Àè¹ÔÈ¯ÇäÊ¬¤Ï´°Çä¡ª½õ»º»ÕHISAKO¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ã¹ñÆâ½é*¥Õ¥§¥ê¥Á¥óÅ´¡ßÂçÆ¦¥Ú¥×¥Á¥ÉÇÛ¹ç¥µ¥×¥ê¡Ö¥Ú¥×¥Æ¥£¥Õ¥§¡×ÈÎÇä³«»Ï

¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¥¹¥È¥¢(³ô¼°²ñ¼Ò¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¡¢ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²«À¥ÀµÆ»¡¢°Ê²¼¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö)¤Ï¡¢½õ»º»ÕHISAKO¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ(Å´)¡Ö¥Ú¥×¥Æ¥£¥Õ¥§¡×¤ò¡¢ËÜÆü2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡×¡ÖÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤äÂÎ´¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¤Þ¤áÅ´(R)(±ÑÌ¾¡§Solron(R))¤ÈÂçÆ¦¥Ú¥×¥Á¥É¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥µ¥×¥ê¤È¤·¤Æ(OEMÄ´¤Ù)
Í½ÌóÈÎÇä¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼
¡Ö¥Ú¥×¥Æ¥£¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²È»ö¡¢»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¼«Ê¬¤Î¿´¤ä¿ÈÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥Þ¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Êý¡¹¤«¤é¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¹ÔÈÎÇä¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤ÎÀ¼
¢£Æü¡¹¤ÎÂÎ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¼
°û¤ß»Ï¤á¤Æ5Æü¤Û¤É·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸ÍýÁ°¡¦À¸ÍýÃæ¤Î»þ´ü¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÂÎ¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤«¤é¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ì¤È¸ò¸ß¤Ë°ìÆü¤ª¤¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¤ß»Ï¤á¤Æ2～3½µ´Ö¤Û¤É·Ð¤Á¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê°Õ¼±¤»¤º¤Ë²á¤´¤»¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤½¤¦¥Þ¥Þ 30Âå½÷À¡Ó
¢£»º¸å¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë
»º¸åPMS¤¬¿É¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤Ä¤â¥¤¥é¥¤¥é¥â¥ä¥â¥ä¡£
¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤äÈá¤·¤µ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥µ¥×¥ê¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3ºÐ¤È1ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¯¤Æ¡£
Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊÀâÌÀ¤Ï¥¹¥ó¤È¶»¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÆ¿Ì¾´õË¾ ½÷À¡Ó
¢£°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡¦Â³¤±¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ûºÞ¤ÎÂç¤¤µ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤¯¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÈËèÆü¤¬²á¤®¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Å´Ê¬¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËèÆü°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â²Ä°¦¤¯¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒMÍÍ 30Âå½÷À¡Ó
¢£²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼
¤¤¤Ä¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ºÊüÃÖ¤®¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤Ä¤Å¤±¤é¤ì¤½¤¦¡ª
¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¡ª
¡Ò¤ì¤ì¤ìÍÍ 20Âå½÷À¡Ó
¢£Ç¥¿±Ãæ¡¦°é»ùÃæ¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤È¤·¤Æ
Ç¥¿±Ãæ¤Ï¤¤¤Ä¤âÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å´ºÞ¤¬ÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ°û¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥×¥ê¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¸å¤ÎÂÎÄ´¤â¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò44ºÐ5¿ÍÌÜÇ¥¿±Ãæ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ーÍÍ 40Âå½÷À¡Ó
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹
ÆÃÄ¹£±. ¥Õ¥§¥ê¥Á¥óÅ´¤òÇÛ¹ç
¥Ú¥×¥Æ¥£¥Õ¥§¤Ë¤Ï¡¢1ÆüÌÜ°ÂÎÌ¤¢¤¿¤ê10mg¤Î¥Õ¥§¥ê¥Á¥óÅ´¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ê¥Á¥óÅ´¤ÏÂçÆ¦Í³Íè¤ÎÅ´Ê¬¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤ËÃùÂ¢¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤ ¡È¤¿¤á¤ëÅ´¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÅ´¥µ¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÆ÷¤¤¤ä°ß¤ÎÉÔ²÷´¶¤Ê¤É¤«¤é¡¢·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ú¥×¥Æ¥£¥Õ¥§¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡ÖËèÆüÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¡£ÂÎ¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢Å´Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ê¥Á¥óÅ´¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄ¹£². ÂçÆ¦¥Ú¥×¥Á¥É¤òÇÛ¹ç
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ë¤Ï¡¢1ÆüÌÜ°ÂÎÌ¤¢¤¿¤ê1,000mg¤ÎÂçÆ¦¥Ú¥×¥Á¥É¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÆ¦¥Ú¥×¥Á¥É¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Î»À¥¹¥³¥¢100¤ÎÂçÆ¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¹ÚÁÇÊ¬²ò¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¸»¤Ç¤¹¡£ÄãÊ¬»Ò¤Î¥Ú¥×¥Á¥É·Á¾õ¤Î¤¿¤áµÛ¼ý¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÌ£¤äÍÏ¤«¤·Êý¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÊä¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢Æü¡¹¤Î½¬´·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ¹£³. ½÷À¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÇÛ¹ç
¥Õ¥§¥ê¥Á¥óÅ´¤ÈÂçÆ¦¥Ú¥×¥Á¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢
ÍÕ»À¡¦°¡±ô¡¦Æ¼¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¡£
Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¡¦»Å»ö¡¦Ç¯ÎðÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤òÊâ¤à½÷À¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆâÂ¦¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ÌµÅº²Ã¡ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
ÊÝÂ¸ÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¡¦¹áÎÁ¡¦´ÅÌ£ÎÁ¤Ï°ìÀÚÉÔ»ÈÍÑ¡£
Â³¤±¤ä¤¹¤µ¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý´ð½à¤òÀß¤±¤ëGMPÇ§Äê¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥Èµ¬³Ê ISO9001¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ¹©¾ì¤Ç¡¢1Î³1Î³ÃúÇ«¤ËÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤9mm¤Î¾ûºÞ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
ÂçÆ¦¸¶ÎÁÍ³Íè¤Î¹á¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÉ½ÌÌ¤ËHPMC¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¤¢¤Þ¤ê¹á¤ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤Æ°Õ³°¤È°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÝÂ¸ÎÁ¡¢Ãå¿§ÎÁ¡¢¹áÎÁ¡¢´ÅÌ£ÎÁ
´ðËÜÅª¤Ê°û¤ßÊý
1Æü¤ÎÌÜ°Â¡§4Î³(À®¿Í½÷À¤Î¾ì¹ç)
¿å¤Þ¤¿¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤È°ì½ï¤Ë¤ª°û¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°û¤à»þ´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°û¤ßËº¤ì¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤éºÆ³«¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
Î³¤ÎÂç¤¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä«2Î³¡¦Ìë2Î³¤Ê¤É¡¢²ó¿ô¤òÊ¬¤±¤Æ°û¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ
¥Ú¥×¥Æ¥£¥Õ¥§¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ½¬´·¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤³¤½¼Â´¶¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï3¥ö·î¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Úー¥¹¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢Ä«¡¦»õËá¤¤Î¤Ä¤¤¤Ç¡¦¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë»þ´Ö¡×¤¬¾¯¤·¤º¤Ä½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ú¥×¥Æ¥£¥Õ¥§
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)
¶â³Û¡§4,880±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆÎÌ¡§120Î³(Ìó1¤«·îÊ¬)
販売チャネル:公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon
¡¦¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¥¹¥È¥¢¸ø¼°HP¤Ï¤³¤Á¤é(https://lp2.babu-babu.org/)
½õ»º»ÕHISAKO¤È¤Ï
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´Ç¸î»Õ¡¦½õ»º»Õ»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢Áí¹çÉÂ±¡¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2006Ç¯Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¤Ë¡Ö½õ»º±¡¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¡×³«Àß¡£Æ±±¡¤Ç¤ÎÊìÆý°é»ù»Ù±ç¡¦°é»ùÁêÃÌ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âçºå»Ô°é»ù»Ù±çË¬Ìä¡¦Ç¥ÉØ¶µ¼¼¤ò15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃ´Åö¡£À¯ÉÜ¤ä¼«¼£ÂÎ°ÍÍê¤Ë¤è¤ë¹Ö±é³èÆ°¤ä¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÍÄ¾®Ãæ¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢³ÆÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÐÄ¥¼ø¶È¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¼ø¶È(À¶µ°é¼ø¶È)¡×¤òÅ¸³«¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï1998Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Î´Ö¤Ë12»ù¤ò½Ð»º¡£2020Ç¯²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô¤Ë°Ü½»¡¢½õ»º±¡°ÜÅ¾¡£YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô61Ëü¿Í¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
Youtube:https://www.youtube.com/@HISAKO-babubabu-Japan
Instagram:https://www.instagram.com/babubabu_org/?hl=ja
¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¤È¤Ï
¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¤Ï¡¢Âçºå¤Ç15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤ä¥Þ¥Þ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿½õ»º±¡¤Ç¤¹¡£
2021Ç¯10·î¡¢²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»ÔÊ¿°ÂºÂÅç(¤Ø¤ó¤¶¤¸¤Þ)¤ËÂçºå¤Ç¤ÎÃÛ100Ç¯¸ÅÌ±²È¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÂ¤¤Ã¤¿¡¢Ìþ¤·¤ÎÏÂ¶õ´Ö¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÏÂ¥â¥À¥ó¤Î½õ»º±¡¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¤¬¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬ÊÚ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ï½õ»º±¡¤ÎÂç¤¤ÊÌò³ä¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢
»ºÁ°¡¦»º¸å¤Î²á¤´¤·Êý¤ä¡¢¥Þ¥Þ¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¡£
¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¸ì¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤--¤±¤ì¤É³Î¼Â¤Ë¥Þ¥Þ¤ÎËèÆü¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤Î¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÉôÊ¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤³¤½¡¢¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£
12¿Í¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿½õ»º»ÕHISAKO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡×¡Ö¥Æ¥¥Èー¤Ç¤¨¤¨¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢
´°àú¤òµá¤á¤¹¤®¤º¡¢¾¯¤·¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¡¢¿´¤ò·Ú¤¯¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤--¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¬¾Ð´é¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö
ÂåÉ½¼Ô¡§²«À¥ÀµÆ»
½êºßÃÏ¡§²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»ÔÍ¿Æá¾ëÊ¿°ÂºÂ
HP¡§https://babu-babu.org/hisakohome/