誰もがAIで、マーケティングを当たり前にできる時代へ。

Baymon株式会社

simon - AI Marketing Decision Platform Pro版（\3,300/月額・5日間無料）提供開始(https://lp.simon-decision.ai/pro)

Baymon株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松井直樹）は、マーケティングの主要判断である「媒体選択」「成功確率」「予算配分」をAIが再現性あるプロセスとして提示する“Self-Serve Decision Layer”プロダクト simon Pro を2026年1月27日に提供開始しました。

simon Proは、広告代理店や属人的な経験に依存してきたマーケティングの意思決定負荷を軽減し、個人マーケター、運用担当者、インハウス担当者、スモールビジネスなど、日々のマーケティング判断を実務レベルで最適化します。

背景

私たちが生きる現代は、媒体の多様化やアルゴリズムの変化により、「作業」よりも「判断」の難易度が高い時代になっています。媒体比較、配分検討、KPI設定、施策の優先順位など、マーケターが日々直面する判断は複雑で、多くが経験や代理店に依存してきました。

その結果、自らが意思決定を行うことが難しくなり、中小企業や個人事業者は特に高い参入障壁に直面しています。

「simon」はこの問題に対し、テクノロジーの力で“判断そのもの”を支援するAIプラットフォームとして開発しました。

simon（サイモン） : https://simon-decision.ai

特徴

■選ぶだけで最適化

成功確率と予算配分を自動算出

Google、Yahoo!、Instagram、YouTube、TikTok、Xなど国内主要媒体を横断分析。

AIが媒体ごとの成功確率と最適な予算比率を提示し、再現性のある意思決定を実現します。

従来のように「有名媒体に出せば効果がある」という時代は終わり、目的・予算・ターゲットに応じた最適解が必要になっています。

■ 自社データ（GA4）の取り込み対応（現在準備中)

Google Analyticsなどのデータを取り込むことで判断精度が一段向上します。

今後対応範囲は順次拡大予定。

■ AIチャットによる意思決定支援

従来のLLMチャットが「文章生成」を得意とするのに対し、simonのAIチャットは判断補強に特化しています。例）どの媒体を優先すべきか・CPA改善のための選択肢・認知 vs CV の戦略差分・予算増減による戦略変化など

■ 有人チャットで相談できる

現役マーケターにチャットで相談可能。

施策の壁打ちや疑問解消、判断の不安を取り除くことができます。

■オンラインコンサル（30分/回 月2回）

必要に応じてオンラインコンサルを予約可能

代理店依頼には至らないが判断が止まる領域を支援し、意思決定から実行までを滑らかにします。

料金

月額：3,300円（税込）

無料トライアル：5日間

いつでもキャンセル可能

個人・インハウス向けSelf-Serveモデル

利用イメージ

媒体選択 → 成功確率 → 予算配分 → 相談 → 実行という一連の工程を1つのプラットフォームで完結。

判断の停滞を生まない構造を実現しています。

利用方法

公式サイトから1分で無料登録が可能です。

企業・個人問わず、すぐにAIマーケティングを体験できます。

公式サイト： https://pro.simon-decision.ai

Baymon株式会社について

【会社概要】

社名：Baymon株式会社

本社所在地：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング

代表取締役：松井直樹

VISION：マーケティングの民主化の先にある全ての消費者が平等な意思決定を目指して

設立： 2024年12月25日

公式サイト：https://bay-mon.com/

お問い合わせ：pr@simon-decision.ai