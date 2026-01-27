【株式会社ザオバ】トレーニングマシン「BULL」の3製品において、国際安全規格「EN ISO 20957」に基づく試験を完了。

株式会社ザオバ

トレーニングマシンブランド「BULL」を展開する株式会社ザオバ（本社：千葉県千葉市中央区、代表取締役：喜多真一）は、自社が展開するトレーニングマシンBULL「パワーラック」「ハーフラック」「スパインベンチ」の3製品において、国際的な安全基準である「EN ISO 20957」に基づき、第三者検査機関SGS（Societe Generale de Surveillance）による試験を完了したことをお知らせいたします。

EN ISO 20957とは

EN ISO 20957とは、業務用トレーニング機器（フィットネス器具）の安全性に関する国際規格のことで、ジムにある本格的なマシンから、家庭用バイクやダンベルまで、私たちが安全にトレーニングを行うための設計・製造上のルールを定めたものです。

【背景と目的】

フィットネスの普及に伴い、トレーニング機器の「安全性」が改めて問われている中で、弊社ブランド「BULL」は、だれもが安心して使えるトレーニングイクイップメントの提供をミッションとしています。

そのミッションを支えるのは、何よりも「安全性」であると考え、世界最大級の認証・検査機関であるSGS（Societe Generale de Surveillance）による厳格な負荷試験および構造検査を実施いたしました。

今回の「EN ISO 20957」は、BULL製品が世界基準の安全性を備えていることを証明するものです。

【今後の展望】

BULLはこれからも「安全・堅牢」をブランドの根幹に据え、安全性が担保された最高品質の器具を提供することで、スポーツに関わる全ての人々が、安心してトレーニングできるスポーツ文化の発展に寄与してまいります。

＜株式会社ザオバについて＞

事業内容：オリジナルトレーニングマシン開発・販売・メンテナンス・マシン輸入販売。

プロチーム、ジム、学校、企業、公共施設など多数の施設に導入実績があります。

取扱いブランド：BULL / M TORTURE / ONHIM / PIVOT / TESHU / Stretch Line / Cardio Machine



会社名：株式会社ザオバ

本社：千葉県千葉市中央区浜野町576-1

TEL：043-305-0212

オンラインストア：https://store.zaoba.co.jp/

instagram：https://www.instagram.com/bull_training/