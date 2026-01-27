家を建てるなら今！最大160万円の住宅建築費用サポートキャンペーンを実施

三和ホールディングス株式会社

不動産資産管理会社の三和エステート株式会社（本社：福岡市博多区博多駅南1丁目、代表取締役社長：田代 雅博）は、国の「子育てエコホーム支援事業」補助金の申請枠終了により、補助金を活用できなかった方を対象とした「住宅建築費用サポートキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、補助金制度を利用できずに家づくりの計画を見直さざるを得なかった方に向け、当社独自の支援として最大160万円分の住宅建築費用をサポートを提供。物価上昇や建築コストの高騰が続く中でも、安心して家づくりを進めていただける機会として企画しました。

■キャンペーン実施の背景

家づくり応援相談会ご予約はこちら :https://housing.sanwa-estate.com/bunjyo/reserve/4/?sc=0001

近年、住宅価格や建築コストの上昇に加え、「子育てエコホーム支援事業」をはじめとする国の補助金制度についても、想定より早く申請枠が終了してしまうケースが増えています。

「補助金が使えると思っていたのに、間に合わなかった」

「制度の対象外になり、家づくりを諦めかけている」

そうした声を受け、少しでもお客様の負担を軽減し、前向きに家づくりを進めていただきたいという想いから、本キャンペーンを企画しました。

■キャンペーン概要 ～ 住宅建築費用サポートキャンペーン ～

【サポート内容】： 最大160万円分の住宅建築費用をサポート ※適用条件あり

【 対 象 者 】： 2026年1月5日 ～ 2月28日の期間中に、設計契約を締結された方

※子育てエコホーム支援事業補助金の申請ができなかった方

【 定 員 】： 先着３名様限定 ※定員に達し次第、受付終了となります

■こんな方におすすめです

・子育てエコホーム支援事業の申請枠終了により補助金を利用できなかった方

・建築費用の負担を少しでも軽減したい方

・信頼できるパートナーと家づくりを進めたい方

三和エステートについて

私たちが考える幸せの増やし方は、お悩みのひとつひとつ、それを形成している状況、そしてお客様の未来を見据え「最適な時期」に「最適な判断」からなる「最適な方法」とその未来に繋がる「資産の最適化」。そして収益不動産が生み出す「資産の最大化」です。専門のスタッフがプロフェッショナルにご対応させていただき、一過性の損得ではなく末長く続く幸福を、お客様と一緒に追求できる良きパートナーとなれますよう努力してまいります。



会社名：三和エステート株式会社

本社所在地：福岡市博多区博多駅南１-６-９ 三和ビル３F

代表者：田代 雅博

創業：１９９３年

事業内容：賃貸管理事業、売買仲介事業、資産コンサルティング事業、不動産再生事業、賃貸仲介事業、相続サポート事業、投資アパート事業、住宅事業

URL：https://www.sanwa-estate.com/