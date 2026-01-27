卒入園・卒入学に。セレモニーの日も、その先の日常も寄り添う【HASHIBAMI】の上質レザーバッグ

株式会社コレクト

卒園・入園、卒業・入学と、人生の節目を迎えるセレモニーシーズン。

装いにはきちんと感が求められる一方で、その日限りでは終わらない“使い続けられるアイテム”を選びたいと考える方も多いのではないでしょうか。

株式会社コレクト（本社：東京都目黒区、代表取締役：中村幸治）が展開するレディース向け服飾雑貨ブランド【HASHIBAMI（ハシバミ）】から、セレモニーシーンはもちろん、式典後の仕事やプライベートにも活躍するおすすめバッグをご紹介します。

ネイビーやブラックを基調とした卒園・卒業スタイル、ホワイト系でまとめた入園・入学スタイル。

それぞれのコーディネートに合わせて、HASHIBAMIならではの洗練されたバッグをご提案します。

シーン別｜セレモニーコーディネート & おすすめバッグ

卒園・卒業シーン｜落ち着きと品格を大切にした、ネイビー・ブラックスタイル

コーディネートポイント

ネイビーやブラックを基調にした装いは、厳かな式典の場にふさわしいきちんと感が魅力。

ツイードやシアー素材など、異なる素材感を取り入れることで、重くなりすぎず上品な印象に仕上げています。

フェズワンハンドルバッグ

\16,940（税込）

HASHIBAMIの中でもロングセラーを誇る、すっきりと洗練されたフォルムのワンハンドルバッグ。どんなスタイルにも合わせやすく、セレモニーから日常使いまで幅広く活躍します。

底鋲付きで、式典中に床へ置くシーンでも型崩れせず、美しく自立。どこから見ても隙のないデザインは、特別な日にも自信を持って持てる一品です。

品のあるネイビーワンピースには、バッグやコサージュ、パンプスなど小物のカラーを統一して取り入れるとまとまりのあるスタイルに。

すっきりとしたフォルムと自立する安定感。セレモニーにも日常にも寄り添うデザイン。品のあるネイビーカラー。ゴールドの底鋲もポイントに。

フェズエナメルワンハンドルバッグ

\18,150（税込）

《フェズワンハンドルバッグ》と同型で、素材に艶やかなパテントレザーを使用したアイテム。

ダークトーンになりがちなセレモニーコーディネートに、カラーではなく素材感でさりげない華やぎを添えます。

セレモニーだけで終わらず、日常にも自然に馴染むデザインだからこそ、長く愛用できるバッグです。

フェズワンハンドルバッグに艶やかな素材感をプラス。ダークトーンの装いに、さりげない華やぎを添える一品。For Ceremony / For Everyday入園・入学シーン｜明るさとやわらかさを意識した、ホワイトベーススタイル

コーディネートポイント

明るい未来を感じさせるホワイト系のカラーをベースにしたスタイルは、始まりの季節にふさわしい軽やかな印象。

甘くなりすぎないシルエットや小物使いで、大人らしい上品さをキープしています。

フェズハンドバッグ

\22,000（税込）

やや横長のフォルムで、バッグ内の荷物が見やすく、式典に必要なアイテムをしっかり収納できるハンドバッグ。

大きすぎないサイズ感で、スタイリングにも自然に馴染みます。

取り外し可能なショルダーストラップ付きの2WAY仕様。書類や記念品などで荷物が増えた際にも、両手が空いて安心です。

収納力と上品さを両立した横長フォルム。どの角度から見ても美しい佇まい。セレモニー当日も、その後の日常もスマートに支えます。

クシュクシュワンショルダー

\19,800（税込）

新作として登場したワンショルダーバッグ。クシュっとしたハンドルデザインがワンポイントとなり、セレモニースタイルに程よい華やかさをプラスします。

斜めに配したジップデザインが洗練された印象を演出し、カジュアルになりすぎないのも魅力。

バッグ底部のファスナーポケットは、入学通知書など、式典前の受付ですぐに取り出したい書類や、ちょっとした小物の収納に便利です。

特別な日にも、日常にも。シーンを選ばず使えるバッグが、これからの毎日に寄り添います。

こんな方におすすめ

クシュっとしたハンドルが印象的な新作バッグ。きちんと感の中に、程よい華やかさをプラス。底面にファスナーポケット付き。

卒園・卒業、入園・入学など、きちんと感が求められるセレモニーを控えている方へ向けて。

特別な日のためだけでなく、その後の仕事や日常にも自然に使えるバッグを探している方におすすめです。

ネイビー・ブラック・ホワイトといったセレモニースタイルに合わせやすいカラー展開で、装いを選ばず寄り添ってくれるのも魅力。

トレンドに左右されすぎない上質なレザーバッグを長く愛用したいと考えている方にぴったりのラインナップです。

セレモニーから、その先の日常へ

For Ceremony / For Everyday

人生の節目となるセレモニーの日。そこで選んだバッグが、その後の毎日にも自然に溶け込み、長く寄り添ってくれる存在であってほしい--。

HASHIBAMIのバッグは、特別な日の装いを引き立てながら、仕事やプライベートといった日常のシーンにも違和感なく馴染むデザインを大切にしています。

上質なレザーと洗練されたフォルムが、使うほどに手に馴染み、時間とともに愛着の増す一品へ。

セレモニーだけで終わらせない、これからの毎日へとつながるバッグを、HASHIBAMIからご提案します。

セレモニーから日常まで使えるバッグを、特集ページでご紹介しています。

