬する指導者、イビチャ・オシム氏のニックネーム”シュワーボ”から名付けました。

師の掲げた日本サッカーを日本化するという想いを引き継ぎ"情熱と合理性"をクラブの哲学として結果を追求しております。

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

