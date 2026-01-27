うちの子、小学校で大丈夫？ 就学準備～小学校6年間で起こりやすい《心配ごと・困りごと》を解消する、家庭でできる手助けガイド『発達が気になる 小学生のおうちサポート帖』1/27発売
株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『発達が気になる 小学生のおうちサポート帖』（湯汲英史 監修） を2026年1月27日（火）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたします。
「困った」が「こうすればいいかも！」に変わる！
「うちの子、小学校で大丈夫？」
発達が気になる小学生のための、おうちでできるサポート実践集
就学準備から小学校６年間で遭遇しがちな、生活動作、授業態度、コミュニケーションや人間関係、学習面などの１.「困りごと」２.「考えられる背景」３.「おうちでできるサポート」をセットで解説。
おうちでできるちょっとした工夫や練習で、子ども自身は変えずに、子どもの行動や習慣を変え、親子で「こうしたらうまくいくかも」をつかんでいくことを目指します。成長段階ごとによく見られる困りごととを章立てで丁寧に解説します。
「うちの子、小学校で大丈夫かな？」と心配になったときや小学校生活をおくるにあたり困っていることがあるときに、家庭でできるサポートの方法を紹介します
なにが原因なのか、子どもの行動を観察したり、子どもの気持ちに寄りそったりしましょう。
子どもの発達に関わる仕事について、50年がたとうとしているという湯汲先生。子どものころから20年、30年と、長い時間をともにしてきた方も少なくないといいます。そんな小学生前後から成人後までひとりの人と向き合う、公認心理師・湯汲英史先生だからこその視点で紹介します。本書に収録されているケーススタディやひとことアドバイスは、湯汲先生や作業療法士の先生たちの日々の関わりから生まれた言葉で、お子さんの成長を長い目で見守るためのヒントとなるでしょう。
おうちサポート★例1「テキパキ通学路を歩かない」
→手をつながず、大人のカバンを触って一緒に歩き、速さや人との距離感を覚える
おうちサポート★例2「着替えに時間がかかる」
→おうちでは「フラフープの中」や「ジョイントマットの上」だけで着替えるルールにして、着替え中に歩きまわらない・気を散らさない習慣を身につける
おうちサポート★例３「当番や係ができない」
→おうちでもくつを並べる、机をふく、洗濯物を外すなどの当番制を導入
おうちサポート★例４「授業中に立ち歩く」
→おうちでは「座るカード」を作成し、このカードが机にある間は座っているゲームを取り入れる
おうちサポート★例５「忘れもの、なくしものが多い」
→ランドセルのふたの裏に「持ち帰るものリスト」を貼る、おうちに「連絡帳・プリント置き場の箱」をつくる
おうちサポート★例6「自分の気持ちを伝えられない」
→おうちでは「気持ちのことばリスト」を指でさすところから
おうちサポート★例7「人の話を聞かない」
→おうちで、ぬいぐるみをもっている人が話すゲームをしてみる。話終わったらぬいるぐるみを相手に渡してだまるなど
じつはおとなのほうが不安な通学路のひとり歩き。
一緒に歩いて練習しましょう。
年齢が上がるにつれて、スキンシップの使い分けも必要になります。
大人が子どもが動きやすいように工夫してあげましょう。
■本書の見方
SUPPORTの項目は「学校での困りごと」「考えられる背景」を解説した後で、家庭で実践できる「サポートポイント」を紹介します。
■本書の目次
第１章 発達が気になる子って、どんな子？
第２章 発達が気になる子の小学校入学準備
第３章 入学してからの「困りごと」とおうちサポート
第４章 先生と友だちと「対人関係の悩みごと」とおうちサポート
第５章 学習面や家庭での課題とおうちサポート
■書誌情報
書名：発達が気になる小学生のおうちサポート帖
著者：湯汲英史
定価：1870円（税込）
判型：四六判
ページ数：208P
ISBN：978-4-537-22346-0
発売日：2026年1月27日
https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10153834.html
■書籍の購入について
全国の書店・オンライン書店等で購入いただけます
amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537223464/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18456958/
