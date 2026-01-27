（寒川神社参集殿主催・寒川町後援）3月1日（日）・婚活イベント「縁結びご祈祷＆ランチ交流パーティ」参加者募集！

ジュノー株式会社

ジュノー株式会社(所在地：神奈川県横浜市)が提供する結婚相談所「Lukka（ルッカ）by JUNO」は、寒川神社参集殿から委託を受け、2026年3月1日（日）に寒川町後援の婚活イベント「縁結びご祈祷＆ランチ交流パーティ」を運営します。

昨年開催した同イベントでは多くの方にご参加いただき、複数のカップルが誕生しました。

交流パーティ前には、古くから縁結びの御利益で知られている寒川神社にて、神職による縁結びのご祈祷も受けられます。春のはじまりに、新しいご縁との出会いを見つけに来ませんか。申込期限は2026年2月17日（火）までですが、人気イベントのためお申し込みはお早めにどうぞ！

おすすめポイント

寒川神社参集殿にて「縁結びご祈祷＆ランチ交流パーティ」を開催

・寒川神社で良縁成就のご祈祷が受けられる！

・美味しいランチを味わいながらカジュアルに婚活を楽しめる！

・交流ゲームなどもあり、終始和やかな雰囲気！

・寒川町後援・寒川神社協賛・寒川神社参集殿主催で安心！

開催日

2026年3月1日（日）10：30受付／11：00開始

開催場所

寒川神社参集殿（神奈川県高座郡寒川町宮山3835-1）

https://sansyuden.net/access/

参加資格

神奈川県在住の25～40歳の独身の方

参加費用

男性 7,000円（税込）／女性 5,000円（税込）

服装

カジュアル

募集人数

男女各30名まで ※定員に達し次第締め切らせていただきます

応募方法

下記専用サイトからお申込みください

https://sansyuden.net/matchmaking/



お電話でのお申込みの場合は

070-3158-6717（寒川神社参集殿婚活イベント事務局：結婚相談所 Lukka（ルッカ）by JUNO）

応募期限

2026年2月17日（火）まで

イベント内容

● 縁結びご祈祷

● 交流パーティ

（自己紹介／ランチ＆トーク／交流ゲームタイム）

● フリータイム

お問合せ

■寒川神社参集殿 婚活イベント事務局

運営元：結婚相談所 Lukka（ルッカ）by JUNO

神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南3-11-10 ジュノー本社ビル

TEL 070-3158-6717

運営会社：結婚相談所 Lukka（ルッカ）by JUNOについて

寒川神社で縁結びのご祈祷が受けられます開催会場の寒川神社参集殿

国内における人口減少が深刻化する中、結婚相談所 Lukka（ルッカ）by JUNOは、出会いから結婚まで一貫した親身なサポートを提供し、成婚カップルを増やすことで未婚化や晩婚化の課題に立ち向かい、社会に貢献してまいります。

※結婚相談所 Lukka（ルッカ）by JUNO は2024年会員数・成婚数No.1のIBJ正規加盟店です。

【店舗概要】

名称 ： 結婚相談所 Lukka（ルッカ）by JUNO

所在地 ： 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南3-11-10 ジュノー本社ビル

アクセス： 横浜市営地下鉄（ブルーライン・グリーンライン）「センター南」駅 徒歩15分

定休日 ： 月曜日・火曜日

営業時間： 11:00～20:00(最終受付／19:00)

TEL ： 070-3158-6717

URL ： https://lukka-juno.jp/

結婚相談所 Lukka（ルッカ）by JUNO ロゴ

▽会場様や自治体様からの婚活イベント開催に関するお問合せはこちら

https://lukka-juno.jp/contact/

【会社概要】

社名 ： ジュノー株式会社(Juno Inc.)

代表者 ： 代表取締役 飯岡 大昇

所在地 ： 〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南3-11-10

設立 ： 1983年9月30日

事業内容 ：結婚相談所・写真撮影・写真アルバム制作・ビデオ撮影・ビデオアルバム制作・企業ＶＴＲ・映像企画制作・音響・ステージエフェクト・デザイン・プロモーション・WEB制作・パンフレット制作・LIVE配信

URL ： https://www.junowedding.jp/